Trumpova "Cena Nevilla Chamberlaina"
23. 11. 2025
Konečně, konečně by prezident Trump mohl získat mírovou cenu, která by mu zajistila místo v historii. Bohužel to však není Nobelova cena míru, po které tak touží. Je to „Mírová cena Nevilla Chamberlaina“ – udělovaná historií vůdci země, která nejvíce zradila své spojence a své hodnoty ve prospěch agresivního diktátora.
Tuto cenu si zaslouží sdílet i Trumpovi „ministři zahraničí“ – Steve Witkoff, Marco Rubio a Dan Driscoll –, kteří společně vyjednali kapitulaci Ukrajiny před požadavky Vladimira Putina, aniž by předem konzultovali Ukrajinu nebo naše evropské spojence, a poté Ukrajině sdělili, že musí tento plán přijmout do Dne díkůvzdání.
To je tento čtvrtek.
Pokud bude Ukrajina do té doby skutečně nucena kapitulovat před konkrétními podmínkami této „dohody“, Den díkůvzdání již nebude americkým svátkem. Stane se ruským svátkem. Stane se dnem díkůvzdání za to, že vítězství v Putinově brutální a nešťastné válce proti ukrajinskému lidu, která je naprostým neúspěchem – morálně, vojensky, diplomaticky i ekonomicky – bylo Rusku dopřáno nikoli díky převaze jeho zbraní nebo oprávněnosti jeho nároků, ale díky americké administrativě.
Jak se řekne „Den díkůvzdání“ rusky?
Všem pánům, kteří umnožnili tuto hrůzu Moskvě, mohu nabídnout pouze jednu radu: Nedělejte si žádné iluze. Ani Fox News, ani mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt nebudou psát historii této dohody. Pokud ji Ukrajině vnutíte v současné podobě, jména vás všech budou navždy spojena s hanbou vedle jména Neville Chamberlaina, který je dnes připomínán pouze pro jednu věc:
Byl to britský premiér, který prosazoval politiku mnichovanství, jejímž cílem bylo zabránit válce s Německem Adolfa Hitlera tím, že se podřídil jeho požadavkům. To se konkretizovalo v Mnichovské dohodě z roku 1938, ve které Chamberlain spolu s dalšími evropskými představiteli povolil Německu připojit k své zemi části Československa. Chamberlain se chlubil, že to zajistí „mír pro naši dobu“. O rok později bylo napadeno Polsko, což vedlo k vypuknutí druhé světové války a k Chamberlainově rezignaci – a jeho věčné hanbě.
Tento Trumpův plán, pokud bude realizován, bude mít stejný účinek. Odměnou za Putinovu nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu, založenou na jeho posedlosti začlenit ji do Ruska, USA vystaví celou Evropskou unii Putinově moci. Trumpovo poselství našim spojencům bude jasné: Neprovokujte Putina, protože dokud budu já vrchním velitelem, Spojené státy za obranu vaší svobody nezaplatí žádnou cenu a nebudou nést žádné břemeno.
Proto, pokud bude tento plán Ukrajině vnucen v současné podobě, budeme muset do diplomatického slovníku přidat nové sloveso: „trumpovat“ – být zrazen americkým prezidentem z důvodů, které žádný z jeho občanů nechápe (ale jistě existují). A historie nikdy nezapomene na muže, kteří to udělali – Donalda Trumpa, Steva Witkoffa, Marca Rubia, Dana Driscolla –, protože jejich hanba bude věčná.
Jak napsal Wall Street Journal ve svém pátečním redakčním komentáři: „Pan Trump si možná myslí, že se konečně může zbavit Ukrajiny, pokud Evropa a Ukrajina jeho nabídku odmítnou. Je zřejmé, že už má dost té války. Ale uspokojení pana Putina by ho pronásledovalo po zbytek jeho prezidentství. Pokud si Trump myslí, že američtí voliči nenávidí válku, počkejte, až Trump zjistí, jak moc nenávidí hanbu. ... Špatná dohoda na Ukrajině by vyslala signál nepřátelům USA, že mohou získat, co chtějí, silou, jaderným vydíráním nebo tím, že budou tlačit, dokud Amerika neztratí zájem.“
Mějte na paměti, že nejsem vůbec proti vyjednanému řešení. Od začátku této války jsem tvrdil, že skončí pouze „špinavou dohodou“. Ale nemůže to být odporná dohoda, a Trumpův plán je tím, co historie nazve odpornou dohodou.
Ještě než se dostanete k klíčovým detailům, zamyslete se nad tím, jak absurdní je, že Trump uzavřel dohodu s Putinem a do jednání nezahrnul Ukrajinu a naše evropské spojence, dokud nebyla prakticky hotová. Trump pak prohlásil, že musí být přijata do čtvrtka, jako by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který má parlament, od kterého potřebuje získat souhlas, mohl do té doby něco takového udělat, i kdyby chtěl.
Jak poznamenal můj kolega z New York Times David Sanger ve své analýze obsahu tolhoto plánu: „Mnoho z 28 bodů navrhovaného mírového plánu mezi Ruskem a Ukrajinou, který předložil Bílý dům, vypadá, jako by bylo sepsáno v Kremlu. Odráží téměř všechny\Putinovy maximalistické požadavky.“
Ukrajina by musela formálně předat Rusku veškeré území, které si nárokuje ve východoukrajinských regionech Doněck a Luhansk. Spojené státy by toto území uznávaly jako ruské. Na území Ukrajiny by nesměly být umístěny žádné síly NATO, které by měly zajistit, že Rusko již nikdy nebude moci znovu Ukrajinu napadnout. Ukrajinská armáda by byla omezena na 600 000 vojáků, což představuje 25% snížení oproti současné úrovni, a nesměla by vlastnit zbraně dlouhého doletu, které by mohly dosáhnout až do Ruska. Kyjev by od USA dostal vágní bezpečnostní záruky proti nové ruské invazi (ale kdo na Ukrajině nebo v Moskvě by věřil Trumpovi?).
Podle Trumpova plánu by 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bylo použito na americké úsilí o obnovu a investice na Ukrajině a USA by pak získaly 50 % zisků z těchto investic. (Ano, požadujeme polovinu zisků generovaných fondem na obnovu zdevastované země!)
Trump, který čelí odporu spojenců, Kongresu i Ukrajiny, v sobotu řekl, že toto není jeho „konečná nabídka“, ale dodal, že pokud Zelenskyj odmítne přijmout podmínky, „může pokračovat v boji sám“. Jako vždy u Trumpa, je jako vždy je připraven se pustit do Zelenského, muže bojujícího za svobodu své země, a nikdy do Putina, muže, který se snaží Ukrajině svobodu vzít.
Jak by vypadala přijatelná špinavá dohoda?
Zmrazila by síly na místě, ale nikdy by formálně nepostoupila žádné zabrané ukrajinské území. Trvala by na tom, aby evropské bezpečnostní síly, podporované logistikou USA, byly rozmístěny podél linie příměří jako symbolická pojistka proti jakékoli nové ruské invazi. Vyžadovala by, aby Rusko zaplatilo značnou částku peněz na pokrytí všech škod, které Ukrajině způsobilo – a dokud tak neučiní, aby Moskva zůstala izolovaná a pod sankcemi – a zahrnovala by závazek Evropské unie přijmout Ukrajinu za člena, jakmile bude připravena, bez ruského vměšování.
Tento poslední bod je zásadní. Rusové by tak museli navždy sledovat své ukrajinské slovanské bratry a sestry v prosperující Evropské unii, zatímco oni sami uvízli v Putinově kleptokracii. Tento kontrast je pro Putina nejlepším trestem za tuto válku a věcí, která by mu po jejím skončení způsobila největší potíže.
Byla by to špinavá dohoda, za kterou by Trump sklidil chválu v historii – vytěžil by maximum z méně než dokonalé situace tím, že by využil vliv USA na obě strany, jako to udělal v Gaze.
Ale pouhé využití vlivu USA na Ukrajinu je špinavá dohoda – složit naše nedokonalé karty ruskému vůdci, který hraje strašně.
V pokeru se pro to používá termín: sucker (naivka).
