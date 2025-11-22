Konečně USA prý vyhlásí tvrdé sankce vůči Rusku, aby přijalo kapitulaci Ukrajiny
22. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Rusko musí být dotlačeno k tomu, aby přijalo kapitulaci Ukrajiny podle návrhu, který Ukrajině prostřednictvím USA fakticky nadiktovalo. Takže sankce proti Rusku se obracejí ve prospěch Ruska proti Ukrajině. Situace je tak vážná, že prezident Zelenskyj veřejně mluví o jednom z nejhorších okamžiků v ukrajinské historii. Naopak Kreml tvrdě tlačí na to, aby diktát byl přijat, a to ještě před protiruskými sankcemi, které ho k tomu mají donutit.
Rusko má být donuceno sankcemi k tomu, aby si vzalo od Ukrajiny i území, která si ještě nevzalo, aby se smířilo jen s tím, že Ukrajina fakticky kapituluje, aby se stalo opět členem G7, aby jakékoli vyšetřování jeho válečných zločinů bylo zmařeno, aby sankce proti němu byly ukončeny atd.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-bily-dum-schvalil-nove-sankce-proti-rusku-potrebuje-je-k-prosazeni-miroveho-planu-pro-ukrajinu-40549682
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #467886; text-decoration: underline }
374
Diskuse