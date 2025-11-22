Konečně USA prý vyhlásí tvrdé sankce vůči Rusku, aby přijalo kapitulaci Ukrajiny

22. 11. 2025 / Boris Cvek

Radujme se, veselme se, neboť Trump naléhá na lídra republikánské většiny v Senátu, aby Senát schválil nové, tvrdé sankce proti Rusku. Konečně. Vlivný senátor Graham dostal, když byl s Trumpem na golfu, vysvětlení: potřebujeme páku na Rusko, aby přijalo mírovou dohodu. To je vlastně naprosto dokonalý trumpismus.

Rusko musí být dotlačeno k tomu, aby přijalo kapitulaci Ukrajiny podle návrhu, který Ukrajině prostřednictvím USA fakticky nadiktovalo. Takže sankce proti Rusku se obracejí ve prospěch Ruska proti Ukrajině. Situace je tak vážná, že prezident Zelenskyj veřejně mluví o jednom z nejhorších okamžiků v ukrajinské historii. Naopak Kreml tvrdě tlačí na to, aby diktát byl přijat, a to ještě před protiruskými sankcemi, které ho k tomu mají donutit.

Rusko má být donuceno sankcemi k tomu, aby si vzalo od Ukrajiny i území, která si ještě nevzalo, aby se smířilo jen s tím, že Ukrajina fakticky kapituluje, aby se stalo opět členem G7, aby jakékoli vyšetřování jeho válečných zločinů bylo zmařeno, aby sankce proti němu byly ukončeny atd.



