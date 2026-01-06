Demonstace proti americkému útoku na Venezuelu
6. 1. 2026
Rád bych vás informoval, že České mírové hnutí pořádá ve čtvrtek 8. ledna v 17 hodin demonstraci před sídlem velvyslanectví USA, Tržiště 15, Praha - Malá Strana. Protest se koná v souvislosti s aktuálním děním ve Venezuele. Cílem demonstrace je odsoudit imperialistickou agresi USA a zároveň vyjádřit solidaritu s venezuelským lidem.
Agrese USA proti Venezuele je v naprostém rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Cílem agrese Washingtonu není nic jiného, než získání nerostného bohatství země a prosazení svých ekonomických a geopolitických zájmů v regionu Latinské Ameriky a Karibiku. Venezuelský lid proto zasluhuje plnou solidaritu ve svém zápase za národní sebeurčení, státní nezávislost a život v míru.
Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí
www.mirovehnuti.cz
mirovehnuti@email.cz
Diskuse