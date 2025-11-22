Marjorie Taylor Greene odstoupí v lednu z Kongresu kvůli sporům s Trumpem
22. 11. 2025
Reakce: Trump označil odstoupení za „skvělou zprávu pro zemi“
Marjorie Taylor Greeneová v pátek večer oznámila, že k 5. lednu 2026 odstoupí z funkce v důsledku zhoršení vztahů s prezidentem Donaldem Trumpem, naposledy kvůli hlasování o vynucení zveřejnění spisů souvisejících s zesnulým Jeffreyem Epsteinem.
Ve čtyřstránkovém prohlášení kongresmanka ze státu Georgia uvedla, že legislativní moc byla „odsunuta na vedlejší kolej“, a obvinila republikánské vůdce, že odmítají prosazovat konzervativní priority, jako je bezpečnost hranic nebo politika „America First“.
Až donedávna byla Greene jednou z nejhlasitějších a nejviditelnějších podporovatelek Trumpova hnutí Make America Great Again a připisovala mu zásluhu za to, že ji inspiroval ke kandidatuře do Kongresu v roce 2020. V posledních měsících se však tato kongresmanka stala překvapivou kritičkou Trumpovy administrativy – prezidenta napadla nejen kvůli zveřejnění Epsteinových spisů, ale také kvůli podpoře Izraele ze strany jeho administrativy a prodloužení vyprchávajících dotací Obamacare. Začala zpochybňovat, zda je Trump skutečně prezidentem „America First“.
„Bez ohledu na to, jakým směrem se politické kyvadlo pohne, republikánským nebo demokratickým, pro běžného amerického muže nebo ženu se nic nezlepší,“ uvedla Greeneová.
„Až si obyčejní Američané konečně uvědomí a pochopí, že politický průmyslový komplex obou stran rozděluje tuto zemi, že žádný zvolený vůdce, jako jsem já, není schopen zastavit washingtonský aparát v postupném ničení naší země, a že ve skutečnosti jsou to oni, obyčejní Američané, lid, kdo má skutečnou moc nad Washingtonem, pak budu po jejich boku, abychom ji znovu vybudovali.
Obrátí Marjorie Taylor Greene hnutí Maga proti Trumpovi?
„Do té doby se vracím k lidem, které miluji, abych žila život naplno, jako vždy, a těším se na novou cestu, která mě čeká,“ dodala Greeneová.
V telefonickém rozhovoru s reportérem ABC News Trump uvedl, že rezignace Greenové je „skvělá zpráva“. Dodal, že Greeneová mu to neoznámila, ale „to nevadí, víte, ale myslím, že je to skvělé. Myslím, že by měla být šťastná.“
Trump dříve nazval Greeneovou „zrádkyní“ a „bláznivou“ a řekl, že podpoří protikandidáta, až se příští rok bude Greenová ucházet o znovuzvolení. V příspěvku na sociálních médiích z minulého týdne Trump spekuloval, že se Greeneová obrátila proti němu, protože jí poradil, aby nekandidovala do Senátu, a tvrdil, že je „naštvaná, že jí nevolám zpět“. Greeneová v reakci na to obvinila Trumpa ze lži a řekla, že podle ní to byly její vytrvalé výzvy, aby jeho administrativa zveřejnila Epsteinovy spisy, které „ho dohnaly k šílenství“.
Podle NBC News Greeneová o své rezignaci předem neinformovala předsedu Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona. Její odchod v lednu zúží Johnsonovu již tak těsnou většinu, což mu ponechá méně manévrovacího prostoru.
Greeneová své rozhodnutí vysvětlila v desetiminutovém videu na sociálních médiích, které v pátek večer zveřejnila na Twitteru.
Ve svém prohlášení o rezignaci uvedla: „Bojovala jsem tvrději než téměř kterýkoli jiný zvolený republikán za zvolení Donalda Trumpa a republikánů do vlády... Přes to všechno jsem nikdy nezměnila ani neporušila své volební sliby... America First by mělo znamenat America First a pouze Američané First, bez jakékoli jiné cizí země, která by byla kdy připojena k America First v našich vládních síních.“
Minulý týden Greeneová uvedla, že ji kontaktovaly soukromé bezpečnostní firmy „s varováním ohledně mé bezpečnosti“ poté, co Trump oznámil, že stahuje svou podporu a doporučení pro ni.
V příspěvku na Twitteru Greene napsala, že „nejmocnější muž na světě podněcuje a podporuje vlnu výhrůžek proti mně“, aniž by jmenovala Trumpa, a dodala, že se jedná o „muže, kterého jsem podporovala a pomohla mu dostat se do úřadu“.
Greene tyto výhrůžky zopakovala ve svém prohlášení a uvedla, že čelila „nekonečným osobním útokům, výhrůžkám smrtí, soudním sporům, směšným pomluvám a lžím o mé osobě, kterým by většina lidí nevydržela ani jeden den“.
Její rezignace přichází po měsících názorů, které jsou v rozporu s názory Bílého domu a některých jejích republikánských kolegů. Na začátku tohoto měsíce Trump odmítl kritiku ze strany Greeneové a uvedl, že „ztratila směr“, poté co ho obvinila, že věnuje přílišnou pozornost zahraniční politice a nedostatečnou pozornost rostoucím životním nákladům v USA – body, které také zmínila ve svém pátečním prohlášení.
Greeneová uvedla, že se s americkým prezidentem rozešla v několika otázkách, včetně vydávání víz H-1B kvalifikovaným zahraničním pracovníkům, zákazu regulace umělé inteligence, „50letých hypotečních podvodů“, zapojení do zahraničních válek a zveřejnění spisů týkajících se zločinů Epsteina, zesnulého pedofila, s nímž Trump více než 15 let udržoval společenské kontakty.
„To, že se zastávám amerických žen, které byly ve 14 letech znásilněny, obchodovány a zneužívány bohatými mocnými muži, by nemělo vést k tomu, že mě prezident Spojených států, za kterého jsem bojovala, nazývá zrádkyní a vyhrožuje mi,“ řekla Greeneová.
Greeneová je otevřenou odpůrkyní izraelské války v Gaze, kterou podporují USA, a nazývá ji „genocidou“.
„Pokud mě Maga Inc. odstrčí a nahradí neokonzervativci, velcí farmaceutičtí výrobci, velké technologické firmy, vojensko-průmyslový komplex, zahraniční vůdci a elita dárců, kteří nemají ani ponětí o tom, jak žijí skuteční Američané, pak bylo odstrčeno a nahrazeno i mnoho obyčejných Američanů,“ řekla Greeneová.
Její rezignace přichází v polovině jejího třetího funkčního období v americké Sněmovně reprezentantů. Ve svém rezignačním projevu neřekla, co bude dělat dál, ale naznačila budoucnost v politice slovy: „Až si obyčejní Američané konečně uvědomí a pochopí, že politicko-průmyslový komplex obou stran rozděluje tuto zemi ... [a] že oni, obyčejní Američané, lid, mají skutečnou moc nad Washingtonem, pak budu po jejich boku, abych ji znovu vybudovala.“
Politický stratég Shermichael Singleton řekl, že Greene možná „zvažuje budoucí plány“.
„Kdybych jí radil, řekl bych jí, že by mohla tuto krátkou chvíli překonat,“ řekl Singleton CNN. „Ale možná si myslela něco jiného. Možná zvažuje budoucí plány. Ale je to velký šok.“
Trump vyhrál v jejím volebním obvodu prezidentské volby v roce 2024 se 68 % hlasů; Greeneová byla znovu zvolena se 64 % hlasů. Navzdory silné podpoře Trumpa se zdálo, že voliči v Greeneové volebním obvodu nebyli ovlivněni sporům mezi touto poslankyní a prezidentem, podle NBC News.
