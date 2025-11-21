V Rusku se objeví projevy hněvu - ale ne nutně politické
21. 11. 2025
Výbuchy hněvu pravděpodobně budou způsobovány kombinací institucionálních, ekonomických, psychických a ideologických faktorů "a prozatím bychom neměli oddělovat klíčový faktor od sekundárních příčin". Jsou příliš úzce propojené.
Státní struktury sil mají své kvóty, které měly splnit a tak zatknout více lidí, argumentuje Arčagov. Ekonomická situace se zhoršuje. Pocit beznaděje sílí. A ideologický závazek k myšlence, že použití síly proti těm, kteří se nelíbí státu, je rozšířený.
Pravděpodobně uvidíme výbuchy agrese a dokonce masové poruchy, ale tyto nemusí být nutně politizovány. Úřady se je pokusí potlačit různými způsoby v závislosti na tom, odkud se předpokládá, že pocházejí, ale zcela vyloučit takové situace bude nemožné.
Napětí poroste, říká Arčagov; a uvádí jako příklad, jak by věci v tomto ohledu mohly explodovat možnost náhlého návratu veteránů z války na Ukrajině. "Tohle by nevyhnutelně vedlo k růstu kriminality a použití síly." To by se mohlo stát politickým. "Nikdy nebudeš schopný uhodnout, která jiskra může vést k výbuchu."
Je důležité si uvědomit, že nedošlo k žádnému masovému výbuchu provládního vlastenectví. Dokonce i ti, kteří se ztotožňují se státem a podporují válku, se nezapojují. To co vypadá jako podpora je ve skutečnosti nikoliv loajalita, ale forma přizpůsobení.
Arčagov poukazuje na teorii amerického psychologa Martina Seligmana o "naučené bezmoci", podle které zvířata a psi se naučí neodporovat potlačování, když zjistí, že odpor nemá šanci věci zlepšit a pravděpodobně povede k ještě většímu utrpení.
Rusové, pokračuje, nemají téměř žádnou zkušenost s úspěšným odporem. Proto jejich reakce odráží apatii a depresi, které takový nedostatek nevyhnutelně přináší. Lidé se přizpůsobují místo protestu. Ale jejich hněv přesto vede k individuálnímu a někdy i kolektivnímu výbuchu – a jak ukázala situace v jiných zemích, takový výbuch se může stát politickým.
Arčagov uzavírá: "Nikdo to nemůže předpovědět dopředu."
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse