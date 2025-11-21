Rusko zasáhlo dronem turecký tanker. Havárie ohrožuje rumunské území
21. 11. 2025
Ruská armáda během ostřelování oblasti Oděsy zasáhla dronem tanker pod tureckou vlajkou převážející zkapalněný plyn. Podle Tureckého úřadu pro námořní záležitosti bylo evakuováno všech 16 členů posádky, nedošlo k žádným obětem.
Agentura uvádí, že k incidentu došlo den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dohodu o dovozu zkapalněného zemního plynu ze Spojených států přes tento region. Izmail, který se nachází v ústí Černého moře, je jedním z klíčových přístavů pro ukrajinský dovoz a vývoz.
Na pozadí útoku začaly rumunské úřady evakuovat obyvatele pohraniční obce Catalchioi. Na základě příkazu Oddělení pro mimořádné situace byla vesnice Plauru, která se nachází jen několik set metrů od hořící lodi, evakuována. Vedoucí komuny Tudor Cerrega uvedl, že loď "může kdykoli explodovat", a dodal, že záchranáři "prohledali každý dům" kvůli nebezpečí, evakuovali obyvatele i zvířata a blokovali dopravu.
Dříve šéf Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kiper uvedl, že ruské drony zasáhly několik měst v regionu, čímž poškodily energetickou a přístavní infrastrukturu. Podle něj bylo zaznamenáno několik požárů, civilní lodě byly poškozeny a jedna osoba byla zraněna.
Zdroj v ruštině: ZDE
