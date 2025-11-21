Evropa se snaží reagovat na plán USA pro Ukrajinu a „agresivní časový harmonogram“
Američtí diplomaté uvedli, že Donald Trump se snaží dosáhnout míru „s neuvěřitelným elánem“
EU nebyla informována o plánech pro Ukrajinu, přiznal Costa z EU
Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznává, že EU nebyla o plánu USA informována, takže „nemá smysl se k němu vyjadřovat“.
Von der Leyenová však jde o něco dále – a diplomaticky – když říká, že EU spolupracuje se Zelenským a Koalicí ochotných na „spravedlivém a trvalém míru“ pro Ukrajinu.
„Jak jste včera řekl, byl zveřejněn 28bodový plán. Budeme situaci diskutovat jak s evropskými lídry, tak s lídry zde na okraji summitu G20.“
Rovněž uvádí, že „osloví prezidenta Zelenského, aby tuto záležitost projednala“.
Dodává, že klíčovým principem zůstává „nic o Ukrajině bez Ukrajiny“.
Ukrajina by měla „nyní“ vyjednávat, jinak riskuje ztrátu dalších území, varuje Kreml
Kreml mezitím uvedl, že Ukrajina by měla „nyní“ zahájit jednání o ukončení války, jinak riskuje ztrátu dalších území.
„Účinná práce ruských ozbrojených sil by měla Zelenského přesvědčit: je lepší vyjednávat a udělat to nyní, než později,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jak cituje agentura AFP.
„Prostor pro svobodné rozhodování se pro něj zmenšuje, protože během ofenzivních akcí ruské armády dochází ke ztrátám území,“ dodal.
Zajímavé je, že tvrdil, že Moskva oficiálně neobdržela plán USA.
V Bruselu jsme dostali potvrzení od Evropské komise, že její práce na zmrazených ruských aktivech „bude pokračovat“ bez ohledu na mírové rozhovory vedené USA.
„Všechna jednání by měla být vedena za účasti Ukrajiny,“ říká polský premiér Donald Tusk
Řekl:
„Poláci budou rozhodovat o Polsku; nic o nás bez nás. V otázce míru by všechna jednání měla být vedena za účasti Ukrajiny.“
„Mírový návrh“ USA obsahuje ruské výrazy, které vyvolávají otázky ohledně autorství textu
Některé fráze v „mírovém návrhu“ USA pro Ukrajinu se zdají být původně napsány v ruštině. Na několika místech by jazyk fungoval v ruštině, ale v angličtině působí zjevně podivně.
Třetí bod 28bodového plánu zní: „Očekává se, že Rusko nebude napadat sousední země a NATO se nebude dále rozšiřovat.“
„Očekává se“ je v angličtině neohrabaná pasivní konstrukce. Ruská verze – ожидается tedy "ožidajetsa" – dává větší smysl a je to známá slovesná forma.
Mezi další ruské výrazy, které se zřejmě vkradly do textu, patří неоднозначности (nejednoznačnosti) a „закрепить“ (upevnit).
Bílý dům potvrdil, že návrh napsal Kirill Dmitriev, vyslanec Vladimira Putina, společně se zvláštním zástupcem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem. Oba vypracovali text během setkání v Miami.
Ukrajina a její evropští partneři byli z procesu přípravy návrhu vyloučeni.
Na polední tiskové konferenci Evropské komise jsme právě dostali potvrzení dřívějších komentářů Antónia Costy, že EU nebyla „oficiálně informována“ o americko-ruském plánu ohledně Ukrajiny předtím, než byl zveřejněn.
Opakovaně se také naznačuje, že von der Leyenová by mohla velmi brzy hovořit se Zelenským.
Merz by měl hovořit s Trumpem
Německý bulvární deník Bild také informuje, že Merz by měl telefonicky hovořit nejen se Zelenským, ale také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Evropští lídři by měli vést urgentní rozhovory se Zelenským o plánech USA a Ruska
Bloomberg informuje, že řada evropských lídrů – včetně Keira Starmera z Velké Británie, Emmanuela Macrona z Francie a Friedricha Merze z Německa – by se měla v poledne evropského času připojit k naléhavému telefonátu s ukrajinským prezidentem Zelenským, aby projednali návrh USA a Ruska na ukončení války.
Samostatně agentura Reuters také potvrdila, že Merz se odhlásil z plánované akce, aby si uvolnil program a mohl se telefonátu zúčastnit.
Další schůzka se podle agentury Bloomberg očekává v sobotu v rámci summitu G20 v Jižní Africe.
Návrh USA „není skutečným plánem“ a o kompromisech může rozhodnout pouze Ukrajina, říká německý ministr zahraničí
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul mezitím novinářům řekl, že 28bodový návrh týkající se Ukrajiny „není skutečným plánem“, protože mnoho detailů ještě vyžaduje další práci.
„Z mého pohledu to není skutečný plán, ale pouze seznam témat,“ řekl Johann Wadephul novinářům v Bruselu, jak uvádí agentura AFP.
„Domnívám se, že je úkolem vyjednávacích stran, aby to definovaly.“
Poté dodal, že „chceme zajistit, aby Ukrajina mohla tyto body projednat z pozice silného vyjednávacího partnera“.
„Bude to Ukrajina, která rozhodne, jaké kompromisy učiní, stejně jako Rusko bude muset učinit taková rozhodnutí ze své strany.“
Reportér se nyní ptá lídrů EU, jak to, že se blok ocitl v jednáních o Ukrajině tak „otřesně na okraji“, a dále kritizuje jeho pomalé rozhodování o klíčových otázkách.
Von der Leyenová na to reaguje tím, že Putinovy plány na dobytí Kyjeva za tři dny nebo tři týdny selhaly „především díky odvaze ukrajinského lidu, o tom není pochyb“, ale zdůrazňuje, že EU „od prvního dne podporovala ukrajinský lid, jak jen to bylo možné“.
Poté hovoří o „tvrdých sankcích“ vůči Ukrajině a trvá na tom, že „budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba“.
Trumpův návrh nabývá na síle a prověřuje vedení EU, říká maďarský premiér Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán mezitím podpořil návrh USA s tím, že Trumpova iniciativa „nabrala novou sílu“, a využil toho k opakování své dlouhodobé kritiky politiky EU vůči Ukrajině.
Orbán, blízký Trumpův spojenec, který se s ním setkal během jeho funkčního období i mimo něj, chválil plán amerického prezidenta pro Ukrajinu.
„Americký prezident je vytrvalý individualista. Kdyby byl prezidentem v té době, válka by nikdy nevypukla. Je jasné, že jakmile se pro něco rozhodne, nepustí to, a rozhodně se rozhodl ukončit rusko-ukrajinskou válku,“ uvedl v příspěvku na X.
Orbán, který během války opakovaně kritizoval EU a udržoval vztahy s Moskvou, porovnal Trumpův postoj k válce s postojem Evropské unie a obvinil lídry EU, že „opět ztratili přehled“.
„Zatímco Washington vyjednává o míru, předseda Komise se zabývá tím, jak zajistit ještě více peněz pro Ukrajinu a financování války. My Maďaři k tomu budeme mít co říct. Nastal okamžik pravdy. Přesněji řečeno, nastal pro bruselské vedení,“ uvedl.
Orbán v rozhlasovém rozhovoru samostatně uvedl, že nadcházející týdny budou klíčové pro kontroverzní návrh USA na zastavení téměř čtyřleté války na Ukrajině.
„Tento mírový plán obsahuje návrhy, o kterých Rusové a Američané již vedli předběžné diskuse,“ uvedl Orbán v rozhlasovém rozhovoru, o kterém informovala agentura AFP. „Myslím, že jsme v rozhodujícím okamžiku, příští dva nebo tři týdny budou klíčové.“
Ukrajina, která není nadšena „absurdními“ návrhy, čelí složitým jednáním
Opatrná reakce ukrajinské prezidentské administrativy následovala po rozhořčených odsudcích plánu ze strany některých ukrajinských úředníků, kteří jej označili za „absurdní“ a nepřijatelný.
Američtí diplomaté uvedli, že Donald Trump se snaží dosáhnout míru „s neuvěřitelným elánem“.
Jeho administrativa podle nich usiluje o „agresivní časový plán“ s Ukrajinci, aby dosáhla dohody, a chce toho dosáhnout v „co nejkratším možném“ období.
Bílý dům uvedl, že plán je „dobrý“ pro obě strany, a odmítl obavy, že odráží mnoho požadavků Moskvy.
Úředníci v Kyjevě nebyli nadšeni. Uvedli, že návrh, který údajně vypracovali Kirill Dmitriev, blízký spojenec Vladimira Putina, a zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff, je „provokací“, jejímž cílem je vyvolat rozkol a „dezorientovat“ spojence Ukrajiny, dodali.
Ukrajina potřebuje „skutečný, důstojný“ mír, říká Zelenskyj
Ve svém včerejším večerním videu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl nahlédnutí do svého uvažování o dohodě, když řekl:
Nastínil jsem naše klíčové principy a dohodli jsme se, že naše týmy budou na těchto návrzích pracovat.“
Zelenskyj také uvedl, že je v úzkém kontaktu s Finem Alexandrem Stubbem, který je jedním z nejlépe propojených evropských lídrů v USA a hraje klíčovou roli v zákulisí, stejně jako s Francouzem Emmanuelem Macronem.
Potvrdil také, že očekává rozhovor s Trumpem „v nejbližších dnech“.
Lídři EU se snaží reagovat na návrh USA na ukončení ruské invaze na Ukrajinu, a to v situaci, kdy se zdá, že americký prezident Donald Trump a jeho administrativa chtějí dohodu prosadit v „agresivním časovém harmonogramu“.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová v posledních minutách na ministerském fóru EU pro indicko-pacifickou oblast zopakovala, že „aby jakýkoli mírový plán fungoval, musí být do něj zapojena Ukrajina a Evropané“.
Uvedla:
„Jsme již čtyři roky uprostřed brutální ruské agresivní války proti Ukrajině a neexistují žádné skutečné známky toho, že by Moskva chtěla mír.
Kdyby Rusko opravdu chtělo mír, přijalo by bezpodmínečné příměří, které je na stole od března tohoto roku.“
Dodala však:
„Podporujeme jakýkoli plán, který přinese spravedlivý a trvalý mír.“
