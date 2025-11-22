Spojenci Ukrajiny se scházejí na summitu G20 poté, co Zelenskyj varoval před „nemožnou volbou“ ohledně Trumpova plánu na ukončení války
22. 11. 2025
Trump požaduje, aby Ukrajina přijala „mírový plán“, který by ji donutil vzdát se území ve prospěch Ruska a učinit další bolestivé ústupky
Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že jeho síly obsadily dvě vesnice na východě Ukrajiny.
Uvedlo, že ruské síly převzaly kontrolu nad vesnicí Zvanivka v ukrajinské Doněcké oblasti a také nad osadou Nove Zaporižija v Záporožské oblasti.
Agentura Reuters nemohla nezávisle ověřit zprávy z bojiště.
Ukrajinci bojují proti ruskému útoku na svou energetickou síť
„Rozhodli se nás zabít zimou“
Při útoku ukrajinských dronů na energetická zařízení v ruském regionu Samara zahynuli dva lidé, uvedl guvernér
Ukrajinské drony zaútočily na energetická zařízení v ruském regionu Samara a zabily dva lidi v jižním městě Syzran, uvedl v sobotu guvernér regionu.
Útok byl odražen protivzdušnou obranou, napsal Vjačeslav Fedoriščev na ruské státní aplikaci Max Messenger, informuje agentura Reuters.
Další dvě osoby byly zraněny a poskytnuta jim byla lékařská péče, uvedl guvernér.
Reakce Volodymyra Zelenského na včerejší telefonát se západními spojenci, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze a britského Keira Starmera
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil svou reakci na telefonát a poděkoval lídrům za jejich „zásadovou podporu Ukrajiny a celého našeho lidu“.
Říká, že lídři „oceňují úsilí USA, prezidenta Trumpa a jeho týmu směřující k ukončení této války“ a pracují na americkém dokumentu.
„Musí to být plán, který zajistí skutečný a důstojný mír,“ říká a znovu důrazně dodává, že čtyři lídři chtějí zajistit, aby byly „zohledněny zásadové postoje Ukrajiny“.
„Koordinovali jsme další kroky a dohodli se, že naše týmy budou spolupracovat na odpovídajících úrovních,“ uvedl.
Spojenci Ukrajiny se scházejí na summitu G20, aby „posílili“ plán USA, zatímco Zelenskyj říká, že jeho země čelí nemožné volbě
Britský premiér Keir Starmer se má v sobotu setkat se spojenci Ukrajiny na summitu G20 v Johannesburgu, aby se pokusil „posílit“ plán vypracovaný USA na ukončení války s Ruskem.
Stalo se tak poté, co Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že Ukrajina čelí jednomu z nejtěžších momentů ve své historii, poté co Donald Trump požadoval, aby Kyjev do několika dnů přijal „mírový plán“ podporovaný USA, který by jej donutil vzdát se území ve prospěch Ruska a učinit další bolestivé ústupky.
Západní spojenci, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze a britského Keira Starmera, v pátek hovořili se Zelenským, aby projevili solidaritu. Znovu potvrdili svou podporu Kyjevu a uvedli, že jakákoli dohoda o ukončení konfliktu musí být skutečně spravedlivá a zohledňovat vlastní červené linie Ukrajiny.
Americký prezident prosazuje „agresivní časový plán“ na ukončení konfliktu, uvedli američtí představitelé, a hodlá vyvinout bezprecedentní tlak na Kyjev. Trump v pátek ráno potvrdil, že příští čtvrtek – Den díkůvzdání v USA – bude „přijatelným“ termínem pro Zelenského k podpisu dohody, kterou evropští a ukrajinští představitelé označili za „kapitulaci“.
Trump také podle zpráv hrozí, že pokud Ukrajina dohodu nepodepíše, omezí sdílení důležitých zpravodajských informací a dodávky zbraní pro Ukrajinu.
Vladimir Putin říká, že Ukrajina je nerealistická, pokud nepřijme plán USA na ukončení války, a prohlásil: „Ukrajina je proti tomu. Ukrajina a její evropští spojenci zřejmě stále žijí v iluzích a sní o strategické porážce Ruska na bojišti.“ Pozitivní reakce ruského prezidenta podporuje názor evropských a ukrajinských představitelů, že dohoda představuje „kapitulaci“.
Volodymyr Zelenskyj reagoval na dohodu slovy, že Ukrajina čelí jednomu z nejtěžších momentů ve své historii. Souhlas s americko-ruským plánem, který by Ukrajinu donutil vzdát se území a učinit další bolestivé ústupky, by mohl Ukrajinu připravit „o svobodu, důstojnost a spravedlnost“, řekl Zelenskyj v pátek v pochmurném desetiminutovém projevu před prezidentským palácem.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová varovala, že na tom, jak válka na Ukrajině skončí, záleží. Řekla: „Ruská válka proti Ukrajině je existenční hrozbou pro Evropu. Všichni chceme, aby tato válka skončila. Ale záleží na tom, jak skončí. Rusko nemá žádné zákonné právo na jakékoli ústupky ze strany země, do které vtrhlo. O podmínkách jakékoli dohody nakonec rozhodne Ukrajina.“
Američtí úředníci a zákonodárci jsou podle několika zdrojů obeznámených s touto záležitostí stále více znepokojeni schůzkou, která se konala minulý měsíc, na níž se zástupci Trumpovy administrativy setkali s Kirillem Dmitrijevem, ruským vyslancem, na kterého se vztahují americké sankce, aby vypracovali plán na ukončení války na Ukrajině. Setkání se konalo koncem října v Miami a zúčastnili se ho zvláštní vyslanec Steve Witkoff, zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a Dmitrijev, který vede Ruský fond přímých investic (RDIF), jeden z největších ruských státních investičních fondů.
