Polský premiér říká, že by bylo „dobré vědět“, kdo napsal plán na ukončení války na Ukrajině, uprostřed obav z účasti Moskvy
23. 11. 2025
V příspěvku na své platformě Truth Social americký prezident Donald Trump uvedl, že ukrajinské „vedení“ neprojevilo „žádnou vděčnost“ za úsilí USA.
Napsal:
Zdědil jsem válku, která nikdy neměla vypuknout, válku, ve které všichni prohrávají, zejména miliony lidí, kteří zbytečně zemřeli.
Ukrajinské „vedení“ neprojevilo žádnou vděčnost za naše úsilí a Evropa nadále nakupuje ropu z Ruska.
USA nadále prodávají NATO obrovské množství zbraní, které jsou distribuovány na Ukrajinu (podvodník Joe dal všechno, zdarma, zdarma, zdarma, včetně „velkých“ peněz!). Bůh žehnej všem životům, které byly ztraceny v této lidské katastrofě!
Plán USA může nyní zohlednit zájmy Ukrajiny, říká Zelenskyj
V novém příspěvku na Twitteru Volodymyr Zelenskyj uvedl, že nyní panuje shoda, že plán USA na ukončení války by mohl zohlednit národní zájmy Ukrajiny, poté co byly návrhy kritizovány jako příliš příznivé pro Moskvu.
Ukrajinský prezident napsal:
Existuje shoda, že americké návrhy mohou zahrnovat řadu prvků založených na ukrajinských perspektivách a kritických pro ukrajinské národní zájmy.
Pokračují další práce, aby všechny prvky byly skutečně účinné při dosahování hlavního cíle, který očekává náš lid: konečně ukončit krveprolití a válku.
Německo je „skeptické“ ohledně toho, že do čtvrtka bude dosaženo dohody o ukončení války na Ukrajině
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že je „skeptický“ ohledně toho, že by mohla být do čtvrtečního termínu Donalda Trumpa dosažena dohoda o Ukrajině.
„Zůstávám, nechci říci pesimistický, ale zatím nejsem přesvědčen, že řešení, která si přeje prezident Trump, budou v příštích několika dnech dosažena,“ řekl Merz na summitu G20 v Johannesburgu.
„Plán prezidenta Trumpa je dosáhnout dohody ve čtvrtek, ale k tomu máme ještě daleko... Jsem skeptický, zda je takový výsledek možný vzhledem k současným rozdílům,“ dodal.
Merz uvedl, že je důležité stanovit, „jaké bezpečnostní záruky lze poskytnout, aby byla skutečně zajištěna možná dohoda s Ruskem“.
Rovněž odmítl ustanovení v 28bodovém plánu, které říká, že Rusko se znovu připojí k G8.
Podle navrhované dohody, u které evropští spojenci požadují některé změny, by se Rusko po téměř čtyřech letech tvrdých sankcí „znovu začlenilo do globální ekonomiky“ a bylo by mu umožněno vrátit se do G8.
Trump o víkendu ustoupil od svého čtvrtečního termínu a uvedl, že návrh plánu není jeho „konečnou nabídkou“ pro Kyjev, poté co spojenci země vyjádřili obavy ohledně změn hranic a omezení ukrajinských ozbrojených sil.
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli uvedl, že není přesvědčen, že do termínu stanoveného prezidentem Donaldem Trumpem bude nalezeno řešení přijatelné pro Ukrajinu na základě 28bodového plánu Spojených států.
„Dnes je neděle. Plán prezidenta Trumpa je dosáhnout dohody ve čtvrtek. Od toho jsme stále velmi daleko. To neznamená, že je to zcela nemožné... Ale vzhledem k současným rozdílům jsem skeptický, zda je takový výsledek možný,“ řekl Merz v rámci summitu G20 v Johannesburgu.
Trump dal Ukrajině čas do čtvrtka, aby souhlasila s 28bodovým plánem, ale uvedl, že nejde o „konečnou nabídku“ a že lhůty mohou být prodlouženy, pokud se věci „vyvíjejí dobře“.
Hranice Ukrajiny nelze změnit silou, říká předsedkyně Evropské komise
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v novém prohlášení uvedla, že hranice Ukrajiny nelze změnit silou a že by nemělo být stanoveno žádné omezení pro ozbrojené síly země, které by ji učinilo „zranitelnou vůči budoucím útokům“.
„Jakýkoli věrohodný a udržitelný mírový plán by měl v první řadě zastavit zabíjení a ukončit válku, aniž by zasel semena budoucího konfliktu,“ uvedla ve svém prohlášení.
„Ukrajina musí mít svobodu a suverénní právo zvolit si svůj vlastní osud. Oni si zvolili evropský osud.“
Plán by měl také zahrnovat rekonstrukci země, integraci do jednotného trhu EU a nakonec plné členství v bloku, uvedla von der Leyenová a dodala, že „ústřední role“ EU musí být „plně zohledněna“ v jakémkoli plánu pro Ukrajinu, a to navzdory obavám, že Evropa byla dosud z tohoto procesu do značné míry vyloučena.
Erdoğan uvedl, že v pondělí bude telefonicky hovořit s Putinem
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uvedl, že v pondělí bude telefonicky hovořit s Vladimirem Putinem o snahách o ukončení války na Ukrajině.
Na nedělní tiskové konferenci turecký vůdce, který se v této válce profiluje jako prostředník, dodal, že ruského prezidenta také požádá o obnovení dohody o bezpečném průchodu obilí přes Černé moře, uvádí agentura Reuters.
Iniciativa týkající se obilí z Černého moře byla vyjednána v červenci 2022 mezi Tureckem, OSN a Ruskem jako způsob, jak zajistit, aby Ukrajina mohla vyvážet své obilí z jižních přístavů přes Bospor.
Dohoda měla zmírnit potravinovou krizi vyvolanou ruskou blokádou ukrajinských přístavů, která zmrazila vývoz milionů tun obilí do celého světa.
Moskva z dohody vystoupila v roce 2023 kvůli tomu, co označila za selhání Západu dodržet svou část dohody týkající se ruského vývozu potravin a hnojiv.
V aktualizovaném počtu obětí ukrajinští představitelé uvedli, že při ruském útoku na západní město Ternopil, který byl dosud nejkrvavějším ruským raketovým útokem na civilisty v tomto roce, bylo zabito 34 lidí (nikoli 33).
Zelenskyj doufá v „pozitivní výsledek“ ženevských rozhovorů, který pomůže „zastavit krveprolití“
Ukrajinský vůdce dodal:
Ukrajinský a americký tým, týmy našich evropských partnerů, jsou v úzkém kontaktu a já opravdu doufám, že se dosáhne výsledku.
Ukrajinská delegace jednala s evropskými bezpečnostními představiteli v Ženevě, uvedl šéf kanceláře Volodymyra Zelenského, Andrij Jermak.
„Obecně je na dnešek naplánována řada schůzek v různých formátech. Pokračujeme ve společné práci na dosažení udržitelného a spravedlivého míru pro Ukrajinu,“ napsal Jermak v příspěvku na X. „Další schůzka bude s americkou delegací. Jsme velmi konstruktivní.“
Před nedělními rozhovory Alice Rufo, francouzská ministryně delegovaná na ministerstvu obrany, řekla rozhlasové stanici France Info, že klíčovými body diskuse budou omezení ukrajinské armády (velikost ozbrojených sil by byla omezena na 600 000 lidí), která popsala jako „omezení její suverenity“. „Ukrajina musí být schopna se bránit,“ řekla
Polský premiér říká, že by bylo „dobré vědět“, kdo napsal plán na ukončení války na Ukrajině
Objevilo se mnoho protichůdných zpráv o tom, kdo napsal 28bodový plán na ukončení války na Ukrajině, který je obecně považován za příznivý pro Rusko, protože podporuje některé klíčové maximalistické pozice Moskvy.
Skupina amerických senátorů tvrdí, že jim Marco Rubio sdělil, že plán ve skutečnosti není americkým návrhem a neodráží oficiální postoj Washingtonu, což americké ministerstvo zahraničí silně popírá.
Senátoři tvrdí, že jim ministr zahraničí řekl, že se jedná o ruský plán, který unikl od zástupce Moskvy a který USA souhlasily předat Ukrajině k posouzení a následné odpovědi.
„Ministr Rubio nám dnes odpoledne zavolal. Myslím, že nám dal jasně najevo, že jsme příjemci návrhu, který byl doručen jednomu z našich zástupců. Nejedná se o naše doporučení, není to náš mírový plán. Je to návrh, který jsme obdrželi,“ uvedl v sobotu republikánský senátor Mike Rounds, který zasedá v senátním výboru pro zpravodajské služby.
Marco Rubio trvá na tom, že plán byl vypracován Washingtonem.
„Jako zprostředkovatelé jsme učinili opatření k jeho sdílení. A nezveřejnili jsme ho,“ dodal.
V reakci na tyto komentáře Rubio kontroval slovy: „Mírový návrh byl vypracován USA. Je nabízen jako silný rámec pro probíhající jednání. Je založen na podnětech ruské strany. Ale je také založen na předchozích a pokračujících podnětech Ukrajiny.“
Polský premiér Donald Tusk, jeden z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny, v neděli přispěl ke spekulacím, když v příspěvku na twitteru uvedl, že „by bylo dobré vědět s jistotou, kdo je autorem plánu a kde byl vytvořen“, než se začne diskutovat o jeho ustanoveních.
Ruské síly převzaly kontrolu nad třemi vesnicemi na Ukrajině, uvádí ministerstvo obrany
Rusko v současné době kontroluje přibližně 20 % ukrajinského území a pokračuje v postupném získávání dalších území na bojišti.
Ruské ministerstvo obrany dnes ráno oznámilo, že ruské jednotky obsadily tři vesnice ve dvou regionech Ukrajiny: vesnice Tyche a Odradne v Dněpropetrovské oblasti a Petrivske v Doněcké oblasti.
Uprostřed diplomatického shonu válka pokračuje. Podle ruských mediálních kanálů Telegram Ukrajina v neděli zaútočila drony na teplárnu a elektrárnu v Moskevské oblasti, což vyvolalo velký požár a přerušilo dodávky tepla pro tisíce lidí.
Ukrajinské drony zaútočily na elektrárnu Šatura asi 120 km východně od Kremlu, uvedl guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov.
„Některé drony byly zničeny protivzdušnou obranou. Několik jich dopadlo na území elektrárny. V zařízení vypukl požár,“ řekl Vorobjov a dodal, že se pracuje na obnovení dodávek tepla pro postižené obyvatelstvo. Tyto informace zatím nebyly nezávisle ověřeny.
Nebyly okamžitě k dispozici žádné informace o tom, jak velké škody útok způsobil a zda si vyžádal nějaké oběti.
Marco Rubio a Steve Witkoff přijíždějí do Ženevy, zatímco Evropa se snaží ovlivnit dohodu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff přijeli do Ženevy na jednání o návrhu plánu Washingtonu na ukončení války, jak právě uvedla agentura Reuters s odvoláním na amerického úředníka.
Francie, Velká Británie a Německo budou mít na ženevských jednáních své národní bezpečnostní poradce a ukrajinskou delegaci bude zastupovat mimo jiné šéf kanceláře Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že do Ženevy pojede jeho národní bezpečnostní poradce Jonathan Powell. Italské diplomatické zdroje sdělily agentuře AFP, že Řím vysílá národního bezpečnostního poradce Fabrizia Saggiho.
Zelenskyj říká, že „musíme udělat vše“ pro posílení obrany proti „zlovolným ruským útokům“
Před jednáním v Ženevě Volodymyr Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že Rusko v uplynulém týdnu pokračovalo v útocích na obytné budovy, civilní infrastrukturu a energetická zařízení po celé Ukrajině a vypustilo přes 1 050 dronů a téměř 1 000 klouzavých bomb.
Při oznámení ukončení pátrací a záchranné akce uvedl, že mezi 33 lidmi, kteří zahynuli při ruském útoku na bytové domy v západním městě Ternopil ve středu ráno, bylo šest dětí.
Zelenskyj ve svém příspěvku na Twitteru dodal, že po smrtícím leteckém útoku, který byl jedním z nejkrvavějších v regionu od zahájení plnohodnotné invaze Ruska v únoru 2022, je stále pohřešováno šest osob. Uvedl také další ruské útoky, mimo jiné v Dněpru a Nikopolu.
Zelenskyj napsal:
Již dnes budou naši poradci ve Švýcarsku spolupracovat se zástupci Spojených států, Německa, Francie a Spojeného království. Souběžně s diplomatickými kroky však musíme udělat vše pro to, abychom posílili naši obranu proti takovým zlovolným ruským útokům.
Je nesmírně důležité urychlit implementaci všech našich dohod s partnery týkajících se systémů protivzdušné obrany a raket pro ně. Děkuji všem, kteří pomáhají chránit životy. Děkuji všem, kteří pracují pro mír.
Ve společném prohlášení vydaném v sobotu na summitu G20 v Jižní Africe řada západních spojenců Ukrajiny uvedla, že návrh „by Ukrajinu vystavil riziku útoku“, pokud by zůstal beze změn.
Ve společném prohlášení uvedli, že návrh „obsahuje důležité prvky, které budou nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír“, ale je to „základ, který bude vyžadovat další práci“. Jasně uvedli, že „hranice nesmí být měněny silou“.
Prohlášení podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Španělska, Nizozemska, Irska, Finska, Norska a EU, jakož i premiéři Kanady a Japonska.
USA nevyslaly na summit v Johannesburgu žádnou delegaci, přičemž Donald Trump uvedl, že jej bojkotuje poté, co obvinil jihoafrickou vládu z toho, že údajně umožňuje pronásledování a útoky na menšinové bílé afrikánské farmáře, což prezident země Cyril Ramaphosa důrazně popřel.
Plán, který podpořil některé klíčové požadavky Ruska, vznikl poté, co ruský vyslanec Kirill Dmitriev údajně strávil tři dny se svým americkým protějškem Stevem Witkoffem v Miami.
Dmitriev je klíčovým spojencem Putina a šéfem Ruského fondu přímých investic, jednoho z největších ruských státních investičních fondů.
Witkoff a americký ministr zahraničí Marco Rubio „tiše“ pracovali na plánu s Ruskem a Ukrajinou asi měsíc, řekla ve čtvrtek novinářům tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt. Rubio tvrdí, že plán „vytvořily USA“.
Ruský prezident Vladimir Putin plán označil za základ řešení války, ale dodal, že Moskva může mít námitky proti některým návrhům.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zdráhá plán veřejně kritizovat nebo odmítnout, protože je závislý na USA v oblasti dodávek zbraní a sdílení zpravodajských informací. Zelenskyj však uvedl, že Kyjev je vystaven nesnesitelnému tlaku.
V pátek ve svém ponurém desetiminutovém projevu před prezidentským palácem ukrajinský vůdce řekl, že jeho země stojí před nemožnou volbou: zachovat si národní důstojnost nebo riskovat ztrátu významného partnera v USA.
Stalo se tak uprostřed tvrzení, že Kyjev byl vyloučen z přípravy Trumpových návrhů, které od Ukrajiny požadují obrovské ústupky.
Co obsahuje návrh plánu na ukončení války na Ukrajině?
- Území: „Krym, Luhansk a Doněck budou uznány jako de facto ruské, a to i Spojenými státy,“ uvádí se v plánu. Kyjev stále částečně drží Luhansk a Doněck, které společně tvoří průmyslový pás Donbasu na frontové linii války. Krym byl anektován Ruskem v roce 2014.
Oblasti, ze kterých se Ukrajina stáhla v Doněcku, budou podle plánu považovány za demilitarizovanou zónu, do které ruské síly nevstoupí.
Jižní regiony Cherson a Záporoží, které Rusko falešně prohlašuje za anektované, budou „zmrazeny podél kontaktní linie“, uvádí se v plánu.
- Bezpečnost: Plán požaduje, aby Ukrajina snížila počet svých vojáků na 600 000, což je o stovky tisíc méně než v současné době.
NATO by souhlasilo s tím, že na Ukrajině nebude rozmísťovat vojáky – což by zmařilo naděje Kyjeva na evropské mírové síly – a země by měla zakázáno vstoupit do NATO.
- Diplomacie: Podle navrhované dohody by Rusko bylo po téměř čtyřech letech tvrdých sankcí „znovu začleněno do globální ekonomiky“ a bylo by mu umožněno vrátit se do G8.
„Očekává se, že Rusko nebude napadat sousední země a NATO se nebude dále rozšiřovat,“ uvádí dokument podle několika médií.
Všechny sankce by však byly obnoveny, pokud by Rusko znovu napadlo Ukrajinu – „kromě rozhodné koordinované vojenské reakce“. Kromě toho by 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bylo věnováno na obnovu Ukrajiny.
Západní představitelé jednají v Ženevě o americkém plánu pro Ukrajinu, zatímco Trump naznačuje, že dohoda není „konečnou nabídkou“
Ukrajinští a američtí představitelé se v neděli sejdou ve Švýcarsku na mimořádných jednáních, aby projednali návrh amerického plánu na ukončení války, který je obecně považován za výhodný pro Moskvu, přestože Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi.
Návrh plánu o 28 bodech, který unikl na veřejnost minulý týden, obsahuje návrhy, které Kyjev dříve vyloučil, včetně předání oblastí východní ukrajinské oblasti Donbas.
Rovněž uvádí, že Ukrajina by měla omezit svou armádu a vzdát se ambicí vstoupit do NATO. Ukrajina by podle plánu získala „spolehlivé bezpečnostní záruky“, aniž by byly specifikovány.
Washington dal Kyjevu lhůtu do čtvrtka, aby odpověděl, ale Kyjev požaduje změny v návrhu plánu, který evropští a ukrajinští představitelé označili za „kapitulaci“.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že plán není „konečnou nabídkou“, což naznačuje, že by mohlo dojít k prodloužení lhůty. Opakovaně vyjádřil frustraci nad ruským prezidentem Vladimirem Putinem i ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským kvůli nedostatečnému pokroku v jednáních.
Na dnešek bylo narychlo svoláno setkání v Ženevě, kde se údajně sejdou národní bezpečnostní poradci z E3 – Francie, Británie a Německa – s představiteli EU, USA a Ukrajiny k dalším jednáním.
Nedělního setkání v Ženevě se zúčastní jak americký ministr zahraničí Marco Rubio, tak americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff.
Ukrajinskou delegaci vede šéf Zelenského úřadu Andrij Jermak a jejími členy jsou nejvyšší bezpečnostní představitelé.Zdroj v angličtině ZDE
