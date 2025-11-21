Vítáme české válečné hrdiny zpět z izraelského genocidálního semináře
21. 11. 2025
Provolání iniciativy Ne naším jménem! k našim hrdinům
Jak informovala některá izraelská média, sjely se do Izraele, země souzené za páchání genocidy, jejíž premiér je mezinárodně stíhaný válečný zločinec, vojenské delegace některých svobodomyslných zemí - mezi nimi i zástupci České republiky -, aby zde na týdenním semináři prodiskutovaly otázky strategické bezpečnosti a obranyschopnosti svých krajin.
Delegace si v přátelské atmosféře státu viněného
z apartheidu a v tradiční pohostinnosti armády viněné z genocidy
vyposlechly poznatky izraelské generality z dobývání blokádou sužovaného Pásma
Gazy. Toto přímořské pásmo zemědělců, rybářů, řemeslníků a teroristů velikosti
karvinského okresu představuje i přes dvouleté intenzivní vyhlazování a masové
vyvražďování zdejších žen, dětí, starců a dalších civilistů pro Izrael a jeho nejmorálnější
armádu světa nadále bezpečnostní hrozbu.
Jak ukázala izraelská televize, účastníci semináře se mohli na vlastní oči přesvědčit o výsledcích účinného a cíleného boje přímo v Gaze, na kterou izraelská armáda několikrát zaklepala, než ji srovnala se zemí. Rovněž tak mohli naši armádní činitelé pohovořit s izraelskými boji prošlými hrdiny a zeptat se na jejich zkušenosti ze záměrného odstřelování dětí, vypalování běženeckých stanů a znásilňování palestinských vězňů násadou od koštěte coby inovativní metody boje s terorismem.
V seminárním programu „Čtyři fronty, jedna strategická výzva" se vojenské delegace vybraných demokratických zemí dozvěděly, jak v rámci boje s terorismem nainstalovat výbušninu do komunikačních zařízení třetích osob, jakým způsobem v zájmu posilování regionální bezpečnosti bombardovat sousední země a tvářit se u toho jako oběť a konečně, jak svrhávat íránský režim za pomocí USA a spřátelených českých médií.
A co si od semináře slibovali sami zahraniční participanti z řad zahraničních dekorovaných důstojníků? Jak se svěřili izraelskému tisku, zajímá je například tunelová válka, kterou doma vést nemohou, zatímco v Gaze tunely představují problém natolik závažný, že kvůli nim muselo být srovnáno se zemí vše ostatní. Byly tak vyhlazeny celé palestinské čtvrti, školy, nemocnice, kostely, mešity a další civilní infrastruktura zaručeně plná lidských štítů, velících stanovišť teroristů a odpalovacích ramp raket středního doletu. Zahraničním absolventům semináře bylo vysvětleno, že na důkazech těchto tvrzení izraelské velení intenzivně pracuje.
Neméně zajímavý se na semináři pro zahraniční vojáky spřátelených demokracií ukázal systém izraelských rezervistů, schopných rychle doplnit vojáky v boji. Podle nezávislých vojenských analytiků by bylo povolávání civilistů do zbraně vítanou příležitostí k posílení též naší permanentně skomírající obranyschopnosti a způsobem, jak alespoň částečně uspokojit navýšený rozpočet na obranu. Otázka zabezpečení represivního aparátu se prolínala celým týdenním izraelským seminářem, a tak se český občan může jen těšit, jakým praktikám se armádní složky učí do Izraele jezdit.
Účast české vojenské reprezentace na armádním semináři v Izraeli, který je aktuálně viněn z válečných zločinů v Gaze, ale i na Západním břehu Jordánu, je však natolik skandální, že je třeba připojit i několik vět vážných.
V době, kdy se Izrael dostává do mezinárodní izolace, bylo cílem izraelského semináře propojit armády cizích zemí se svou vlastní armádou, a tím je učinit spoluodpovědnými za izraelské válečné zločiny, z nichž je genocida zločinem nejvážnějším. Bezpečnost, kterou Izrael nabízí, je bezpečností okupanta vůči okupovanému, bezpečností militarizované rasistické společnosti proti lidskoprávním výzvám za rovnost a spravedlnost. Jde o vojenské zabezpečení nenormálního stavu útlaku, kolonizace a apartheidu, který skončí podobně jako jiné represivní režimy minulosti. Témata semináře léčí důsledky opakováním příčin a jsou zaměřena na nebezpečí, která jsou uměle přiživována.
Odmítnutí izraelských válečných zločinů, izraelského apartheidu, jak jej popisuje OSN a renomované lidskoprávní organizace světa jako Amnesty International, Human Rights Watch, ale i izraelská B Tzelem, stejně jako odmítnutí izraelské kolonizace palestinského území, odsouzené v několika rezolucích OSN a v rozhodnutích Mezinárodního soudního dvora, a dnes už i odmítnutí izraelské genocidy je věcí svědomí každého z nás
Na naší armádě je, nakolik chce rozvíjet vztahy s represivním režimem a
využívat jeho technologie, vojenské postupy a zbraně, které konečně ani po dvou
letech genocidy nezaznamenaly podle Izraelců samotných vojenský úspěch
v potlačení jedné ozbrojené skupiny jedné malé přímořské enklávy.
iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
V Praze 20. listopadu 2025
http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/
Diskuse