Demokraté odsoudili Trumpa poté, co prohlásil, že by měli být potrestáni „smrtí“ za zveřejnění videa
21. 11. 2025
Trump označil skupinu demokratických poslanců za „zrádce“ kvůli videu, ve kterém vyzývají americké vojáky, aby odmítali nelegální rozkazy
Demokraté vyjádřili pobouření poté, co Donald Trump obvinil skupinu demokratických zákonodárců ze „zrady“ a řekl, že by měli být zatčeni a potrestáni „smrtí“ poté, co zveřejnili video, ve kterém doporučovali aktivním členům armády, že by měli odmítnout nelegální rozkazy.
Ve videu, které bylo zveřejněno v úterý, vystupuje šest demokratických zákonodárců, kteří dříve sloužili v armádě nebo v zpravodajských službách, včetně senátorů Elissy Slotkinové a Marka Kellyho a zástupců Maggie Goodlanderové, Chrise Deluzia, Chrissy Houlahanové a Jasona Crowa.
„Stejně jako my jste všichni složili přísahu, že budete chránit a bránit tuto ústavu,“ řekli zákonodárci v 90sekundovém videu. „A v současné době nehrozí naší ústavě nebezpečí jen ze zahraničí, ale i přímo tady doma. Naše zákony jsou jasné, můžete odmítnout nelegální rozkazy, můžete odmítnout nelegální rozkazy, musíte odmítnout nelegální rozkazy. Nikdo nemusí plnit rozkazy, které porušují zákon nebo naši ústavu.“
To zřejmě vyvolalo zuřivou reakci amerického prezidenta.
Ve čtvrtek ráno Trump napsal na Truth Social: „Říká se tomu PODVRATNÉ CHOVÁNÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI. Každý z těchto zrádců naší země by měl být ZATČEN A POSTAVEN PŘED SOUD.“
V dalším příspěvku napsal: „To je opravdu špatné a nebezpečné pro naši zemi. Jejich slova nelze nechat bez odezvy. PODVRATNÉ CHOVÁNÍ ZRÁDCŮ!!! ZAVŘÍT JE??? Prezident DJT.“ Ve třetím příspěvku dodal: „PODVRATNÉ CHOVÁNÍ, trestné SMRTÍ!“ Také znovu zveřejnil prohlášení, které znělo: „OBĚSIT JE, JAK BY TO UDĚLAL GEORGE WASHINGTON!!“
V návaznosti na Trumpova čtvrteční prohlášení vydali lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, demokratická poslankyně Katherine Clark a předseda demokratického klubu Pete Aguilar společné prohlášení, ve kterém tyto výroky odsoudili.
„Politické násilí nemá v Americe místo,“ napsali. „Poslanci Jason Crow, Chris DeLuzio, Maggie Goodlander a Chrissy Houlahan a senátoři Mark Kelly a Elissa Slotkin všichni sloužili naší zemi s obrovským vlastenectvím a vyznamenáním. Jednoznačně odsuzujeme nechutné a nebezpečné výhrůžky smrtí, které Donald Trump adresoval členům Kongresu, a vyzýváme republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby učinili totéž.“
Demokratičtí lídři také uvedli, že byli v kontaktu s seržantem Sněmovny reprezentantů a policií Kapitolu Spojených států, „aby zajistili bezpečnost těchto členů a jejich rodin“.
„Donald Trump musí okamžitě smazat tyto nevyrovnané příspěvky na sociálních médiích a odvolat svou násilnou rétoriku, než někoho zabije,“ dodalo prohlášení.
Poslanci, kteří se objevili ve videu, také vydali prohlášení.
„Jsme veteráni a odborníci na národní bezpečnost, kteří milují tuto zemi a složili přísahu, že budou chránit a bránit ústavu Spojených států,“ uvedli. „Tato přísaha platí po celý život a my ji hodláme dodržet. Žádné výhrůžky, zastrašování ani výzvy k násilí nás od této posvátné povinnosti neodradí.“
„Nejvýraznější je, že prezident považuje za trestné smrtí, když znovu potvrdíme zákon,“ pokračovali. „Naši vojáci by měli vědět, že je podporujeme, když plní svou přísahu ústavě a povinnost řídit se pouze zákonnými rozkazy. Je to nejen správná věc, ale také naše povinnost.“
Dodali: „Všichni Američané se musí sjednotit a odsoudit prezidentovy výzvy k naší vraždě a politickému násilí. Je čas na morální jasnost.“
Chuck Schumer, vůdce demokratické menšiny v Senátu, také odsoudil Trumpovy výroky a na Twitteru napsal: „Řekněme to jasně: prezident Spojených států volá po popravě volených úředníků.“
Dodal: „Jedná se o přímou VÝHRŮŽKU. Každý senátor, každý poslanec, každý Američan – bez ohledu na stranickou příslušnost – by to měl okamžitě a bez výhrad odsoudit.“
Mike Johnson, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, obhajoval Trumpovo tvrzení, že demokraté se dopustili „vzpoury“, a video označil za „zcela nevhodné“. Dodal: „Je to velmi nebezpečné, když vedoucí poslanci Kongresu říkají vojákům, aby neuposlechli rozkazy. Myslím, že to v americké historii nemá obdoby.“
Johnson údajně také řekl deníku Independent, že podle toho, co četl v Trumpových příspěvcích, Trump „definoval zločin vzpoury“.
Během tiskové konference v Bílém domě ve čtvrtek odpoledne, když se reportér zeptal: „Chce prezident popravit členy Kongresu?“, Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, odpověděla: „Ne.“
„Ujasněme si, na co prezident reaguje,“ řekla Leavittová. „Máme tu poslance Kongresu USA, kteří se spolčili, aby natočili videozprávu pro členy americké armády, pro aktivní vojáky, ve které je povzbuzují k neuposlechnutí zákonných rozkazů prezidenta.
