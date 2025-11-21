Italský ministr obrany napsal 125 stran o "absurdním" ignorování ruské hybridní války ze strany Západu
21. 11. 2025
Crosetto odsoudil "setrvačnost" evropských zemí a partnerů v NATO tváří v tvář stále drzejším a agresivnějším ruským akcím ve stopětadvacetistránkovém dokumentu s názvem "Boj proti hybridní válce: Aktivní strategie." "Hybridní válka pokračuje a zasahuje kritickou infrastrukturu, rozhodovací centra, základní služby a struktury každé země, čímž denně zvyšuje riziko katastrofických škod," píše ministr. "Jsme pod útokem a hybridní bomby stále padají: čas jednat je teď."
Západní země, spoutané demokratickými procesy a pomalým, na konsensu založeným rozhodovacím procesem v EU a NATO, jen reagují na ruské kroky a "neustále zaostávají," uvedl ministr. Nedostatek správné reakce označil za "absurdní" a "nepřijatelný", protože pokud by došlo k opravdové invazi nepřátelských jednotek, "nezastavili bychom se doma v naději, že odejdou".
K boji proti Rusku navrhl Crosetto vytvoření Evropského centra pro boj proti hybridní válce, kybernetické jednotky o 1 500 členech, stejně jako vojenských jednotek věnovaných umělé inteligenci a ochraně dodavatelských řetězců a zapojení expertů do boje proti dezinformacím.
Rusko je na vrcholu seznamu hybridních hrozeb (zmiňovány jsou také Čína, Írán a Severní Korea): "Jeho aktivity zahrnují sabotáž, dezinformace, politický vliv, podkopávání strategických zásob, kybernetické útoky a využívání žoldáků a migrantů jako nástrojů destabilizace."
Podle výpočtů pražského think-tanku Globsec spáchali od ledna do července tohoto roku lidé s vazbami na Rusko v Evropě, zejména v Polsku a Francii, více než 110 sabotážních činů a pokusů o útoky.
Crosetto definuje hybridní hrozbu následovně: Jde o koordinované akce v několika oblastech, prováděné státními i nestátními aktéry, které nedosáhnou úrovně ozbrojeného konfliktu a často se neumožňují přisoudit autorství, zaměřené na poškození, destabilizaci nebo oslabení.
