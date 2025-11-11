Vynikající dokumentární seriál o vražedné historiii britského impéria
11. 11. 2025 / Jan Čulík
Uprostřed ultrapravicových útoků na společnost BBC vysílala v pondělí večer, jako by se nic nedělo, televize BBC další díl vynikajícího dokumentárního filmu historika Davida Olusogy Empire: ukazoval v něm, jak vzniklo od sedmnáctého století britské impérium a jak velmi brzy bylo založeno na mučení a vyvražďování lidí.
Film je bohužel k dispozici jen na BBC playeru a jen v Británii, na YouTube je jen tento minutový trailer:
Olusoga ukazoval, jak na karibském ostrově Barbados začali Angličané obrovskou měrou pěstovat cukrovou třtinu. Používali k tomu africké otroky, ale nedávali jim jídlo. Na jednom místě na ostrově Barbados objevili archeologové hřbitov, kde bylo pohřbeno asi šest set otroků. Analýza pohřbených koster dokázala, že všichni ti lidé byli v děsivém stavu. Od samého začátku ji byla odpírána řádná potrava. Délka přežití těchto lidí byla dvacet let. Ženy zabíjely své nově narozené děti, aby je ušetřili hrůz během jejich krátkého života.
Angličané také způsobili hladomor v Indii, v Bengálsku, poté, co Indii ovládla anglická podnikatelská společnost East India Company. Šlo jí jenom o zisk a vydírala Indy přestože hladověli. Způsobila smrt milionů lidí.
Nemusíte cítit za to osobní vinu, konstatoval ve filmu jeden historik, ale měli byste o těchto věcech vědět.
Při sledování tohoto filmu jsem měl pocit., že jsem v komunistickém Československu, kde se náhodně televizi podařilo dostat do vysílání šokující pravdivý film. Ale jak ještě dlouho? Na televizi BBC útočí ultrapravice, že je "levicově zaujatá" a že "pomlouvá slavnou historii britského impéria". Čtu tady na YouTube rasistický komentář:
"Historik nigerijského původu David Olusoga si vybudoval výnosnou kariéru na vytváření falešného příběhu o historii této země."
Netušil jsem, že mi život v Británii připomene život v komunistickém Československu a že se budu muset obávat cenzury. Jenže situace se mění a ultrapravice protestuje proti faktům. Už donutila BBC, aby dávala obrovský prostor ultrapravicovým politikům, jako je Nigel Farage, a je posedlá protiimigrantskou hysterií. To, co je přijatelné, se rychle měníí a za normálně se začínají považovat ujltrapravicové bláboly. Kam to povede, to je nesmírně nebezpečné.
