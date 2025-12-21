Rozhořčení a právní hrozby: Trumpovo ministerstvo spravedlnosti kritizováno po omezeném zveřejnění Epsteinovy dokumentace
Ministerstvo spravedlnosti Donalda Trumpa čelilo právním hrozbám a ostrému rozhořčení poté, co úřady zveřejnily omezený, značně upravený soubor dokumentace Jeffreyho Epsteina, což je zjevné porušení zákona, který nařídilo téměř úplné zveřejnění těchto dokumentů do pátku.
„Dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti dnes odpoledne nejsou v souladu s Epsteinovým zákonem o transparentnosti, který jsme společně se Thomasem Massiem navrhli,“ uvedl ve videoprohlášení Ro Khanna, kalifornský demokratický kongresman, který je spoluautorem zákona vyžadujícího úplné zveřejnění všech dokumentů o Epsteinovi do 19. prosince.
„Jedná se o neúplné zveřejnění s příliš mnoha redigovanými částmi. Thomas Massie a já zkoumáme všechny možnosti,“ uvedl také, mezi nimiž je i možné obžalování úředníků ministerstva spravedlnosti za pohrdání Kongresem.
Khanna také naznačil možnost „postavit před soud ty, kteří brání spravedlnosti“.
„Bohužel, dnešní zveřejnění dokumentů @AGPamBondi a @DAGToddBlanche hrubě porušuje ducha i literu zákona, který @realDonaldTrump podepsal před pouhými 30 dny. @RepRoKhannais má pravdu,“ uvedl Massie, člen Kongresu za Kentucky a spoluautor tohoto zákona, na Twitteru..
„Budoucí [ministerstvo spravedlnosti] by mohlo odsoudit současného generálního prokurátora a další osoby, protože zákon o transparentnosti Epsteinových spisů není jako předvolání Kongresu, které vyprší na konci každého Kongresu,“ uvedl také Massie.
Frustrace narůstala v sobotu, když ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo některé nové dokumenty , včetně přepisů, a zároveň bez vysvětlení odstranilo ze svých webových stránek více než tucet dalších dokumentů souvisejících s Epsteinem.
Podle údajů Associated Press zmizelo z veřejné webové stránky ministerstva nejméně 16 souborů. Mezi dokumenty byly obrázky obrazů zobrazujících nahé ženy a jeden zobrazující sérii fotografií u kredence a v zásuvkách. Na tomto obrázku je v jedné ze zásuvek mezi jinými fotografiemi fotografie Trumpa vedle Epsteina, Melanie Trumpové a Epsteinovy dlouholeté spolupracovnice Ghislaine Maxwellové.
Nevysvětlené zmizení souborů vyvolalo spekulace o tom, co bylo odstraněno a proč o tom nebyla veřejnost informována. Demokraté z kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů poukázali na chybějící obrázek s fotografií Trumpa v příspěvku na Twitteru a napsali: „Co dalšího se tají? Potřebujeme transparentnost pro americkou veřejnost.“
Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer také poukázal na zjevné odstranění fotografie Trumpa a označil zacházení s uvolněním Epsteinovy dokumentace za „jedno z největších utajování v americké historii“.
Trumpovo ministerstvo spravedlnosti bylo povinno do 19. prosince uvolnit všechny vyšetřovací spisy týkající se zesnulého finančníka podle zákona o transparentnosti Epsteinovy dokumentace. Zákon sice umožňuje zadržet nebo redigovat záznamy, pokud by jejich zveřejnění ohrozilo probíhající trestní vyšetřování, ohrozilo národní bezpečnost nebo identifikovalo Epsteinovy oběti, ale jinak nařizuje zveřejnění všeho ostatního.
Původní zveřejnění ministerstva v pátek odpoledne a následná zveřejnění v průběhu noci tento požadavek nesplňovala. Úředníci ministerstva spravedlnosti to v pátek ráno uznali a předem oznámili toto zjevné zdržování v televizi. Todd Blanche, bývalý trestní obhájce Donalda Trumpa, který se stal náměstkem ministra spravedlnosti, uvedl, že ministerstvo spravedlnosti v pátek nezveřejní všechny své materiály.
„Očekávám, že dnes zveřejníme několik set tisíc dokumentů, a tyto dokumenty budou mít různé formy, fotografie a další materiály související se všemi vyšetřováními pana Epsteina,“ uvedl Blanche v rozhovoru pro Fox News.
„Očekávám, že v příštích několika týdnech zveřejníme další dokumenty, takže dnes několik set tisíc a v příštích několika týdnech očekávám dalších několik set tisíc,“ řekl Blanche. „Mnoho očí se na tyto dokumenty dívá a my chceme zajistit, že když tyto materiály zveřejníme, budeme chránit každou jednotlivou oběť.“
Newyorská kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez byla jednou z poslanců a poslankyň z obou amerických politických stran, kteří kritizovali Trumpovo ministerstvo spravedlnosti, včetně americké generální prokurátorky Pam Bondiové a ředitele FBI Kash Patela, za nevýrazné zveřejnění dokumentů.
Podobné názory vyjádřil i demokratický kongresman Robert Garcia.
„[Ministerstvo spravedlnosti] porušuje zákon tím, že nezveřejňuje kompletní Epsteinovy spisy. To není transparentnost. Je to jen další utajování ze strany Donalda Trumpa a Pam Bondi. Musí zveřejnit všechny spisy, HNED,“ uvedl na X předseda demokratického kontrolního výboru.
„[Ministerstvo spravedlnosti] mělo měsíce a stovky agentů na to, aby tyto spisy sestavilo, a přesto jsou celé dokumenty redigovány – od prvního slova do posledního. Co skrývají? Americká veřejnost si zaslouží transparentnost. Zveřejněte všechny spisy hned teď!“ dodal.
Ve společném prohlášení demokratů z dozorčího výboru Sněmovny reprezentantů Garcia a Jamie Raskin uvedli: „Donald Trump a ministerstvo spravedlnosti nyní porušují federální zákon, protože nadále zakrývají fakta a důkazy o desetiletí trvajícím mezinárodním obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, který Jeffrey Epstein provozoval a který mu vynesl miliardy dolarů...
„Vzhledem k tomuto porušení federálního zákona nyní zkoumáme všechny právní možnosti,“ dodalo prohlášení.
Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer uvedl, že zveřejnění porušilo „ducha transparentnosti i literu zákona“.
„Senátní demokraté pracují na posouzení zveřejněných dokumentů, aby určili, jaká opatření je třeba přijmout, aby byla Trumpova administrativa pohnána k odpovědnosti,“ uvedl Schumer. „Využijeme všechny možnosti, abychom zajistili, že pravda vyjde najevo.“
Trumpovo ministerstvo spravedlnosti se vůči této kritice postavilo do defenzivy a na sociálních médiích trvá na tom, že úřady postupují v souladu se zákonem. Účet ministerstva spravedlnosti na X poukázal na mnoho fotografií Billa Clintona zveřejněných v této části vydávání dokumentů a tvrdil, že jejich zveřejnění podpořilo tvrzení o odpovědnosti. (Clinton popřel jakékoli protiprávní jednání související s Epsteinem a vyjádřil lítost nad tím, že se s ním dříve stýkal.)
