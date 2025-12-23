Britská policie zatkla Gretu Thunbergovou za to, že držela v rukou nápis

23. 12. 2025

Zack Polanski, šéf britské Strany zelených (jejíž popularita a členská základna nyní rychle roste): 

Greta Thunbergová byla zatčena za držení transparentu proti genocidě. Když je pokojný protest trestným činem, demokracie je v hlubokých potížích. Stalo se to za vlády labouristů. 


AKTUÁLNĚ: Švédská aktivistka Greta Thunbergová byla zatčena v Londýně poté, co držela transparent s nápisem: „Podporuji vězně z Palestine Action. Jsem proti genocidě.“

Kontext: V britských věznicích drží hladovku osm mladých lidí z organizace Palestine Action. Byli zatčeni za násilný akt proti firmě, vyvážející drony pro zabíjení lidí v Gaze. Mají být  drženi ve vězení bez soudu až dva roky, proces některých z nich se má konat až v roce 2027- Drží hladovku už 50 dní jsou na hraně smrti. 

Británie: Jak vás nyní může za zveřejnění faktů čekat 14 let vězení, jako byste byli terorista



