Německo: Rozpočtový výbor Bundestagu schválil desítky miliard vojenských výdajů

19. 12. 2025

Rozpočtový výbor Bundestagu dal zelenou výdajům přesahujícím 50 miliard eur (59 miliard dolarů) na zbraně a vojenské vybavení.

Ministerstvo obrany potvrdilo, že jde o největší jednorázovou částku schválenou pro použití Bundeswehrem, tedy německými ozbrojenými silami.

Největším položkou na seznamu předloženém Bundeswehrem je nákup uniforem a ochranných prostředků pro jednotlivé vojáky.

Seznam zahrnuje také objednávku na 200 bojových vozidel pěchoty Puma v hodnotě 4 miliard eur.

Schválení přichází v době, kdy Německo posiluje své obranné schopnosti v reakci na hrozbu ruské agrese.

Země investovala do armády více než v osmi letech předtím, poznamenala hlavní politická zpravodajka DW Nina Haase.

