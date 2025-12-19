Německo: Rozpočtový výbor Bundestagu schválil desítky miliard vojenských výdajů
19. 12. 2025
Ministerstvo obrany potvrdilo, že jde o největší jednorázovou částku schválenou pro použití Bundeswehrem, tedy německými ozbrojenými silami.
Největším položkou na seznamu předloženém Bundeswehrem je nákup uniforem a ochranných prostředků pro jednotlivé vojáky.
Seznam zahrnuje také objednávku na 200 bojových vozidel pěchoty Puma v hodnotě 4 miliard eur.
Schválení přichází v době, kdy Německo posiluje své obranné schopnosti v reakci na hrozbu ruské agrese.
Země investovala do armády více než v osmi letech předtím, poznamenala hlavní politická zpravodajka DW Nina Haase.
Zdroj v angličtině: ZDE
