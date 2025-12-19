Tusk: Všechny země EU se dohodly na použití ruských zmrazených prostředků pro Ukrajinu
19. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
V Bruselu začal summit EU, kde zvažují mechanismus pro převod zmrazených ruských aktiv na podporu a obnovu Ukrajiny, zejména jako formu reparační půjčky.
Podle Tuska byla pozice EU "průlomem", ale některé země nadále trvají na dalších zárukách a mechanismech pro detailizaci.
V současné době probíhají v Evropské unii jednání o technických aspektech využívání ruských prostředků.
Tusk zdůraznil, že ještě musí být učiněno konečné rozhodnutí, ale země EU obecně uznávají důležitost takového kroku na pozadí ruské války proti Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
287
Diskuse