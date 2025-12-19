Tusk: Všechny země EU se dohodly na použití ruských zmrazených prostředků pro Ukrajinu

19. 12. 2025

Lídři Evropské unie souhlasili s využitím majetku Ruské federace k financování podpory Ukrajiny. Novinářům to sdělil polský premiér Donald Tusk.

V Bruselu začal summit EU, kde zvažují mechanismus pro převod zmrazených ruských aktiv na podporu a obnovu Ukrajiny, zejména jako formu reparační půjčky.

Podle Tuska byla pozice EU "průlomem", ale některé země nadále trvají na dalších zárukách a mechanismech pro detailizaci.

V současné době probíhají v Evropské unii jednání o technických aspektech využívání ruských prostředků.

Tusk zdůraznil, že ještě musí být učiněno konečné rozhodnutí, ale země EU obecně uznávají důležitost takového kroku na pozadí ruské války proti Ukrajině.

