Studie: Postoj k imperiálnímu dědictví štěpí britskou politiku zásadněji než levopravá ekonomická osa
19. 12. 2025
Toto tiché soužití hodně vypovídá o vztahu Británie k její imperiální minulosti. Impérium je všude – vytesané do kamene, propletené příběhy ze školních učebnic a rodinnými pověstmi – ale málokdy je v centru politických debat. V novém článku v British Journal of Political Science jsme se s Danielem Devinem rozhodli odpovědět na dvě otázky: Co si Britové vlastně myslí o impériu a mají tyto názory politický význam?
Abychom na tyto otázky odpověděli, zkoumali jsme míru imperiální nostalgie pomocí dotazníků o postojích k impériu. Ptali jsme se lidí, do jaké míry souhlasí s tvrzeními jako "Britské impérium mělo velký civilizační vliv" a "Britské impérium bylo zodpovědné za mnoho zvěrstev".
Ve dvou průzkumech na konci roku 2023 a v polovině roku 2024 jsme zjistili, že Británie je rozdělená a nejistá ohledně své imperiální minulosti. Čistá podpora kolísá od −50 bodů při dotazu, zda impérium bylo "odpovědné za mnoho zvěrstev" (62 % souhlasí, 12 % ne) na +21 bodů u toho, zda mělo "civilizační efekt" (44 % souhlasí, 23 % nesouhlasí).
Mezi čtvrtinou a 40 % respondentů zvolilo možnosti "ani jedno" nebo "nevím", což ukazuje, že postoje jsou značně rozpolcené. Celkově se názor na impérium mírně přiklání k negativu: spíše kritický než oslavný, ale rozhodně ne plošné odmítnutí.
Demograficky imperiální nostalgie roste s věkem a klesá se vzděláním. Je vyšší mezi muži a bílými britskými respondenty a výrazně nižší v Londýně a Skotsku. Stručně řečeno, chová se jako forma kulturního konzervatismu. Nicméně zjišťujeme, že vytváří vlastní rozměr názorů, odlišný od autoritářství a nacionalismu. Tato odlišnost je důležitá, protože naznačuje, že politici mohou při evokaci impéria využívat něco jiného, jako když Boris Johnson při návštěvě Myanmaru recitoval Cestu do Mandalay.
Jak se názory na impérium vztahují k hlasování
Zjistili jsme, že imperiální nostalgie se značně propojuje se stranickou politikou. Příznivci Labouristů, Liberálních demokratů a Zelených jsou v průměru kritičtější vůči impériu. Konzervativci a příznivci Reformní strany jsou naproti tomu nostalgičtější. To je možná předvídatelné, ale síla vztahu mezi názory na impérium a stranickými preferencemi byla překvapením – byla například silnější než ekonomické hodnoty levice a pravice.
Výsledek přežil náročnější testy. Imperiální nostalgie zůstává důležitým pozitivním prediktorem podpory konzervativců a Reform UK a negativním prediktorem podpory zelených, když kontrolujeme ostatní politické postoje a identity respondentů.
Spojení zůstává, když přidáme samostatnou míru obecné nostalgie ("život byl lepší před 50 lety"), což ukazuje, že imperiální nostalgie není jen další název pro pohled zpátky. Ve skutečnosti se tyto dvě nostalgie liší ve svých účincích. Obecná nostalgie negativně předpovídá podporu konzervativců, ale pozitivně předpovídá podporu Reform UK. Imperiální nostalgie posiluje jak konzervativce, tak Reform.
To však neznamená, že voliči chtějí, aby jejich politici mluvili o impériu. Ve skutečnosti když jsme respondenty požádali, aby si vybrali mezi hypotetickými kandidáty do parlamentu, zvolili u svých zástupců ambivalenci. Když byl předložen konzervativec, který si myslel, že impérium má "civilizační účinek", progresivista, který tvrdil, že impérium je "zodpovědné za mnoho zvěrstev", a třetí kandidát s rozporuplnými názory, které zahrnovaly obojí, byl nejpopulárnější ten poslední.
Zatímco konzervativní postoj k impériu kandidátovi celkově ani nepomáhá, ani neškodí, progresivní postoj ve skutečnosti snižuje podporu asi o pět procentních bodů. Jinými slovy, kritika je nejméně oblíbeným postojem, pokud jde o politiky, i když většina respondentů zaujala takový kritický pohled, když byli dotázáni na svůj vlastní názor na impérium.
Obraz se vyostřuje, když výsledky zkoumáme samostatně podle ideologie a strany respondentů. Konzervativní i kulturně konzervativní voliči přísně trestají kritický postoj ke "zvěrstvům", zatímco kulturní liberálové za něj nabízejí jen málo protikladných odměn.
Studovat mlčení o impériu
Takže pro politické strany není otevřená kritika impéria vítěznou strategií. Levici přináší jen minimální zisky, zatímco na pravici provokuje a mobilizuje voliče.
Tato asymetrie pomáhá vysvětlit zkoumané ticho, které právě zažíváme. Obcházení určitého tématu je považováno za nejlepší postup, pokud to rozděluje veřejnost a riskuje, že to povzbudí odpůrce více než příznivce.
Naše studie naznačuje, že imperiální nostalgie je jako spodní proud v britské politice. Určuje, kde mohou skupiny bezpečně plout, i když o přílivu mluví jen zřídka. Ale myslíme si, že je možné, že se proud znovu objeví.
Imperiální nostalgie silně koreluje s podporou mimo hlavní strany: pozitivně u Reform UK, negativně u Zelených. S britským stranickým systémem v bezprecedentní proměnlivosti by mohl vyzyvatel zneužít tuto otázku k rozdělení oponentů a mobilizaci základny.
A protože mladší Britové mají výrazněji kritické názory na impérium, jejich nástup by mohl učinit debaty o minulosti rozhodujícími pro výsledek voleb a tedy hodnými kampaně. Náš experiment naznačuje, že následuje ostrá reakce konzervativců, která připraví půdu pro nový rozkol kulturní války.
I bez těchto dvou faktorů stále platí, že zpětně orientované narativy rezonují silněji v obdobích vnímaného národního úpadku. Pokud tedy současná stagnace přetrvá, imperiální nostalgie by mohla vyplavat z pozadí nálady do popředí politiky.
Zdroj v angličtině: ZDE
