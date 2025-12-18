Historik z Yale varuje, že Trump vede USA k třetí světové válce
Historik Greg Grandin tvrdí, že Trumpova zahraniční politika pravděpodobně povede k „většímu počtu konfrontací, většímu počtu riskantních kroků a většímu počtu válek“.
Historik z Yale Greg Grandin se domnívá, že zahraniční politika prezidenta Donalda Trumpa vede USA na nebezpečnou cestu, která by mohla vyústit v novou světovou válku.
V pondělním článku v deníku New York Times Grandin tvrdí, že Trumpova administrativa se zdá být odhodlána zrušit mezinárodní řád vedený USA, který funguje od druhé světové války.
Místo toho, řekl Grandin, je to „vize světa rozděleného na okupované sféry soupeřících vlivů“, ve kterém mají USA nespornou kontrolu nad západní polokoulí, informuje web Commondreams.
Důkazem má být nedávno zveřejněná Národní bezpečnostní strategie Bílého domu pod vedením Trumpa, která volá po oživení takzvané Monroeovy doktríny, která byla v minulosti používána k ospravedlnění imperiální agrese USA v celé Latinské Americe a kterou Trumpova administrativa používá k ospravedlnění svých vlastních vojenských dobrodružství v této oblasti.
Grandin mimo jiné uvedl, že Trumpova vláda provádí vojenské údery proti lodím údajně pašujícím drogy v Karibiku a Tichém oceánu a také „zasahuje do vnitřní politiky Brazílie, Argentiny a Hondurasu, vydává nesourodé výhrůžky proti Kolumbii a Mexiku, ohrožuje Kubu a Nikaraguu, zvyšuje svůj vliv nad Panamským průplavem a zabavuje ropný tanker u pobřeží Venezuely“.
Nejznepokojivější je podle Grandina to, jak americké ministerstvo obrany „provádí vojenské posilování v Karibiku, které je svým rozsahem a koncentrací palebné síly téměř bezprecedentní a zdá se, že jeho cílem je změna režimu ve Venezuele“.
Velkým problémem rozdělení světa na sféry ovládané velmocemi je podle Grandina to, že tyto velmoci nevyhnutelně vstupují do násilných konfliktů mezi sebou.
S odvoláním na minulá prohlášení a činy Britského impéria, císařského Japonska a nacistického Německa Grandin argumentoval, že „když svět směřoval k druhé světové válce, mnoho z jeho válčících stran tak činilo s odvoláním na Monroeovu doktrínu“.
Tato dynamika je obzvláště nebezpečná v případě Trumpa, který podle Grandina vnímá Latinskou Ameriku „jako dějiště globální rivality, místo, kde lze těžit suroviny, zajistit dodavatelské řetězce, vybudovat oporu národní bezpečnosti, bojovat proti drogám, omezit vliv Číny a zastavit migraci“.
Výsledkem této změny politiky, uzavírá Grandin, „bude s největší pravděpodobností více konfrontací, více riskantních politik a více válek“.
Celý článek v angličtině ZDE
