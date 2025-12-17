Kreml odmítl vánoční příměří

17. 12. 2025

Kreml nesouhlasí s vánočním příměřím na Ukrajině. Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí nelegitimního ruského prezidenta Vladimira Putina, to řekl 16. prosince.

"Chceme mír. Nechceme, aby příměří dalo Ukrajině pauzu a připravila se na pokračování války," řekl.

Myšlenku zastavit boje na frontě během vánočních křesťanských svátků předložil německý kancléř Friedrich Merz den předtím.

Americká strana s tím také souhlasí, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj den předtím.

"Spojené státy tuto myšlenku podporují. Jako prezident tuto myšlenku rozhodně podporuji. Věřím, že energetické příměří je také normální. Podpoříme jakékoli, jakékoli příměří," řekl.

Zdroj v ruštině: ZDE

