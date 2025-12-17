Kreml odmítl vánoční příměří
17. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
"Chceme mír. Nechceme, aby příměří dalo Ukrajině pauzu a připravila se na pokračování války," řekl.
Myšlenku zastavit boje na frontě během vánočních křesťanských svátků předložil německý kancléř Friedrich Merz den předtím.
Americká strana s tím také souhlasí, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj den předtím.
"Spojené státy tuto myšlenku podporují. Jako prezident tuto myšlenku rozhodně podporuji. Věřím, že energetické příměří je také normální. Podpoříme jakékoli, jakékoli příměří," řekl.
Zdroj v ruštině: ZDE
297
Diskuse