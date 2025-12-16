Gaza: Izraelská genocidní kampaň zanechala realitu, ve které naše vyhladovělá těla nemohou přežít
16. 12. 2025
Children trying to drain their flooded tents in Gaza, while praying for an end to this nightmare. pic.twitter.com/cNrcSgUonv— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 15, 2025
Minulý měsíc přišla do Gazy zima s prudkou bouří. V noci jsem se probudil do katastrofy. Náš stan byl zaplaven vodou, která proměnila naši „podlahu“ v mělký bazén. Matrace a polštáře byly úplně promočené, hrnce byly ponořené, oblečení bylo promočené a dokonce i naše tašky, které nám slouží jako „skříně“, byly plné vody. Nic uvnitř nezůstalo suché.
Gaza today.— Dr. Yousef 🇵🇸 (@yousef_ki1) December 15, 2025
Heavy wind and heavy rain, Everything sinks 💔
If you see this video, put a dot to break the algorithm. pic.twitter.com/8rqUYn760p
Když jsem se snažil pochopit, co se děje, najednou jsem uslyšel děti plakat u vchodu do našeho stanu. Rychle jsem ho otevřel a uviděl tři děti ze sousedních stanů, jejichž rty byly modré od zimy, a za nimi stála jejich matka, která se třásla a říkala: „Jsme úplně promočení... déšť zatékal dovnitř a voda se dostala všude.“
Palestinian children were seen scavenging for food amid piles of garbage in the streets, as harsh winds and rain hit the Gaza Strip. pic.twitter.com/fAY4sSECQf— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 15, 2025
Stejná tragická scéna se opakovala všude kolem nás: ženy, děti a starší lidé seděli na ulici v dešti, jejich lůžkoviny byly promočené a jejich věci rozházené, zatímco vzduch byl plný zmatku a pláče.
Všech 1,4 milionu vysídlených Palestinců, kteří nemají řádné přístřeší, ten den trpělo – lidé bez ochrany před počasím nebo náhlými bouřemi.
Trvalo nám dva celé dny, než naše věci uschly, protože slunce se téměř neukázalo; všechno zůstalo studené a vlhké. Nepřesunuli jsme se na jiné místo – zůstali jsme tam, kde jsme byli, a snažili se zachránit, co se dalo, protože jsme prostě neměli kam jít.
O pouhý týden později přišla ještě silnější zimní bouře s prudkými dešti. Stany byly opět zaplaveny; malé děti opět mrzly v dešti.
Tento týden, když udeřila bouře Byron, jsme byli opět zaplaveni. Přes všechny naše snahy o zpevnění stanů, jejich pevné upevnění a přivezení silnějších plachet nic nefungovalo. Vítr byl silnější, déšť hustší a voda se valila dovnitř ze všech stran. Půda už nic neabsorbovala. Voda pod našima nohama začala rychle stoupat a proměnila celou oblast v bažinu.
Podle úřadů silný vítr zničil nejméně 27 000 stanů. To je 27 000 rodin, které už tak měly těžký život a teď nemají nic, žádné přístřeší, žádné místo, kde by se mohly schovat před deštěm a chladem.
Déšť také strhl poškozené domy, ve kterých lidé hledali útočiště. Pokaždé, když přijde bouře nebo silný vítr, slyšíme zvuk padajících trosek a betonových sloupů z těžce poškozených budov v našem okolí. Tentokrát byla situace tak špatná, že 11 lidí zahynulo pod troskami budov.
Je jasné, že po všem, co jsme prožili, my – stejně jako ostatní vysídlení Palestinci – nemůžeme přežít třetí zimu v těchto drsných podmínkách. Přežili jsme dvě zimy v uprchlických táborech, žili jsme ve stanech, které nás nechránily ani před chladem, ani před deštěm, a s vyčerpanou trpělivostí jsme čekali na příměří, které by ukončilo naše utrpení. Příměří nakonec přišlo, ale úleva ne. Zůstáváme na stejném místě, s těly vyčerpanými podvýživou a nemocemi, ve stanech opotřebovaných sluncem a větrem.
Jsme sedmičlenná rodina žijící ve stanu o rozměrech čtyři krát čtyři metry. Mezi námi jsou dvě děti ve věku pět a deset let a naše babička, které je osmdesát let. My dospělí dokážeme překonat chlad a strádání. Ale jak mohou starší lidé a děti snášet to, co prožíváme každý den?
Spíme na matracích přímo na zemi, chlad proniká shora i zdola a máme jen dvě deky, které nás nedokážou ochránit před mrazivými nocemi. Každý v stanu má dvě deky, což sotva stačí na dočasné zahřátí. Neexistuje žádný zdroj vytápění – žádná elektřina, žádné topení – jen unavená těla, která se snaží sdílet zbytky tepla.
Moje babička vůbec nesnáší zimu. Sleduji, jak se celou noc třese, s rukou na hrudi, jako by se snažila udržet pohromadě. Jediné, co můžeme dělat, je nahromadit na ni všechny deky, které máme, a úzkostlivě sledovat, dokud neusne.
Mnoho lidí v Gaze žije v podmínkách mnohem horších než my.
Většina rodin, které chtějí jen skromný stan nad hlavou, si ho nemůže dovolit. Cena stanů může dosáhnout až 1 000 dolarů; nájemné, které je třeba zaplatit za postavení stanu na pozemku, může být až 500 dolarů. Ti, kteří nemohou zaplatit, žijí na ulici v provizorních přístřešcích.
Například ulice Salah al-Din je jimi přeplněná. Většina z nich jsou prostě přikrývky pověšené a omotané kolem malých prostorů pro minimální soukromí, které neposkytují žádnou ochranu před deštěm nebo chladem. Při každém silném poryvu větru se roztrhnou.
Jsou tu také děti, které žijí přímo na ulici a spí na studené zemi. Mnohé z nich přišly během války o matku nebo otce. Když kolem nich procházíte, vidíte je – někdy tiché, někdy plačící, někdy hledající něco k jídlu.
Navzdory opakovaným slibům pomoci a rekonstrukce neměl příliv zásob do Gazy téměř žádný vliv na situaci na místě. Na začátku tohoto měsíce Organizace spojených národů oznámila, že se jí v listopadu podařilo rozdat pouze 300 stanů; 230 000 rodin dostalo po jednom balíku s potravinami.
My jsme žádný balík s potravinami nedostali – je prostě příliš mnoho lidí v nouzi a množství je příliš malé, aby se dostalo na všechny. I kdybychom jeden dostali, jeho obsah by nám nevydržel déle než týden nebo dva.
Ceny potravin jsou i nadále vysoké. Výživné potraviny, jako je maso a vejce, nejsou k dispozici nebo jsou příliš drahé. Většina rodin už měsíce nejedla pořádné bílkovinné jídlo.
Kvůli nedostatku vybavení neprobíhá žádná masivní kampaň na odklízení trosek nebo vyrovnání terénu, aby si lidé mohli postavit stany. Nebyly podniknuty žádné kroky k zajištění trvalého bydlení pro rodiny.
To vše znamená, že nyní čelíme děsivé možnosti: že život ve stanu – který může být kdykoli zaplaven nebo rozerván větrem – se může stát naší dlouhodobou realitou. To je nesnesitelná představa.
Během bombardování jsme žili v neustálém strachu ze smrti a možná intenzita války zastínila vše ostatní – chlad, déšť, stany třesoucí se nad našimi hlavami. Ale teď, když masivní bombardování ustalo, čelíme plné ošklivosti „nové normality“ v Gaze.
Obávám se, že tato zima bude pro Gazu mnohem horší. Bez topení, bez skutečného přístřeší a s každým dnem se zhoršujícím počasím pravděpodobně uvidíme mnoho úmrtí mezi dětmi, starými lidmi a chronicky nemocnými. Již byly hlášeny první úmrtí v důsledku podchlazení – děti Rahaf Abu Jazar a Taim al-Khawaja a devítiletá Hadeel al-Masri. Pokud je svět skutečně odhodlán ukončit genocidu v Gaze, musí přijmout skutečná a naléhavá opatření a zajistit, abychom měli alespoň základní podmínky pro přežití: jídlo, bydlení a lékařskou péči.
Diskuse