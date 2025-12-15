EU spouští neomezené zmrazení ruských aktiv
Výbor stálých zástupců při EU se dohodl na "revidované verzi návrhu článku 122" a schválil zahájení písemného postupu pro formální rozhodnutí Rady, informovala agentura Reuters s odkazem na dánské předsednictví.
Ruští představitelé dříve označili konfiskaci rezerv za "krádež" a hrozili "bolestivými" odvetnými opatřeními – jak proti nepřátelským zemím, tak vůči firmám i jednotlivcům, uvedl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov.
Na začátku roku ruská vláda schválila zákon o konfiskaci zahraničního majetku v Rusku v reakci na podobné kroky jiných států. Kromě toho je již v platnosti dekret prezidenta Ruské federace č. 442 ze dne 23. 5. 2024, který umožňuje konfiskaci amerického majetku a soukromého majetku amerických osob, připomíná Jevgenij Konovalov, vedoucí praxe finančního práva a kapitálových trhů ve společnosti Delcredere: "Dosud se tento dekret vztahuje výhradně na osoby z USA, ale nebude obtížné rozšířit jeho působnost na osoby z EU. Stačí tento dekret změnit dalším dekretem prezidenta Ruské federace."
Podle Konovalova jsou práce v tomto směru aktivně v plném proudu a lze je dokončit poměrně rychle kdykoli.
Před začátkem války drželi evropští investoři v Rusku přímé investice ve výši 364 miliard dolarů. A přestože mnoho společností opustilo Rusko nebo přišlo o majetek kvůli konfiskaci, evropští investoři stále vlastní peníze a cenné papíry a evropské společnosti vlastní akcie ruských podniků. Mezi nimi jsou velké banky vlastněné rakouskou společností Raiffeisen a italskou UniCredit.
Kreml připravuje půdu pro zrychlenou znárodnění západních aktiv: v září ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který zavádí mechanismus pro urychlený prodej aktiv, jež se na základě rozhodnutí hlavy státu staly státním majetkem. PSB byla jmenována prodávajícím nemovitosti v rámci speciálního mechanismu rychlého prodeje.
Právníci potvrzují, že postup urychleného prodeje znárodněného majetku může být také přípravou právního základu pro vážnou reakci na konfiskaci ruského majetku v EU.
"Existuje právní základ pro reakci, ale je těžké říci, zda bude plně využit zabavením dceřiných společností evropských společností. Takový krok bude vážným politickým rozhodnutím," řekl Konovalov.
Zdroj v ruštině: ZDE
