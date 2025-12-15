Thajci bombardují tři kambodžská pohraniční kasina považovaná za vojenskou hrozbu
15. 12. 2025
Thajsko a Kambodža také kopou zákopy, rozvíjejí ostnatý drát a zapojují se do drsných střetů zákop proti zákopu, píše Richard Ehrlich
.
Thajské letouny F-16 dodané USA a švédské stíhačky Gripen během uplynulého týdne bombardovaly nejméně tři kambodžská kasina, čímž Bangkok doufá, že zničí údajnou schopnost nepřítele vysílat ozbrojené drony z pohraničních komplexů a hromadit rakety, minomety a další zbraně.
Velká kasina s bílými zdmi jsou snadným cílem v zelených lesích a hnědých křovinách, protože Kambodža nemá efektivní vojenské letectvo, které by je bránilo.
Kambodža během války, která začala v červenci, nepoužila své protiletadlové zbraně, což možná předpovídá ničivou reakci vojensky silnějšího Thajska.
Kambodžská kasina patří mezi největší a nejsilnější budovy na hranici, postavené za miliony dolarů z peněz hráčů a investorů.
Dobře vybavené kasinové komplexy mohly nabídnout kambodžské armádě impozantní stavby, ale nebylo možné nezávisle potvrdit jejich dvojí využití.
Kambodža většinou používá minomety a neřízené pozemní zbraně z sovětské éry, na nákladních vozech namontované raketomety BM-21 ráže 122 mm, které slepě pálí nad korunami stromů na thajské území s nízkou přesností.
Přesnější kambodžské ozbrojené drony stále častěji zasahují Thajsko přímými zásahy, což činí výchozí místa pro odpalování dronů prioritou.
Thajská armáda vycvičená v USA ve čtvrtek uvedla, že má podezření, že cizinci pomáhají Kambodži létat s drony naloženými bombami k zásahu konkrétních cílů, protože kambodžské minomety a raketomety jsou neefektivní.
Oblast Druhé armády, která střeží 800 kilometrů dlouhou zakřivenou hranici Thajska s Kambodžou, uvedla, že thajští vojáci zaslechli, jak kambodžská vojenská rádia používají anglické slovo "finished", když několik dronů shazovalo minometné granáty na Thajsko.
Thajská armáda uvedla, že hlas vystopovala do thajské provincie Ubon Ratchathani, která sousedí s Kambodžou, ale neuvedla podrobnosti.
Kambodža používá "drony z pohledu první osoby" k shazování 82 mm minometných projektilů, uvedla Druhá armáda.
Kambodža také používá minometné "sebevražedné drony", které záměrně narážejí do dveří thajských vojenských bunkrů a roztrhávají vojáky ukryté uvnitř, uvedla armáda.
Každý kambodžský dron nesoucí bombu je podporován a natáčen blízkým "dronem pro identifikaci cílů", který se vrací na základnu k analýze.
Thajsko a Kambodža také kopou zákopy, rozvíjejí ostnatý drát a vedou tvrdé střety zákopů proti zákopům.
Eskalující válka je omezena na úzké pohraniční zóny podél severovýchodních thajských provincií Surin, Buriram, Sisaket, Ubon Ratchathani a Trat, plus kambodžské provincie na opačné straně lesů a strmých útesů hranice.
Od 7. prosince padly desítky vojáků a civilistů na obou stranách během nejhorších bitev od začátku války.
Během pětiměsíčního konfliktu bylo údajně zabito více než 50 lidí, včetně vojáků a civilistů.
Thajsko drží 18 kambodžských válečných zajatců.
Thajské síly uvedly, že minimalizovaly škody při bombardování honosných budov tří kambodžských kasin, protože uvnitř mohli být civilisté, včetně nelegálních podvodníků, kteří připravují cizince o celoživotní úspory prostřednictvím falešných online investic a romantických schémat.
Poprvé během války thajské námořnictvo ve středu (10. prosince) střílelo z lodi v dříve nezapojeném Thajském zálivu, aby zasáhlo údajné vnitrozemské kambodžské kasino, které slouží jako vojenská základna poblíž thajské provincie Trat, která leží v zálivu a zároveň sousedí s Kambodžou.
V klidných vodách Thajského zálivu a chladném tropickém počasí se skupina mužů s helmami shromáždila na přídi thajské lodi a vystřelila z neidentifikované zbraně, která vytvořila horký, zářící žluto-oranžový záblesk.
Provincie Trat sousedí s kambodžskými pohořími Cardamon a je omývána mělkými severovýchodními vodami Thajského zálivu, které jsou posety obydlenými ostrovy, námořními zařízeními a ropnými plošinami.
Sedmá flotila USA běžně využívá Thajský záliv, když její letadlové lodě a další plavidla kotví poblíž thajského pobřeží mezi Tratem a Bangkokem.
"Loď thajského královského námořnictva HTMS Thepa 525 zahájila palbu v Thajském zálivu na podporu mariňáků útočících na kambodžské vojenské cíle ve městě Nong Ree, okres Muang v Trat," stálo v popisku k distribuované fotografii námořnictva, která ukazuje zbraň lodi střílející do nebe.
Námořní síly rozmístěné podél zálivu byly vybrány k vedení útoku kvůli své blízkosti k tomu, co thajská média označila za kambodžské kasino Thmor Dar, které údajně vypouštělo ozbrojené drony.
Námořnictvo také uvedlo, že zaútočilo na domy podél hranice provincie Trat, kde kambodžští vojáci údajně uskladnili více raketometů.
Kambodža odpověděla těžkým dělostřelectvem, uvedlo námořnictvo.
Letadlo Gripen shodilo v úterý (9. prosince) trhavé nálože na druhé velké kambodžské herní zařízení – Royal Hill Resort and Casino – ve městě O'Smach v kambodžském okrese Oddar Meanchey.
Gripen odpálil části kasina velikosti pevnosti a zapálil budovy ukryté mezi křovinatými krajinami za hranicí s thajskou provincií Sisaket.
F-16 v pondělí (8. prosince) zničily třetí vícepatrové kambodžské kasino, které údajně vypustilo drony s bombami do thajské provincie Ubon Ratchathani.
Thajsko vyjadřuje podezření, že další kambodžská kasina na jejich hranicích byla také využívána k odpalování ozbrojených dronů.
Thajsko a Kambodža se během několika dnů eskalujících bojů navzájem ostřelovaly na svých hranicích raketami, minomety, sebevražednými drony, palbou ručních zbraní a dalšími zbraněmi, snažily se posílit své pozice a zároveň se připravily na možný telefonát od amerického prezidenta Donalda Trumpa požadujícího příměří.
Očekávalo se, že Trump ve čtvrtek (11. prosince) zavolá do Bangkoku a Phnompenhu a možná pohrozí zvýšením amerických cel na dovoz od těchto dvou nepřátel z jihovýchodní Asie, pokud nebude příměří obnoveno.
Nebylo jasné, proč prezident Trump ještě nezavolal k 15:00 bangkokského času v pátek 12. prosince.
Plánování mohlo být složité kvůli dvanáctihodinovému časovému posunu mezi Washingtonem a dvěma válčícími buddhistickými zeměmi.
Rostoucí počet obětí a eskalující válka ohrozily mírovou dohodu prezidenta Trumpa o "společné deklaraci", kterou v říjnu podepsali thajský premiér Anutin Charnvirakul, kambodžský premiér Hun Manet a malajský premiér Anwar Ibrahim.
"Myslím, že s nimi mám zítra mluvit," řekl prezident novinářům Bílého domu ve středu (10. prosince).
"Bojují už velmi dlouho, mnoho, mnoho, mnoho desetiletí. Ale s oběma jsem si rozuměl skvěle. Zjistil jsem, že jsou to dva skvělí vůdci, dva skvělí lidé, a jednou jsem to vyřešil."
"Myslím, že to zvládnu docela rychle. Myslím, že je dokážu přimět, aby přestali bojovat. Kdo jiný to dokáže? Zamyslete se nad tím," řekl prezident.
Bangkok je spojencem Washingtonu mimo NATO a má silné, staleté vazby se sousední Čínou.
Phnompenh je blízkým přítelem Pekingu, ale v posledních měsících se otevřel Washingtonu.
V prosinci se thajský premiér Anutin stal jestřábem a řekl: "S tím, co nám [Kambodžané] udělali, nebudou žádná jednání."
"Pokud premiér Anutin Charnvirakul odmítne vyjednat příměří, může být Thajsko světem vnímáno jako agresor," napsal politický komentátor Pravit Rojanaphruk.
"Může to také ovlivnit thajský export do USA, který tvoří asi 20 % celkového thajského exportu. Může to dokonce ovlivnit turistiku," řekl Pravit.
Premiér Anutin ve čtvrtek 11. prosince rozpustil parlament, aby umožnil nové volby, zřejmě doufaje, že jeho válečné výkony ho vrátí k moci.
Jak bylo potřeba, Královský věstník zveřejnil dekret podporující Anutinovo rozpuštění Poslanecké sněmovny, což umožnilo celonárodní volby do 60 dnů.
Mezitím se zhoršující pohraniční válka stávala osobní.
"Kambodžské zbraně s dlouhým dostřelem byly dříve umístěny k ochraně Hun Sena v Phnompenhu," řekla poradkyně Thajského armádního institutu pro národní obranné studia generálporučík Wanchana Sawasdee v ostrém varování faktickému vůdci Kambodže, předsedovi Senátu Hun Senovi.
"Pokud důvěryhodné zpravodajské informace naznačují, že takové zbraně představují bezprostřední hrozbu, zničíme je," napsala Wanchana ve čtvrtek na Facebooku v mrazivém "Vzkazu pro Hun Sena".
"Protože Hun Sen dává přednost vlastní bezpečnosti před vším ostatním, nemá jinou možnost než přesunout tyto zbraně dál od sebe.
"Kambodžské vojenské základny jsou zabudovány v civilních domech a budovách, využívají je jako palebné pozice a centra pro řízení zbraní, efektivně využívajíc civilisty jako lidské štíty."
"Pokud je bezprostřední hrozba umístěna u něčího domu, bude neutralizována bez ohledu na to, kde se nachází," řekl generál.
Hun Sen dříve napsal online: "Kambodža chce mír, ale je nucena bojovat, aby bránila své území."
Mocné thajské Velitelství pro vnitřní bezpečnostní operace (ISOC) – založené v roce 1965 během studené války s americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA) k potlačení komunismu a dalších politických a vojenských hrozeb – vyzývalo Thajce, aby hlásili jakékoli osoby podezřelé z toho, že jsou "kambodžskými špiony".
"Patří sem cizinci, kteří jednají tajně nebo se vyhýbají identifikaci, fotografují či zaznamenávají informace v zakázaných oblastech, vstupují do omezených oblastí bez důvodu nebo se účastní neobvyklých kontaktů či pohybů v blízkosti vládních či bezpečnostních oblastí," uvedla ISOC.
Před válkou byla kambodžská kasina oblíbená mezi místními i zahraničními hráči, včetně cestujících přijíždějících a odjíždějících kyvadlovými autobusy do a z Thajska.
Některá kasina údajně využívali především čínští podvodníci, kteří mají v Kambodži téměř imunitu kvůli laxnímu vymáhání práva a korupci v této jihovýchodní Asii, uvedli vyšetřovatelé.
Tato kasina údajně obsahovala přísně střežené areály, kde online podvodníci kontaktovali nic netušící lidi po celém světě, aby jim vyprázdnili bankovní účty, což mělo za následek každoroční miliardy dolarů v ukradené hotovosti a kryptoměnách.
Mnoho zahraničních, převážně anglicky mluvících podvodníků bylo podle vyšetřovatelů podvedeno, uneseno a mučeno, aby pracovali v podvodných centrech, zatímco jiní ochotně přijímají relativně vysoké mzdy a další výhody ze své nelegální práce, uvedli vyšetřovatelé.
Někteří z největších podvodníků byli americkými úředníky jmenováni pro údajné praní špinavých peněz a další trestné činy v Kambodži a Myanmaru, ale nebylo jasné, zda jejich síť zahrnovala tři vybombardovaná kasina.
