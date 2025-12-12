Proč se Rusku líbí nová americká strategie národní bezpečnosti?
12. 12. 2025
Autoři strategie věří, že zájmy USA se nyní shodují se zájmy Moskvy v Evropské unii: je lepší mít atomizovanou skupinu malých a středních zemí, které lze manipulovat a zneužít pro ekonomický zisk, než jednotného ekonomického rivala s HDP přes 30 bilionů dolarů a schopností se bránit, zejména v obchodních otázkách.
Také americký prezident Donald Trump a nelegitimní ruský prezident Vladimir Putin sdílejí zájem na odstranění liberálních, pluralitních vůdců v Evropě, protože ti údajně představují hrozbu pro jeho domácí politickou rétoriku a schopnost udržet se u moci.
Řečeno přímo: pokud jde o kulturní války, Trump a Putin jsou spojenci; liberální Evropa je jejich nepřítel.
Trump potřebuje, aby liberální Evropa selhala, pokud chce přesvědčit budoucí většinu amerických voličů, že nabízí "jediné řešení jejich problémů".
Proto Spojené státy věří, že mají právo a povinnost zasahovat do evropské politiky, aby zajistily, že vůdci v duchu MAGA se tam dostanou k moci.
Trump a spoluautoři strategie, stejně jako mnoho ideologů, jsou však mnohem lepší v diagnostice nemocí problémového systému než v nabízení účinných prostředků pro léčbu.
Zároveň však nic nenasvědčuje tomu, že by Evropané našli odvahu dobrovolně snížit svou nadměrnou závislost na amerických zbraních a technologiích, což hrozí ekonomickým rizikem kvůli obchodní válce, která nevyhnutelně nastane.
Je snazší dál předstírat, že Spojené státy jsou spojencem, který dočasně ztratil směr, protože jinak by evropští lídři museli změnit spojence a vést tak radikální politickou revoluci, která by zastínila novou Trumpovu doktrínu.
Zdroj v angličtině: ZDE
