Američtí zákonodárci se připojují k výzvám ke spravedlnosti v případě izraelských útoků na novináře
12. 12. 2025
Zákonodárci vyzývají k přijetí opatření proti opakovaným útokům na novináře, včetně dvojitého zabití v Libanonu v roce 2023.
Washington, DC – Americký novinář Dylan Collins chce vědět, „kdo stiskl spoušť“ při dvojitém úderu Izraele v jižním Libanonu v roce 2023, při kterém byl zraněn a zabit videoreportér agentury Reuters Issam Abdallah.
Collins a jeho příznivci také hledají informace o vojenských rozkazech, které vedly k tomuto smrtelnému útoku. Ale více než dva roky poté Izrael stále neposkytl adekvátní odpovědi na to, proč se zaměřil na jasně identifikovatelné reportéry.
Zastánci svobody tisku a tři američtí zákonodárci se ve čtvrtek připojili k Collinsovi, novináři AFP a bývalému novináři Al Jazeery, před budovou Kapitolu, aby znovu vyzvali k zodpovědnosti v tomto případě a v dalších více než 250 případech zabití novinářů Izraelem.
„Chci vědět, kdo stiskl spoušť; chci vědět, jaká velitelská struktura to schválila, a chci vědět, proč to zůstalo až do dnešního dne nevyřešeno – náš útok i všechny ostatní cílené útoky,“ řekl Collins.
Senátor Peter Welch a kongresmanka Becca Balint, kteří zastupují Collinsův domovský stát Vermont, a senátor Chris Van Hollen ve čtvrtek zdůraznili, že budou i nadále usilovat o zodpovědnost za útok, při kterém bylo zraněno šest novinářů.
„Nenecháme to být. Nezáleží na tom, jak dlouho nás budou blokovat. Nenecháme to být,“ řekla Balint novinářům.
Útok
Welch uvedl, že posílá svůj sedmý dopis americkému ministerstvu zahraničí s požadavkem na odpovědi a obvinil Izrael z mlžení.
Izraelské úřady podle něj tvrdí, že útok vyšetřily a rozhodly, že střelba byla neúmyslná, ale neposkytly žádný důkaz o tom, že vyslechly vojáky. Izrael také nikdy nekontaktoval klíčové svědky – konkrétně Colinse a další osoby přeživší útok
V říjnu izraelská armáda sdělila agentuře AFP, že útok je stále „v šetření“, což je zjevný rozpor s tím, co bylo řečeno Welchovi.
„Vyšetřování, nevyšetřování – nic tam není,“ řekl Welch. „V podstatě vás vodí za nos a mlží. To je podstata věci.“
Izrael během dvou let genocidní války v Gaze obdržel více než 21 miliard dolarů vojenské pomoci od USA.
Během války Izrael zintenzivnil své útoky na tisk. Tato země však má dlouhou historii zabíjení novinářů bez jakékoli odpovědnosti.
Útok z 13. října 2023, při kterém byli zraněni Carmen Joukhadar a Elie Brakhia z Al Jazeery a Christina Assi z AFP utrpěla zranění, která jí změnila život, byl dobře zdokumentován, částečně proto, že novináři své reportáže vysílali živě.
Korespondenti, kteří si nainstalovali své vybavení na kopci poblíž libanonsko-izraelské hranice, aby mohli pokrývat eskalaci na frontě, byli v jasně označených novinářských uniformách a vozidlech.
Izraelské drony také před útokem kroužily nad novináři.
„Mysleli jsme si, že to, že jsme viditelní, je dobrá věc, že nás to ochrání. Ale po necelé hodině na místě jsme byli dvakrát zasaženi tankovou palbou, dvěma granáty na stejný cíl, s odstupem 37 sekund,“ řekl Collins na tiskové konferenci ve čtvrtek.
„První úder Issama okamžitě zabil a Christině téměř odtrhl nohy. Když jsem se k ní hnal, abych jí nasadil škrtidlo, byli jsme zasaženi podruhé a já utrpěl několik zranění od střepin.“
Novinář AFP dodal, že útok se v té době zdál „nepochopitelně brutální“, ale „od té doby jsme viděli stejný typ útoku opakovat se desítkykrát“.
Izrael pravidelně používá takové dvojité útoky, včetně dalších útoků na novináře v Gaze.
„Nejedná se o incident ve válečném zmatku. Byl to válečný zločin spáchaný za bílého dne a vysílaný v přímém přenosu v televizi,“ řekl Collins.
Na začátku tohoto roku označil zpravodaj OSN Morris Tidball-Binz útok z roku 2023 za „předem promyšlený, cílený a dvojitý útok izraelských sil, který je podle mého názoru jasným porušením mezinárodního humanitárního práva a válečným zločinem“.
Reakce USA
Navzdory zranění amerického občana při útoku neudělala administrativa tehdejšího prezidenta Joea Bidena – která se hlásila k obraně svobody tisku a „řádu založeného na pravidlech“ – téměř nic, aby Izrael přivedla k odpovědnosti.
Bidenův nástupce Donald Trump rovněž pokračoval v bezpodmínečné podpoře Izraele ze strany USA.
Ve čtvrtek Collins odsoudil nečinnost americké vlády a uvedl, že kontaktoval úředníky ve Washingtonu, D.C., a ukázal jim záběry z útoku.
„Myslel jsem, že když je americký občan zraněn při útoku provedeném největším spojencem USA na Blízkém východě, budeme schopni získat nějaké odpovědi. Ale dva roky jsem se setkával s ohlušujícím mlčením,“ řekl novinářům.
„Ve skutečnosti ani Bidenova, ani Trumpova administrativa nikdy veřejně nepřiznaly, že při tomto útoku byl zraněn americký občan.“
Izraelští vojáci a osadníci zabili za poslední desetiletí nejméně 10 amerických občanů, včetně korespondentky Al Jazeery Shireen Abu Akleh.
Senátor Van Hollen uvedl, že zodpovědnost za útok z 13. října 2023 je důležitá pro novináře a americké občany po celém světě.
„V tomto případě jsme neviděli žádnou odpovědnost ani spravedlnost a ministerstvo zahraničí – naše vlastní vláda – v tomto případě neudělalo prakticky nic pro to, aby bylo dosaženo spravedlnosti,“ řekl Van Hollen novinářům.
„Je to součást širšího vzorce beztrestnosti za útoky na Američany a novináře ze strany izraelské vlády.“
Přístup USA označil za „zanedbání povinností“ ze strany Trumpovy a Bidenovy administrativy.
Izraelské „vyšetřování“
Amelia Evansová, ředitelka pro advokacii Výboru na ochranu novinářů (CPJ), uvedla, že popis izraelského vyšetřování senátorem Welchem ukazuje, že „údajné vyšetřovací orgány této země nefungují tak, aby zajistily spravedlnost, ale aby chránily izraelské síly před odpovědností“.
Evansová vyzvala Trumpovu administrativu, aby „přijala opatření“ a požadovala dokončení vyšetřování zabití Abu Akleh v roce 2022 a útoku na novináře v Libanonu v roce 2023.
„Musí požadovat, aby Izrael jmenoval všechny vojenské důstojníky v celém velitelském řetězci, kteří byli zapojeni do obou případů,“ uvedla.
„Ale jako klíčový strategický spojenec Izraele musí Spojené státy udělat mnohem víc. Musí veřejně uznat, že Izrael řádně nevyšetřil válečné zločiny spáchané jeho armádou.“
Izrael často reaguje na obvinění z porušování lidských práv tvrzením, že vede vyšetřování.
Bývalý mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller, který téměř dva roky obhajoval izraelské válečné zločiny a ospravedlňoval neochvějnou podporu Washingtonu pro svého spojence na Blízkém východě, tuto taktiku nedávno přiznal.
„Víme, že Izrael zahájil vyšetřování,“ řekl Miller, který z pódia ministerstva zahraničí neustále zmiňoval údajná izraelská vyšetřování, v červnu.
„Ale podívejte, ta vyšetřování trvají už mnoho měsíců. A nevidíme, že by izraelští vojáci byli hnáni k odpovědnosti.“
„Odstrašující účinek“
Uprostřed snahy o spravedlnost Collins vzdal hold svému kolegovi Abdallahovi, který byl zabit při izraelském útoku v roce 2023.
„Ztráta Issama byla pro všechny těžká,“ řekl. „Byl jako dynamo libanonské tiskové scény. Znal všechny. Vždy byl první, kdo vám pomohl, když jste byli v úzkých. Měl nadživotní osobnost.“
Zabití Abdalláha mělo podle Collinse „odstrašující účinek“ na zpravodajství o tomto konfliktu, který v září 2024 eskaloval do plnohodnotné války mezi Izraelem a Hizballáhem.
V důsledku násilností Izrael téměř zcela zničil pohraniční města v Libanonu.
I po dosažení příměří v listopadu loňského roku izraelská armáda nadále brání obnově zničených vesnic a provádí téměř denní útoky po celé zemi.
„Pokud bylo záměrem zabránit lidem v informování o válce, pak to do jisté míry fungovalo,“ řekl Collins.
Zdroj v angličtině ZDE
