Jak sladění Big Tech s Trumpem ohrožuje demokratický diskurz
12. 12. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 17 minut
Nedávná vlna změn v moderování materiálu, která se přelévá přes platformy sociálních médií, představuje víc než jen úpravy firemních politik. Signalizuje zásadní přeskupení moci mezi technologickými giganty ze Silicon Valley a americkým politickým establishmentem s hlubokými důsledky pro demokracii po celém světě. To, čeho jsme svědky, není nic menšího než systematická restrukturalizace digitálního veřejného prostoru tak, aby vyhovoval krajně pravicové ideologii, usnadněná korporacemi, které se o regulační úlevy zajímají víc než o občanskou společnost.
Oznámení Marka Zuckerberga z ledna 2025, že Meta zruší ověřování faktů třetími stranami, uvolní omezení publikovaných textů týkající se imigrace a genderu a přesune svůj tým pro moderování publikovaných textů z Kalifornie do Texasu, nebyla náhoda. Přišlo jen několik dní poté, co Meta jmenovala do své správní rady Danu Whitea, dlouholetého spojence Trumpa a generálního ředitele UFC, a několik týdnů poté, co společnost darovala jeden milion dolarů Trumpovu inauguračnímu fondu. Načasování odhaluje to, co kritici nazvali „plným MAGA" kalkulovaným pokusem zalíbit se nastupující administrativě známé svou pomstychtivostí vůči vnímaným nepřátelům a štědrostí vůči loajálním podporovatelům.
Vzorec sahá daleko za Meta. Amazon, Apple, Google, Microsoft, OpenAI a další technologičtí giganti všichni přispěli miliony na Trumpovu inauguraci a na následné projekty, včetně jeho kontroverzního sálu v Bílém domě financovaného výhradně soukromými dary. Tytéž firmy čelí probíhajícím antimonopolním vyšetřováním, obviněním z porušování soukromí a stížnostem na pracovní praktiky od federálních regulátorů. Sdělení je nezaměnitelné: firemní dary se staly pojistnými platbami proti regulačnímu dohledu, transformující to, co by měl být nestranný vládní dohled, v ochranářský systém, kde je loajalita odměňována a nesouhlas trestán.
Zvažte dramatický posun ve vztahu Silicon Valley k Trumpovi mezi jeho prvním a druhým funkčním obdobím. V roce 2017 technologičtí lídři z velké části drželi odstup s jen několika málo významnými dary plynoucími do jeho inauguračního fondu. Do roku 2025 seděli tři nejbohatší lidé na světě na inauguračním podiu po boku Trumpa a jejich firmy společně darovaly miliony. Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai a Mark Zuckerberg všichni podnikli poutě do Mar-a-Lago a usilovali o audience u zvoleného prezidenta. Elon Musk, který vydal nejméně 290 milionů dolarů na podporu Trumpovy volební kampaně, se stal tak neustálou přítomností, že si vysloužil přezdívku „první kámoš".
Toto korporátní sladění s sebou nese obzvlášť nebezpečné důsledky, když zkoumáme, jak jsou platformy zneužívány k šíření krajně pravicových narativů a potlačování progresivních hlasů. Proměna Twitteru v X Elonem Muskem slouží jako nejjasnější příklad této autoritářské příručky. Od akvizice platformy v roce 2022 Musk systematicky demontoval systémy moderování obsahu, obnovil účty bílých nacionalistů a konspiračních teoretiků včetně Alexe Jonese, vyprázdnil týmy důvěry a bezpečnosti a zmanipuloval algoritmus platformy tak, aby zesiloval jím preferované politické výroky.
Důkazy algoritmické manipulace jsou usvědčující. Francouzští žalobci zahájili trestní vyšetřování X kvůli obviněním, že jeho algoritmy byly zkresleny tak, aby upřednostňovaly krajně pravicový materiál a aby zasahovaly do demokratických voleb. Studie Science Feedback odhalila, že od Muskovy akvizice 490 „super-šiřitelských" dezinformačních účtů na X výrazně vzrostlo v působení, přičemž čtyři z pěti účtů, které získaly největší ohlas, obdržely přímé odpovědi od Muskova osobního účtu. Evropská komise požadovala přístup k interním dokumentům X, aby ověřila, zda platforma systematicky zesilovala krajně pravicové politiky před jinými politickými skupinami. Musk odmítl spolupracovat a odvolává se na nároky profesního tajemství a svobody projevu, i když jeho platforma prokazatelně omezuje dosah materiálu, který on osobně odmítá.
Dokonce i Muskův vlastní systém umělé inteligence Grok ho identifikoval jako jednoho z nejvýznamnějších šiřitelů dezinformací na X, citující jeho propagaci falešných tvrzení o volbách, o covidu 19 a o konspiračních teoriích. Ironie by byla zábavná, kdyby důsledky nebyly tak děsivé. Výzkum ukazuje, že 59 procent uživatelů X se spoléhá na platformu jako na svůj primární zdroj zpráv, což znamená, že Muskova manipulace zasahuje denně stovky milionů lidí.
Nedávné změny politik Meta sledují stejnou autoritářskou šablonu. Firma začala systematicky odstraňovat nebo omezovat účty patřící poskytovatelům přístupu k potratům, queer organizacím a organizacím zaměřeným na reprodukční zdraví, což postihlo více než 50 organizací po celém světě. Tyto zákazy cílí na legální služby v zemích, kde je potrat plně legální, zakazují účty poskytující informace o sexuálním zdraví v arabštině a odstraňují příspěvky obsahující i nevýslovné umělecké zobrazení nahoty. Women Help Women, nezisková organizace založená v Nizozemsku, která ročně obsluhuje 150 tisíc žen informacemi o potratech, měla svou 11 let starou facebookovou stránku zakázánu pouze s vágním vysvětlením o „léčivech na předpis". Jacarandas, kolumbijská feministická organizace poskytující informace o legálních potratech, měla svou WhatsApp pomocnou linku zablokovanou třikrát od října.
Vzorec odhaluje znepokojivou globální cenzurní kampaň přestrojenou za moderování publikovaného materiálu. Činnosti Meta nepřiměřeně postihují organizace sloužící zranitelným populacím, ženy v restriktivních zemích a LGBTQ komunity, zatímco současně uvolňují omezení projevů nenávisti zaměřených na tytéž skupiny. Firma revidovala svou politiku nenávistného chování tak, aby umožňovala dříve zakázaný materiál, jako je srovnávání migrantů se zvratky a vytváření rozsáhlých kriminálních obvinění vůči imigrantům. Toto není náhoda, ale strategie, záměrná rekalibraci přijatelného projevu tak, aby se sladila s krajně pravicovou ideologií.
Selhání vyhledávání na Instagramu, které dočasně skrylo profily brazilského prezidenta Luly, progresivních politiků a levicových organizací, zatímco také postihlo některé pravicové osobnosti, bylo zpočátku odmítnuto jako technická závada. Ale technické závady systematicky necílí na politické oponenty společností, které se ucházejí o autoritářsky zaměřené vlády. Incident vyvolal obvinění od brazilské Strany pracujících, že Meta se angažuje v digitální cenzuře sladěné s mezinárodní krajní pravicí, obavy, které pouze zesílila neodpověď Meta.
Historie poskytuje příkrá varování o tom, kam tato cesta vede. Manipulace informační infrastruktury tak, aby sloužila autoritářským cílům, předcházela některým z nejtemnějších kapitol lidstva. V Německu ve třicátých letech minulého století umožnila kontrola nad rozhlasovým vysíláním a novinami nacistickému režimu zaplavit veřejné vědomí propagandou a zároveň umlčovat opoziční hlasy. Genocida ve Rwandě byla částečně usnadněna rozhlasovými vysíláními, která dehumanizovala Tutsie a koordinovala násilí. V nedávné době role Facebooku při zesilování projevů nenávisti vůči Rohingům v Myanmaru přispěla k tomu, co vyšetřovatelé OSN nazvali „učebnicovým příkladem etnického čištění".
Vedoucí pracovníci Meta byli explicitně varováni mezi lety 2013 a 2017, že algoritmy Facebooku šíří anti-rohingský obsah v Myanmaru, ale nepodnikli žádné kroky. V lednu 2025 podal přeživší Rohingya Maung Sawyeddollah, podporovaný Amnesty International a dalšími organizacemi, stížnost oznamovatele SEC s tvrzením, že Meta špatně reprezentovala akcionářům svou roli při podněcování násilí. Mezi lety 2015 a 2017, když anti-rohingský obsah vzkvétal na Facebooku, vedoucí pracovníci Meta sdělovali investorům, že jejich algoritmy nevedou k polarizaci. Nyní víme, že to byla nepravda. Amnesty International varuje, že nové politiky Meta ohledně publikovaného materiálu riskují opakování tohoto vzorce a slouží jako „předzvěst genocidy" tím, že umožňují projevům nenávisti vzkvétat, zatímco umlčují marginalizované hlasy.
Konsolidace informační moci v rukou několika miliardářů sladěných s krajně pravicovou politikou představuje existenční hrozbu pro demokratické společnosti. Když Zuckerberg tvrdí, že předchozí systém ověřování faktů Meta byl „příliš politicky zaujatý", opakuje dlouholeté Trumpovo obvinění, že platformy cenzurují konzervativní hlasy, tvrzení, které výzkumníci opakovaně vyvrátili. Když oznamuje, že Meta bude „pracovat s prezidentem Trumpem na odrážení vlád po celém světě, které jdou po amerických společnostech", explicitně slibuje využívat americkou státní moc k podkopávání zahraničních demokratických regulací navržených k ochraně jejich občanů před dezinformacemi a projevy nenávisti.
Toto je jazyk autoritářství, tvrzení, že americké korporátní zájmy převyšují zahraniční demokratickou suverenitu. Zákon Evropské unie o digitálních službách, který vyžaduje, aby platformy hodnotily a zmírňovaly rizika včetně dezinformací a projevů nenávisti, se v tomto rámování stává útokem na svobodu projevu spíše než pokusem demokratické společnosti regulovat mocné korporace působící v rámci jejích hranic. Strategie Meta se zdá být navržena tak, aby využívala Trumpovo nepřátelství vůči evropské regulaci k vyhnutí se odpovědnosti za škody, které její platformy způsobují.
Otázka, které musíme čelit, je, jak mohou demokratické společnosti získat zpět kontrolu nad svými informačními ekosystémy od korporací, které prokázaly ochotu obětovat občanskou společnost za regulační úlevu a zisk. Z prozkoumání jak rozsahu problému, tak historických precedentů pro ovládnutí koncentrované korporátní moci vyvstává několik propojených řešení.
Za prvé, demokratické vlády musí zacházet s platformami sociálních médií jako s veřejnými službami, kterými se staly. Stejně jako neumožňujeme soukromým firmám kontrolovat přístup k čisté vodě nebo elektřině bez rozsáhlé regulace, nemůžeme umožnit neodpovědným korporacím ovládat infrastrukturu veřejného diskurzu. To vyžaduje komplexní regulaci platforem, která nařizuje algoritmickou transparentnost, zakazuje manipulativní designové prvky, které zesilují extrémní obsah, a činí platformy právně odpovědnými za škody, které usnadňují. Zákon EU o digitálních službách poskytuje rámec, ale vymáhání musí být dramaticky posíleno a rozšířeno globálně prostřednictvím koordinované mezinárodní akce.
Za druhé, potřebujeme strukturální opatření k rozbití koncentrované moci technologických monopolů. Skutečnost, že Meta kontroluje Facebook, Instagram, WhatsApp a Threads, jí dává nesvědomitou moc nad globální komunikací. Žádná jednotlivá entita by neměla mít takový vliv na demokratický diskurz. Vymáhání antimonopolních zákonů musí jít za pokuty a souhlasné dekrety k aktuálním rozpadům, které obnoví konkurenci a omezí škodu, kterou může způsobit jakákoli jednotlivá platforma. Když Zuckerberg může jednostranně změnit obsahové politiky ovlivňující miliardy uživatelů, aby se zalíbil jednomu politikovi, koncentrace moci dosáhla nebezpečných úrovní.
Za třetí, musíme budovat a podporovat alternativní platformy, které fungují jako skutečné veřejné statky spíše než jako prostředky pro akumulaci majetku miliardářů. To znamená podstatné veřejné investice do infrastruktury open-source sociálních médií, komunitních platforem a decentralizovaných sítí, které distribuují moc spíše než ji koncentrují. Země by měly financovat digitální veřejnou infrastrukturu stejným způsobem, jakým financují veřejnoprávní vysílání, uznávajíce, že zdravý demokratický diskurz vyžaduje prostory, které nejsou zavázány korporátním motivům zisku.
Za čtvrté, potřebujeme dramaticky silnější ochranu pro organizace občanské společnosti, novináře a marginalizované komunity, kteří čelí systematickému umlčování na korporátních platformách. To zahrnuje právní prostředky nápravy, když platformy nesprávně odstraní účty, transparentní odvolací procesy se skutečnou odpovědností a zákaz stínového banování a algoritmického potlačování legálního obsahu. Platformy by měly čelit významným finančním pokutám za potlačování organizací poskytujících legální služby, zejména když tyto služby souvisejí se základními právy, jako je reprodukční zdravotní péče.
Za páté, výchova k mediální gramotnosti se musí stát základní součástí veřejného vzdělávání po celém světě. Občané potřebují nástroje k identifikaci manipulace, pochopení toho, jak algoritmy formují to, co vidí, a rozpoznání propagandistických technik. Toto není o tom říkat lidem, co si myslet, ale vybavit je schopností kriticky vyhodnocovat informační prostředí, kterým se každý den pohybují. Demokratické společnosti nemohou přežít, když občané postrádají schopnost rozlišit pravdu od záměrné nepravdy.
Za šesté, musíme ustanovit silné zákazy propojení mezi technologickými společnostmi a vládními regulačními pozicemi a zakázat druh masivních politických darů, které vytvářejí zjevné střety zájmů. Když firmy čelící antimonopolním vyšetřováním darují miliony kampaním a inauguracím politiků, kteří budou dohlížet na tato vyšetřování, máme legalizovanou korupci. Reforma financování kampaní musí řešit jak individuální příspěvky, tak firemní dary, omezující schopnost bohatství zakoupit si politické výsledky.
Nemohlo by to být závažnější. Sledujeme, jak je informační infrastruktura demokratických společností záměrně rekonfigurována tak, aby upřednostňovala krajně pravicovou ideologii, potlačovala progresivní hlasy a izolovala mocné korporace od odpovědnosti. Toto se neděje prostřednictvím vojenských převratů nebo ústavních krizí, ale prostřednictvím banálních mechanismů firemních darů, změn politik a algoritmické manipulace. Autoritářská příručka byla aktualizována pro digitální věk a my jsme svědky jejího nasazení v reálném čase.
Historie bude soudit, zda demokratické společnosti měly odvahu čelit koncentrované korporátní moci, než se stala příliš zakořeněná na to, aby byla zpochybněna. Třída miliardářů jasně vyjádřila své stanovisko: obětují demokratické normy, umožní šíření nenávisti a dezinformací a systematicky umlčí marginalizované hlasy výměnou za regulační úlevu a pokračující akumulaci bohatství. Otázkou je, zda demokratické veřejnosti a jejich zástupci přijmou toto uspořádání, nebo budou požadovat něco lepšího.
Organizace, které jsou umlčovány, ženy hledající informace o reprodukční zdravotní péči, LGBTQ komunity čelící zesíleným projevům nenávisti, novináři dokumentující manipulaci platforem, všichni bijí na poplach. Od Myanmaru po Brazílii, od Evropy po Spojené státy je vzorec konzistentní a hrozba je jasná. Čas pro minimální reakce pominul. To, co je nyní vyžadováno, není nic menšího než zásadní restrukturalizace toho, jak demokratické společnosti regulují, omezují a v případě potřeby nahrazují platformy, které se staly příliš mocnými a příliš nebezpečnými, aby zůstaly ve své současné podobě.
Alternativou k rozhodnému jednání není status quo. Je to pokračující eroze demokratického diskurzu, normalizace autoritářské manipulace a transformace sociálních médií na propagandistické nástroje sloužící krajně pravicové ideologii a korporátním zájmům. Tento film jsme už v historii viděli a víme, jak končí. Otázkou je, zda budeme jednat, dokud ještě můžeme, nebo budeme pasivně sledovat, jak digitální infrastrukturu demokracie zachycují síly aktivně nepřátelské demokratickým hodnotám.
Volba je naše, ale okno pro její provedení se rychle zavírá. Každý den, který uplyne s těmito platformami fungujícími pod jejich současným modelem, je dalším dnem algoritmické manipulace, systematické cenzury progresivních hlasů a zesilování krajně pravicového materiálu. Každý dar milionu dolarů od technologických gigantů autoritářsky zaměřeným politikům je další pojistkou proti odpovědnosti. Každé smazání účtu organizací sloužících zranitelným populacím je dalším krokem k digitální krajině, kde mohou být slyšeny pouze schválené hlasy.
Diskuse