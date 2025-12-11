Britští poslanci varují, že USA se uchylují k „extrémně pravicovým rétorickým figuram“, které připomínají 30. léta minulého století
USA se zapojují do „extrémně pravicových rétorik“, které připomínají 30. léta 20. století, a hrozí „mrazivým“ vměšováním do evropských demokracií, varovali ve čtvrtek britští poslanci ministry.
Dolní sněmovna se ostře vyjádřila k národní bezpečnostní strategii Donalda Trumpa, která uvádí, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“, a slíbila, že pomůže kontinentu „napravit jeho současný směr a podpořit vlastenecké evropské strany“.
Matt Western, poslanec za Labouristickou stranu a předseda společného parlamentního výboru pro strategii národní bezpečnosti britské vlády, řekl: „Konsensus Spojených států, který vedl západní svět od druhé světové války, se zdá být rozbitý.
„Perspektiva zásahu Spojených států do demokratické politiky Evropy je podle mého názoru mrazivá... Absence odsouzení Ruska je mimořádná, i když nepřekvapivá.“ Řekl, že obrat USA zanechal Spojené království „obzvláště zranitelné“.
Liam Byrne, další labouristický poslanec a předseda výboru pro obchod, uvedl, že „není těžké vidět podobnosti s některými extrémně pravicovými tropy, které sahají až do 30. let 20. století“, a vyzval k užší spolupráci s Evropou v oblasti obrany.
Keir Starmer a jeho ministři se zdráhají kritizovat Trumpa a snaží se bagatelizovat důsledky amerického strategického dokumentu.
Seema Malhotra, náměstkyně britského ministra zahraničních věcí, ve čtvrtek opakovaně zdůrazňovala, že USA „zůstávají silným, spolehlivým a důležitým spojencem Velké Británie“ a že ministři souhlasí s některými aspekty strategie, „jako je například důležitost zachování svobody a bezpečnosti“.
Řekla v Dolní sněmovně, že britská vláda „má odlišný názor“ než USA „v některých oblastech“, včetně síly Evropy a hodnoty multikulturalismu.
„Vidíme silnou Evropu, která se spojila na obranu Ukrajiny, přičemž Velká Británie pomáhá vést koalici více než 30 zemí,“ řekla a dodala, že evropské země „zvyšují výdaje na obranu“.
Bobby Dean, poslanec za Liberální demokraty, uvedl, že americká strategie je „dokumentem zakořeněným v rasistické ideologii bílé nadřazenosti a mělo by se to tak také nazvat“, a argumentoval, že „mírný nesouhlas nestačí“.
Malhotra, kterou Dean vyzval, aby odsoudila jazyk strategie, uvedla, že nesouhlasí s jejím narativem o vymazání civilizace.
„Jsem hrdá na naši zemi. Vím, že migrace je podstatným prvkem britské národní historie,“ řekla. „Jsme prosperující multikulturní společnost a jsem na to hrdá. Budeme hájit naše hodnoty ve Velké Británii i po celém světě.“
James MacCleary, další poslanec za liberální demokraty, uvedl, že strategie představuje „ponurou a dystopickou vizi světa“, která upřednostňuje „zasahování do evropských demokratických procesů za účelem prosazování konkrétní ideologie a světového názoru“.
Mike Wood, stínový ministr pro vládní kancelář, uvedl, že strategie „ještě více zdůrazňuje, jak je důležité, aby Spojené království zůstalo základním kamenem evropské a globální obrany“.
Malhotra opakovaně trvala na tom, že je na USA, aby si stanovily vlastní strategii, a že „přátelé a spojenci respektují vzájemné volby a tradice“.
Strategie USA, která byla zveřejněna minulý pátek, vyzvala k ukončení masové migrace a kritizovala evropskou politiku v této oblasti za „vyvolávání sporů“. Uvedla, že evropské země se topí v „cenzuře svobody slova“ a „ztrátě národní identity a sebevědomí“.
„Není vůbec jasné, zda některé evropské země budou mít dostatečně silnou ekonomiku a armádu, aby zůstaly spolehlivými spojenci,“ uvádí se v dokumentu. Ruská vláda dokument uvítala a označila jej za „velmi konzistentní“ se svou vizí.
Trump pokračoval v útocích na evropské lídry v rozhovoru tento týden, kdy je obvinil z neschopnosti kontrolovat imigraci, a naznačil, že evropské země „již nebudou životaschopnými zeměmi“, pokud nezmění svou hraniční politiku.
