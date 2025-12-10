Británie uvalila sankce na ideologa "ruského světa" Dugina a autora z-kanálu "Rybar"
Jsou to Centrum geopolitické expertízy založené Duginem, Zvinčukův projekt Rybar spolu se stejnojmenným kanálem Telegram, Nadace na ochranu a podporu práv krajanů žijících v zahraničí založená Ministerstvem zahraničních věcí a Rossotrudničestvem, stejně jako rusky psané mediální projekty Golos a Euromore se sídlem v Belgii.
Odůvodnění uvádí, že Dugin a Zvinčuk se podílejí na destabilizaci Ukrajiny tím, že iniciují nebo podporují akce, které ohrožují její územní celistvost, suverenitu nebo nezávislost. "Rybar", komentující argumenty Londýna, napsal: "Zaznamenáno po 4 letech SVO." Současně autoři kanálu vyjádřili důvěru, že skutečným důvodem sankcí je práce projektového týmu "proti ničivému vlivu Spojeného království v Rusku i ve světě". Dugin se k zařazení Londýna na černou listinu nevyjádřil. Sankce znamenají zákaz vstupu do země a blokování majetku, pokud by byl nalezen.
Dugin je známý jako jeden z vůdců "eurasianismu", ideologického hnutí, které hlásá odpor Ruska vůči západnímu světu. Je také nazýván ideologem "ruského světa", jehož názorům naslouchá prezident Vladimir Putin, mnoho bezpečnostních představitelů a představitelů Kremlu. Filozof aktivně podporuje válku na Ukrajině, staví se proti mírové dohodě bez vítězství na bojišti a je pod sankcemi EU a USA.
Rybar se věnuje zpravodajství o válce na Ukrajině a kremelské propagandě. V roce 2024 ministerstvo zahraničí obvinilo projekt z zasahování do amerických voleb, podněcování stranické a rasové nenávisti ve Spojených státech a stanovilo odměnu 10 milionů dolarů za informace o jeho zaměstnancích. Zvinčuk je také členem pracovní skupiny pro mobilizaci a sociální podporu válečných veteránů, kterou založil Putin.
