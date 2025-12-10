Británie uvalila sankce na ideologa "ruského světa" Dugina a autora z-kanálu "Rybar"

10. 12. 2025

Velká Británie zařadila na sankční seznam ideologa "ruského světa" filozofa Alexandra Dugina a bývalého zaměstnance tiskové služby ruského ministerstva obrany Michaila Zvinčuka. Kromě toho se omezení vztahuje na dalších pět organizací.

Jsou to Centrum geopolitické expertízy založené Duginem, Zvinčukův projekt Rybar spolu se stejnojmenným kanálem Telegram, Nadace na ochranu a podporu práv krajanů žijících v zahraničí založená Ministerstvem zahraničních věcí a Rossotrudničestvem, stejně jako rusky psané mediální projekty Golos a Euromore se sídlem v Belgii.

Odůvodnění uvádí, že Dugin a Zvinčuk se podílejí na destabilizaci Ukrajiny tím, že iniciují nebo podporují akce, které ohrožují její územní celistvost, suverenitu nebo nezávislost. "Rybar", komentující argumenty Londýna, napsal: "Zaznamenáno po 4 letech SVO." Současně autoři kanálu vyjádřili důvěru, že skutečným důvodem sankcí je práce projektového týmu "proti ničivému vlivu Spojeného království v Rusku i ve světě". Dugin se k zařazení Londýna na černou listinu nevyjádřil. Sankce znamenají zákaz vstupu do země a blokování majetku, pokud by byl nalezen.

Dugin je známý jako jeden z vůdců "eurasianismu", ideologického hnutí, které hlásá odpor Ruska vůči západnímu světu. Je také nazýván ideologem "ruského světa", jehož názorům naslouchá prezident Vladimir Putin, mnoho bezpečnostních představitelů a představitelů Kremlu. Filozof aktivně podporuje válku na Ukrajině, staví se proti mírové dohodě bez vítězství na bojišti a je pod sankcemi EU a USA.

Rybar se věnuje zpravodajství o válce na Ukrajině a kremelské propagandě. V roce 2024 ministerstvo zahraničí obvinilo projekt z zasahování do amerických voleb, podněcování stranické a rasové nenávisti ve Spojených státech a stanovilo odměnu 10 milionů dolarů za informace o jeho zaměstnancích. Zvinčuk je také členem pracovní skupiny pro mobilizaci a sociální podporu válečných veteránů, kterou založil Putin.

