Výzva na podporu prezidenta má po třech dnech přes 100 000 podpisů. „Takovou vlnu jsme ještě nezažili,“ říká Milion chvilek
4. 12. 2025
Tisková zpráva
Praha 4. 12. 2025
Za pouhé tři dny podpisovou výzvu Stojíme za prezidentem, kterou tento týden spustil Milion chvilek, podpořilo už více než 100 000 občanů. Jedná se o jeden z nejrychlejších nárůstů podpory, jaký organizace ve své historii zaznamenala.
Nečekaná vlna zájmu navzdory masivním útokům botů
Během 72 hodin po spuštění navštívilo web přes 350 000 lidí, zároveň však dorazilo i více než 150 000 botů, jejichž cílem bylo stránku zahltit a zpomalit.
„Museli jsme zjednodušit celý web, průběžně navyšovat kapacity a držet systém v provozu. I tak přibývá zhruba jeden podpis každé dvě vteřiny. Lidé doslova stojí ve frontě na podpis,“ popisuje situaci předseda spolku Mikuláš Minář.
Silná odezva veřejnosti: „Nenechte to dopadnout jako u nás,“ píší lidé ze Slovenska
Kromě desítek tisíc podpisů dorazila i řada osobních vzkazů. Velký ohlas vyvolal například příběh sedmdesátiletého pana Mirka Záveského z Vodňan, který si kvůli podpisu poprvé v životě založil e-mailovou schránku.
Ještě silněji však rezonují zprávy ze Slovenska, například tato od pana Petera Škodáčka:
„Máte
dobrého prezidenta. Zásadového, pevného v postoji a pritom
ľudského.
My sme, žiaľ, nechali našu prezidentku osamotenú, a lúza ju oplúvala.
Nedopustite sa rovnakej chyby.“
Podle Milionu chvilek právě podobné reakce ukazují, že veřejnost vnímá zvýšený tlak na prezidenta Petra Pavla a zároveň tomu nechce mlčky přihlížet.
Prezident čelí útokům, které nesmí zůstat bez odezvy
Prezident Pavel v posledních týdnech čelí zesíleným útokům části extremistické a dezinformační scény. Milion chvilek upozorňuje, že podobné tlaky míří na hlavu státu především proto, že důsledně trvá na dodržování demokratických pravidel a ústavních principů.
„V posledních dnech se na nás obrátilo velké množství lidí se dvěma věcmi: s vděčností za prezidentův pevný a klidný postoj a s obrovskou potřebou dát mu najevo, že v tom není sám. Tahle výzva vznikla právě proto, aby každý mohl jednoduše a veřejně říct: stojíme za prezidentem,“ říká Mikuláš Minář.
Cíl: 200 000 podpisů do konce prosince
Podle organizace má výzva potenciál oslovit ještě výrazně širší část společnosti.
„Rádi bychom do konce prosince společně sebrali alespoň 200 000 podpisů, které ve správný čas osobně doručíme na Hrad,“ doplňuje Minář.
Výzvu je možné podepsat na adrese: https://stojimezaprezidentem.cz/
Milion chvilek pro demokracii je občanský spolek podporující demokratické hodnoty, odpovědnou správu věcí veřejných a aktivní občanství v České republice. Prostřednictvím vzdělávání, veřejných akcí a občanských kampaní propojuje lidi, kterým záleží na svobodné, férové a demokratické společnosti.
