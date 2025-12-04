Zbrojařské firmy Lockheed a Northrop Grumman profitují ze své vlastní neefektivity
4. 12. 2025
Nová zpráva uvádí, že tržby amerických zbrojních dodavatelů prudce rostou, i když jejich programy mají zpoždění a překračují rozpočet, což narušuje vojenské plánování a odčerpává finanční prostředky a zdroje od jiných priorit vlády, informuje Stavroula Pabst.
Nová informační zpráva Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) zjistila, že 39 amerických zbrojních společností z 100 největších výrobců zbraní na světě zaznamenalo v roce 2024 společný nárůst tržeb o 3,8 % na 334 miliard dolarů, a to díky modernizaci zbrojních systémů jednotlivých zemí a válkám na Ukrajině a na Středním východě. Největší americké společnosti, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman a General Dynamics, zaznamenaly v roce 2024 nárůst příjmů z prodeje zbraní.
Zároveň se zdá, že náklady a zpoždění klíčových amerických zbrojních programů, jako je program stíhacího letounu F-35, program jaderných zbraní Sentinel (interkontinentálních balistických raket (ICBM)) a program ponorek třídy Virginia a Columbia, jsou mimo kontrolu.
Například program ponorek třídy Columbia má asi 16měsíční zpoždění a překračuje rozpočet o 17 miliard dolarů, což naplňuje kapsy výrobce General Dynamics, jehož tržby v roce 2024 vzrostly o 8,1%.
Zpoždění programu F-35 podpořilo 3,2% nárůst tržeb společnosti Lockheed Martin z prodeje zbraní v loňském roce, kdy se dodávky letounů F-35 plánované na rok 2023 zpozdily, zejména kvůli problémům s výrobou hardwaru a softwaru. Tržby společnosti Northrop Grumman v roce 2024 vzrostly o 3,3 % na 37,9 miliardy dolarů, protože výrobní náklady na její problematický program Sentinel prudce vzrostly na odhadovaných 141 miliard dolarů, což je o více než 80% nad původními rozpočtovými prognózami.
Výzkumníci SIPRI tvrdí, že tyto problémy narušují plánování americké armády, kde tato zpoždění a překročení nákladů mohou odvádět vládní finanční zdroje od jiných programů.
„Zpoždění a rostoucí náklady těchto programů nevyhnutelně ovlivní plánování a výdaje americké armády,“ uvedl Xiao Liang, výzkumník programu vojenských výdajů a výroby zbraní v SIPRI. „To by mohlo mít dopad na snahy americké vlády o snížení nadměrných vojenských výdajů a zlepšení efektivity rozpočtu.“
SIPRI také zjistil, že tato zpoždění a překročení nákladů se mohou v budoucnu zhoršit, protože společnosti tvrdí, že omezený přístup k důležitým minerálům v důsledku nových čínských vývozních kontrol u některých z nich může narušit jejich schopnosti vyrábět zbraňové systémy včas.
Celý text v angličtině ZDE
