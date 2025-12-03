Trump se zlobí na zrádce Witkoffa, a proto jej poslal jednat do Moskvy
3. 12. 2025 / Boris Cvek

Podobně by jistě mělo smysl uzavřít mír i mezi Ukrajinou a Francií a podobně. Zdá se, že jsme na dobré cestě. A pokud jde o Rusko? Včera jsem slyšel v rádiu stále se opakující tvrzení, že americký vyslanec pro jednání s Putinem Witkoff Trumpa podvádí. Je moc proruský, nechal se ovládnout Putinem. Všichni vědí, co se stalo, i Trump. A proto jej tam Trump poslal znovu. No do Moskvy. Strašně Witkoffa nesnáší a cítí se jim zrazen, tak ho tam poslal, aby za něj jednal s Putinem.
Witkoff a Putin mají jednat o míru. Witkoff se mu jistě pokloní a vyřídí poděkování, s rukou na srdci, za všechno dobro, zejména nadějné vyhlídky na dobrý byznys. A vysvětlí Putinovi, jak zradil Trumpa ovládaný Putinovými zájmy. Ten užasne a pošle Trumpovi po Witkoffovi poděkování, že poslal jednat zrádce v žoldu ruských tajných služeb. Samozřejmě se nebude jednat o míru mezi Spojenými státy a Ukrajinou, ten je už na dobré cestě. A Putin? Ten chce jen Donbas včetně území, která ještě nedobyl.
Mírové záruky jsou samozřejmostí a brzy jistě Spojené státy vyhlásí i sankce, aby Rusko donutily vzít si celou Ukrajinu. Kdyby nebylo sankcí, Putin by se jistě sešel se Zelenským, omluvil se mu, pohostil ho chlebem a solí a odletěl do Haagu udat se za páchání odporných válečných zločinů. Sankce ho ale musí donutit, aby přijal ruský diktát Ukrajině. Witkoff ho o tom určitě ujistí a poklekne před báťuškou ve zbožné úctě. Trump jim zavolá z Bílého domu a požehná jejich dobrotě.
