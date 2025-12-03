Rusko je „připraveno“ na válku s Evropou, prohlásil Putin poté, co mírové rozhovory s USA skončily bez pokroku
3. 12. 2025
Poradce Kremlu prohlásil, že po rozhovorech s Witkoffem se ukrajinská krize k řešení nepřiblížila, zatímco ruský prezident obvinil evropské mocnosti ze "sabotování míru"
Rusko a USA během svých rozhovorů nedosáhly pokroku v mírové dohodě o Ukrajině, prohlásil vysoký poradce Vladimira Putina několik hodin poté, co ruský prezident pohrozil, že Rusko je připraveno na válku s Evropou.
V prohlášení pro ruská média poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že po pětihodinovém setkání s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se obě strany „ani nepřiblížily, ani nevzdálily řešení krize na Ukrajině. Je před námi ještě hodně práce.“
„Nediskutovali jsme ... konkrétní americké návrhy, ale diskutovali jsme o podstatě toho, co je obsaženo v těchto amerických dokumentech,“ řekl Ušakov o mírovém plánu předloženém americkou stranou. „S některými věcmi jsme mohli souhlasit ... a prezident také neskrýval náš kritický a dokonce negativní postoj k řadě návrhů.“
Některé aspekty jednání nebudou zveřejněny, uvedl Ušakov a naznačil, že další summit mezi Trumpem a Putinem není na pořadu dne.
Ušakovova prohlášení byla neuspokojivým závěrem jednání, o nichž Trumpova administrativa naznačila, že by mohla vytvořit rámec pro ukončení ruské invaze na Ukrajinu.
Pesimistické hodnocení úterní diplomatické schůzky následovalo po bojovných úvodních prohlášeních Putina, když Witkoff a Kushner dorazili na jednání do Kremlu, v nichž obvinil evropské mocnosti ze sabotování míru na Ukrajině a uvedl, že „evropské požadavky“ na ukončení války jsou „pro Rusko nepřijatelné“.
„Evropa brání americké administrativě dosáhnout míru na Ukrajině,“ řekl Putin a dodal: „Rusko nemá v úmyslu bojovat s Evropou, ale pokud Evropa začne, jsme připraveni hned teď.“
Putin neupřesnil, které evropské požadavky považuje za nepřijatelné.
„Stojí na straně války,“ řekl Putin o evropských mocnostech.
Witkoff, který letos navštívil Moskvu již pošesté, měl Putinovi předložit aktualizovanou verzi mírového návrhu USA, který byl vypracován za přispění vysokého ruského úředníka a přepracován tak, aby byl pro Kyjev přijatelnější.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že „čeká na signály“ od americké delegace po jejím setkání s Putinem v rámci intenzivní kyvadlové diplomacie, kterou Trumpova administrativa označila za dosud nejlepší šanci na ukončení války.
Stále však panuje značná skepse, zda je Rusko připraveno přijmout jakékoli ústupky, místo aby pokračovalo ve válce a čekalo na další zhoršení vztahů mezi Trumpovou administrativou a jejími evropskými spojenci.
„Jsem připraven přijmout všechny signály a setkat se s prezidentem Trumpem,“ napsal Zelenskyj na X. „Vše závisí na dnešních jednáních.“
Několik amerických médií informovalo, že se po schůzce očekává setkání Zelenského s Witkoffem a Kushnerem v Evropě.
Krátké video z Kremlu ukázalo dvě malé delegace sedící na opačných stranách oválného bílého stolu, s Putinem sedícím vedle svých poradců Kirilla Dmitrijeva a Jurije Ušakova. Putin se Witkoffa a Kushnera zeptal na krátkou prohlídku Moskvy, kterou absolvovali před schůzkou, přičemž Witkoff ji označil za „nádherné město“. Poté bylo vysílání přerušeno.
Oba Trumpovi spojenci přiletěli do Moskvy v úterý poté, co se o víkendu setkali s ukrajinskými představiteli na Floridě, aby projednali revize původního 28bodového mírového plánu, který výrazně favorizoval Moskvu.
Zelenskyj, který se diplomaticky snaží získat podporu evropských hlavních měst, které podpořily změny původního plánu, v Paříži uvedl, že aktualizovaná verze návrhu „vypadá lépe“, ale zdůraznil, že „ještě není konec“.
Zelenskyj zejména namítal proti ustanovením 28bodového plánu, která by vyžadovala, aby Ukrajina odevzdala území na východě, které v současné době kontroluje, a omezila velikost své armády. Požadoval také jasné a vymahatelné bezpečnostní záruky ze strany Západu, aby se zabránilo budoucí ruské invazi.
Putin ze své strany uvedl, že pouze původní návrh USA může sloužit jako základ pro další jednání, ale zároveň prohlásil, že vyžaduje významné úpravy.
Navzdory intenzivní diplomatické činnosti v posledních týdnech, která vedla k několika úpravám mírového plánu USA, zůstává překlenutí propasti obtížné: maximalistické požadavky Ruska v podstatě vyžadují kapitulaci Ukrajiny.
Trump v úterý na zasedání vlády prohlásil, že válka na Ukrajině je „chaos“ a není snadné ji vyřešit.
Putinovy komentáře se zdály být zaměřeny na vrážení klínu mezi Washington a evropské metropole. Evropští představitelé dosáhli určitého úspěchu v boji proti původnímu plánu USA, i když zůstává nejasné, do jaké míry Washington bere v úvahu jejich obavy.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý dříve uvedl, že Putin a Witkoff budou diskutovat o „dohodách“ dosažených nedávno mezi Washingtonem a Kyjevem, a dodal, že Rusko zůstává otevřené jednání, ale bude trvat na dosažení cílů své „speciální operace“.
Tyto cíle představují rozsáhlé požadavky, které by vážně narušily suverenitu Ukrajiny, včetně hlubokých škrtů v jejích ozbrojených silách, zákazu západní vojenské pomoci, dalekosáhlých omezení politické nezávislosti a předání území kontrolovaného Ukrajinou na východě země.
V předvečer jednání s americkou delegací v Moskvě Putin prohlásil, že ruské síly převzaly kontrolu nad strategickým městem Pokrovsk na Ukrajině.
V pondělí večer, oblečený do vojenské uniformy, ruský prezident při návštěvě velitelského centra oslavoval to, co nazval „důležitým“ dobytím Pokrovsku, kdysi významného logistického uzlu ukrajinské armády, ačkoli ukrajinští představitelé toto tvrzení později zpochybnili.
Rusko se více než rok pokoušelo dobýt tento přední vojenský uzel, považovaný za bránu do Doněcku, a utrpělo při tom těžké ztráty.
Ukrajinští analytici a vojenští blogeři potvrdili, že Rusko nyní ovládá většinu Pokrovsku, což dokládají mapy bojiště, na nichž je vidět, že ruské síly mají převážně kontrolu nad územím.
Povzbuzen nedávnými úspěchy na frontě Putin v posledních týdnech naznačil, že ruská armáda je připravena pokračovat v boji, pokud selže diplomacie, a opakovaně zdůrazňoval, že jeho síly zůstávají na bojišti v ofenzivě.
Ruský vůdce také v úterý pohrozil odvetnými opatřeními proti ukrajinským přístavům a lodní dopravě poté, co Kyjev v posledních dnech zasáhl několik plavidel ruské takzvané stínové flotily v Černém moři.
Ruský prezident pohrozil, že Moskva „zintenzivní útoky na ukrajinské přístavy a na všechny lodě, které do nich vplouvají“ v reakci na útoky na ruské tankery, které označil za „pirátství“.
V úterý před návštěvou USA se ruská státní média, v souladu s Kremlem, vyjádřila sebevědomým tónem. Komsomolskaja pravda, často popisovaná jako „Putinův oblíbený deník“, napsala, že prezidentovy výroky naznačují, že „stále více ukrajinského území se dostává pod naši kontrolu – a že příště mohou být podmínky Ruska tvrdší“.
