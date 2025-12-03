Ruský kosmonaut vyloučen z týmu ISS za pokus ukrást tajemství Elona Muska
3. 12. 2025
Oznámil to na svém telegramovém kanálu analytik raketového odpalování Georgij Triškin, který citoval své vlastní zdroje.
Podle Triškina byl Artěmjev suspendován za porušení amerických vývozních omezení ITAR (Mezinárodní regulace obchodu se zbraněmi). Kosmonaut, který cvičil na základně SpaceX v Hawthorne v Kalifornii, fotografoval motory společnosti a interní dokumentaci na svém telefonu a poté se pokusil tyto materiály ze základny vyvézt, uvedly zdroje. Triškin potvrdil, že skutečnost porušení je vyšetřována a odstranění kosmonauta z letu několik měsíců před startem je známkou závažnosti incidentu.
Oficiálně státní korporace Roskosmos uvedla, že náhrada byla provedena "v souvislosti s přesunem [Artěmjeva] na jinou pozici". Jeho místo v misi Crew 12, plánované na začátek roku 2026, převezme kosmonaut Andrej Feďajev, který již na ISS letěl na lodi Crew Dragon. Na webových stránkách Gagarinova výcvikového centra kosmonautů je Feďajev již uveden jako člen posádky.
Čtyřiapadesátiletý kosmonaut Oleg Artěmjev [na přiloženém snímku s Vladimirem Putinem v Kremlu - pozn. KD], který uskutečnil tři lety do vesmíru, byl zařazen do posádky jako součást programu společných letů na kosmických lodích Crew Dragon a Sojuz. Od roku 2019 je poslancem Moskevské městské dumy za frakci Jednotné Rusko.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse