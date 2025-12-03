KLDR předvedla kopii střely Storm Shadow
3. 12. 2025
Zejména pod křídly bitevního letounu Su-25, stejně jako samostatně, můžete vidět novou řízenou střelu pro KLDR, která vizuálně poměrně věrně odpovídá francouzsko-britské křižující střele typu Storm Shadow / SCALP-EG s "prokládanými" prvky německé střely Taurus.
Je to poprvé, co byla tato střela představena v KLDR a mohla být jen obyčejným kartonovým modelem, prototypem atd. Až dosud nebylo známo, že Severní Korea dokáže takovou střelu vyvinout. Pravděpodobné taktické a technické vlastnosti této střely jsou také neznámé.
Pokud však KLDR skutečně okopírovala západní leteckou munici, lze předpokládat, že nebyla vytvořena bez pomoci Ruské federace. Tato pomoc mohla být ve formě specialistů, kteří by se podíleli na vývoji těchto zbraní, nebo by Ruská federace mohla předat do KLDR zbytky střel Storm Shadow, které dopadly do Ruské federace nebo byly sestřeleny během ukrajinských útoků.
Navzdory vnějším podobnostem je nepravděpodobné, že by se KLDR alespoň přiblížila úrovni Storm Shadow nebo Taurus, co se týče komponent. Obecně však KLDR pracuje na posílení svého arzenálu.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
