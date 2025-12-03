Spojené státy nabídly Madurovi odjezd do Ruska
"Dali jsme Madurovi šanci. Řekli jsme, že může jet do Ruska nebo do jakékoli jiné země," řekl Mullin. Také zdůraznil, že prezident Donald Trump se nehodlá uchýlit k vojenské akci: "Dal jasně najevo, že do Venezuely nepošleme vojáky. Naším úkolem je chránit naše vlastní hranice."
V listopadu Politico informovalo, s odkazem na zdroje, že Maduro byl neformálně informován o ochotě USA umožnit mu opustit úřad a odejít do exilu do Ruska, Turecka nebo na Kubu. Současně část Trumpova okruhu podle publikace podporuje zatčení Madura a jeho předání spravedlnosti ve Spojených státech. Zdroje z The Atlantic tvrdily, že Maduro zvažuje odchod z úřadu pod podmínkou, že jemu a jeho spolupracovníkům Spojené státy poskytnou amnestii, zruší odměnu za jeho dopadení a zaručí bezpečný pobyt v exilu.
V pondělí svolal americký prezident Donald Trump představitele národní bezpečnosti v Oválné pracovně, aby projednal situaci ve Venezuele. Současně Maduro řekl davu příznivců, že jeho země chce mír, ale pouze mír "se suverenitou, rovností a svobodou". "Nepotřebujeme svět otroků ani mír kolonií! Kolonie – nikdy! Otroci nikdy!" řekl.
Oficiální prohlášení senátora přišlo v době rostoucího tlaku Washingtonu na Caracas. Trump rozšířil vojenské akce proti údajným drogovým kartelům v regionu. Od září USA útočí na podezřelé drogové lodě v Karibiku a východním Pacifiku. Americké úřady hlásí, že v rámci operace Southern Spear bylo zničeno nejméně 21 lodí a počet obětí dosáhl 83. Washington spojuje cíle operace s "zahraničními teroristickými organizacemi" a přirovnává je k al-Kájdě. Caracas reagoval obviněními z "koloniální hrozby" a "nelegální agrese".
Pokud se Maduro rozhodne emigrovat do Ruska, stane se třetím zahraničním vůdcem za poslední desetiletí, který získal azyl v Rusku. V roce 2014 se bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč usadil v zemi a vybral si chatkovou vesnici na Rubljovce. Na konci roku 2024, po pádu Damašku, se Bašár al-Asad také přestěhoval do Moskvy. Podle zdrojů by se mohl usadit v centru Moskvy, kde vlastní nemovitosti.
