Trumpova noc se 160 příspěvky na Truth Social podnítila debatu o výdrži amerického prezidenta
3. 12. 2025
79letý prezident na sociálních sítích zveřejnil konspirační teorie, útoky na politické protivníky a chválil sám sebe
Od zjevného podřimování v Oválné pracovně po pracovní den, který často začíná až odpoledne, se v posledních týdnech objevují otázky ohledně energie 79letého Donalda Trumpa, nejstaršího amerického prezidenta v historii.
Na sociálních médiích však nejvyšší velitel nevykazuje žádné známky únavy. V pondělí večer Trump na své oblíbené sociální platformě Truth Social zveřejnil během necelých čtyř hodin 160 příspěvků, což je smršť zpráv překonávající jeho předchozí plodné výlevy.
Podle deníku Daily Beast, který zveřejnil kroniku lavinového přívalu slov a videí, které se objevily od 19:09 do 23:57 východního času, přicházely příspěvky prezidenta v jednom okamžiku rychleji než jeden za minutu.
Několik zpráv útočilo na známé politické nepřátele, jako je Mark Kelly, demokratický senátor za Arizonu, který byl jedním ze šesti demokratických kongresmanů, kteří minulý týden vzbudili hněv prezidenta tím, že připomněli vojákům, že mohou neuposlechnout nezákonné rozkazy svých nadřízených.
„Mark Kelly a skupina nevlasteneckých politiků udělali CHYBU, když udělali to, co udělali, a oni to vědí!“ napsal Trump. „Doufám, že lidé, kteří je sledují, se nenechají oklamat a nebudou si myslet, že je v pořádku otevřeně a svobodně přimět ostatní, aby neuposlechli prezidenta Spojených států!“
Gavin Newsom, guvernér Kalifornie; Tim Walz a Ilhan Omar, demokratický guvernér a kongresmanka za Minnesotu; bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi; Barack Obama a Joe Biden; bývalý šéf FBI James Comey; a bývalý ministr spravedlnosti Eric Holder byli také terčem útoků.
Mnoho dalších příspěvků bylo typicky sebechvalných. Jedno video, které bylo dvakrát sdíleno, ukazuje republikánského kongresmana z Floridy Byrona Donaldse, jak vychvaluje Trumpovu agendu, spolu s pochlebnými komentáři, které ho oslavují jako „největšího prezidenta, jaký kdy žil“.
Další video, v souladu s obdobím, oslavuje Trumpovo tvrzení, že „Vánoce jsou opět oficiálně skvělé“, a obsahuje snímek jeho samotného a herce Macaulaye Culkina ve scéně z filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Trump již dříve popřel tvrzení režiséra filmu Chrise Columbuse, že si „vynutil“ cameo roli.
Trump zveřejnil i mnoho neuvěřitelných konspiračních teorií. Jeden příspěvek připisuje miliardáři Elonu Muskovi, bývalému šéfovi Trumpova „oddělení vládní efektivity“ (Doge), zásluhu za „záchranu“ voleb v roce 2024 před zmanipulováním tím, že v Srbsku vypátral IP adresy počítačových strojů, které by mohly změnit hlasy, a zneškodnil je.
Jiný příspěvek uvádí, že Tulsi Gabbardová, bývalá demokratická kongresmanka, která nyní působí jako Trumpova ředitelka národní zpravodajské služby, je v držení dokumentů „odhalujících“ Obamovo vedení v „podvodu Russiagate“ proti Trumpovi během jeho prvního funkčního období.
V dalším příspěvku Trump sdílel snadno vyvratitelné tvrzení, že miliony nelegálních imigrantů „se zaregistrovaly k volbám a volily“ v amerických volbách, přestože je to nelegální.
A video, které Trump sdílel od diskreditovaného zakladatele Infowars Alexe Jonese, obsahovalo titulek tvrdící, že „Michelle Obama mohla v posledních dnech katastrofální vlády Bidena použít jeho autopen k omilostnění klíčových osob“.
Pozoruhodným rysem Trumpova pondělního maratonu byla míra opakování. Většina repostů z účtů jiných lidí se objevila dvakrát, nejprve v původní podobě a téměř okamžitě poté s komentářem přidaným Trumpem nebo jinou osobou, která je repostovala.
Americký prezident se zdá, že se konečně dostal do postele někdy po půlnoci, ale v úterý byl zase brzy ráno vzhůru, aby pokračoval v psaní příspěvků týkajících se nadcházejících voleb guvernéra Georgie a úterních voleb do Kongresu v Tennessee, ve kterých se snažil získat podporu pro republikánského kandidáta.
