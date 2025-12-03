Rusko provedlo skrytý kybernetický útok proti Spojeným státům
Ruské speciální služby nadále posilují aktivity v kyberprostoru, kombinují taktiky státních operací a metody zločineckých skupin, uvádí Centrum pro boj proti dezinformacím.
To dokládá kybernetický útok na americkou inženýrskou firmu, který iniciovaly struktury GRU Ruské federace pomocí kanálů RomCom a SocGolish. Tyto nástroje obvykle používají kyberzločinecké skupiny, což ztěžuje určení skutečného zdroje útoku.
"Útočníci pronikli do systémů společnosti a získali data o kritických přístupech a interních procesech dodavatelů pracujících s vodovodními, dopravními a nouzovými systémy. Maskování se jako kriminální prostředí umožňuje Kremlu skrýt vlastní zapojení a zpomalit reakci amerických zpravodajských služeb," uvedlo Centrum pro boj proti dezinformacím ve svém prohlášení.
Odborníci z Centra pro boj proti dezinformacím upozorňují, že i neúspěšný útok může být pro Rusko cenný: umožňuje sledovat algoritmy činnosti amerických týmů pro reakci na incidenty.
"Volba inženýrské společnosti jako cíle útoku naznačuje, že Rusko hledá příležitosti k provádění sabotážních činů ve Spojených státech. Každá taková epizoda proměňuje americký kyberprostor ve cvičiště, kde Moskva může připravit scénáře pro budoucí operace proti kritické infrastruktuře," uvedlo centrum.
