Rusko provedlo skrytý kybernetický útok proti Spojeným státům

3. 12. 2025

čas čtení 1 minuta
Rusko provedlo kybernetický útok na americkou inženýrskou firmu s využitím nástrojů typických pro kyberzločinecké skupiny. Podle zprávy ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím (CPD) ze 27. listopadu je účelem útoku tajný přístup k prvkům americké městské infrastruktury a vytváření scénářů pro budoucí operace.

Ruské speciální služby nadále posilují aktivity v kyberprostoru, kombinují taktiky státních operací a metody zločineckých skupin, uvádí Centrum pro boj proti dezinformacím.

To dokládá kybernetický útok na americkou inženýrskou firmu, který iniciovaly struktury GRU Ruské federace pomocí kanálů RomCom a SocGolish. Tyto nástroje obvykle používají kyberzločinecké skupiny, což ztěžuje určení skutečného zdroje útoku.

"Útočníci pronikli do systémů společnosti a získali data o kritických přístupech a interních procesech dodavatelů pracujících s vodovodními, dopravními a nouzovými systémy. Maskování se jako kriminální prostředí umožňuje Kremlu skrýt vlastní zapojení a zpomalit reakci amerických zpravodajských služeb," uvedlo Centrum pro boj proti dezinformacím ve svém prohlášení.

Odborníci z Centra pro boj proti dezinformacím upozorňují, že i neúspěšný útok může být pro Rusko cenný: umožňuje sledovat algoritmy činnosti amerických týmů pro reakci na incidenty.

"Volba inženýrské společnosti jako cíle útoku naznačuje, že Rusko hledá příležitosti k provádění sabotážních činů ve Spojených státech. Každá taková epizoda proměňuje americký kyberprostor ve cvičiště, kde Moskva může připravit scénáře pro budoucí operace proti kritické infrastruktuře," uvedlo centrum.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0
Vytisknout
317

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2025