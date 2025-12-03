Tisíce lidí pochodují v Chorvatsku proti vzestupu krajní pravice a revizi 2. světové války
3. 12. 2025
čas čtení
2 minuty
V neděli se v chorvatské metropoli shromáždilo několik tisíc lidí, kteří odsoudili vzestup krajně pravicového nacionalismu a pokusy oslavovat nacisty spojený režim ustašovců, který byl zaveden během 2. světové války. Podobné pochody se konaly v Rijece, Pule a Zadaru.
V neděli se v chorvatském hlavním městě shromáždilo několik tisíc lidí na protifašistickém pochodu protestujícím proti vzestupu revizionismu 2. světové války a krajně pravicových názorů v zemi.
V posledních měsících Chorvatsko stále častěji sleduje pravicové nacionalisty, kteří se snaží prosadit svou agendu, přičemž následné incidenty jsou zaměřeny na etnickou srbskou menšinu a veřejné používání pronacistického režimního pozdravu země během 2. světové války.
Začátkem listopadu maskovaní muži narušili srbskou kulturní akci ve druhém největším chorvatském městě Splitu, když napodobili ustašovský pozdrav.
Vztahy s etnickými Srby zůstávají křehké od války Chorvatska v 90. letech s povstaleckými Srby podporovanými Bělehradem, kteří se stavěli proti jeho nezávislosti.
Stovky tisíc lidí se sešly v Záhřebu na červencovém koncertu ultranacionalistického zpěváka Marka Perkoviče Thompsona.
Jedna z Thompsonových nejoblíbenějších písní začíná ustašovským pozdravem a jeho fanoušci jsou často ozdobeni souvisejícími symboly.
V následujících dnech po koncertu dva poslanci pozdravili z parlamentního pódia a v říjnu shromáždění uspořádalo kulatý stůl, který zlehčoval počet obětí vyhlazovacích táborů v Chorvatsku za 2. světové války.
"Fašisté se už nestydí a neskrývají se," uvedli organizátoři nedělního pochodu v prohlášení vyzývajícím k odporu proti "násilí, historickému revizionismu a zastrašování".
'Všichni jsme antifašisté'
"V současnosti máme problém s rozsáhlým oživením ustašovské ideologie," řekl protestující Kristijan Kralj, student elektrotechniky.
Organizace ustašovců pronásledovala a zabíjela stovky tisíc Srbů, Židů, Romů a antifašistických Chorvatů.
Ačkoliv jejich Nezávislý stát Chorvatsko (NDH) byl nacistickým loutkovým státem, moderní sympatizanti je považují za zakladatele země.
Dado Gazda přijel z Bjelovaru, asi 85 kilometrů východně od Záhřebu, aby "podpořil všechny tyto lidi v jejich boji proti krajní pravici".
"Nastal čas říct, co nás trápí, proč se obáváme o naši zemi," řekl agentuře AFP.
Pochodující skandovali "Všichni jsme antifašisté" a procházeli centrem Záhřebu za slunečného a chladného dne na hlavní náměstí města, když před sebou nesli obrovský transparent s nápisem 'Jednotní proti fašismu'.
Podobné pochody se konaly ve třech dalších chorvatských městech – Rijece, Pule a Zadaru – všechna na pobřeží Jadranu.
Zdroj v angličtině: ZDE
232
Diskuse