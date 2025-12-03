Tisíce lidí pochodují v Chorvatsku proti vzestupu krajní pravice a revizi 2. světové války

3. 12. 2025

V neděli se v chorvatské metropoli shromáždilo několik tisíc lidí, kteří odsoudili vzestup krajně pravicového nacionalismu a pokusy oslavovat nacisty spojený režim ustašovců, který byl zaveden během 2. světové války. Podobné pochody se konaly v Rijece, Pule a Zadaru.

V neděli se v chorvatském hlavním městě shromáždilo několik tisíc lidí na protifašistickém pochodu protestujícím proti vzestupu revizionismu 2. světové války a krajně pravicových názorů v zemi.

V posledních měsících Chorvatsko stále častěji sleduje pravicové nacionalisty, kteří se snaží prosadit svou agendu, přičemž následné incidenty jsou zaměřeny na etnickou srbskou menšinu a veřejné používání pronacistického režimního pozdravu země během 2. světové války.

Začátkem listopadu maskovaní muži narušili srbskou kulturní akci ve druhém největším chorvatském městě Splitu, když napodobili ustašovský pozdrav.

Vztahy s etnickými Srby zůstávají křehké od války Chorvatska v 90. letech s povstaleckými Srby podporovanými Bělehradem, kteří se stavěli proti jeho nezávislosti.

Stovky tisíc lidí se sešly v Záhřebu na červencovém koncertu ultranacionalistického zpěváka Marka Perkoviče Thompsona.

Jedna z Thompsonových nejoblíbenějších písní začíná ustašovským pozdravem a jeho fanoušci jsou často ozdobeni souvisejícími symboly.

V následujících dnech po koncertu dva poslanci pozdravili z parlamentního pódia a v říjnu shromáždění uspořádalo kulatý stůl, který zlehčoval počet obětí vyhlazovacích táborů v Chorvatsku za 2. světové války.

"Fašisté se už nestydí a neskrývají se," uvedli organizátoři nedělního pochodu v prohlášení vyzývajícím k odporu proti "násilí, historickému revizionismu a zastrašování".

'Všichni jsme antifašisté'

"V současnosti máme problém s rozsáhlým oživením ustašovské ideologie," řekl protestující Kristijan Kralj, student elektrotechniky.

Organizace ustašovců pronásledovala a zabíjela stovky tisíc Srbů, Židů, Romů a antifašistických Chorvatů.

Ačkoliv jejich Nezávislý stát Chorvatsko (NDH) byl nacistickým loutkovým státem, moderní sympatizanti je považují za zakladatele země.

Dado Gazda přijel z Bjelovaru, asi 85 kilometrů východně od Záhřebu, aby "podpořil všechny tyto lidi v jejich boji proti krajní pravici".

"Nastal čas říct, co nás trápí, proč se obáváme o naši zemi," řekl agentuře AFP.

Pochodující skandovali "Všichni jsme antifašisté" a procházeli centrem Záhřebu za slunečného a chladného dne na hlavní náměstí města, když před sebou nesli obrovský transparent s nápisem 'Jednotní proti fašismu'.

Podobné pochody se konaly ve třech dalších chorvatských městech – Rijece, Pule a Zadaru – všechna na pobřeží Jadranu.

Zdroj v angličtině: ZDE

