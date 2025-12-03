Palestinští protestující vtrhli do redakce deníku "La Stampa"
3. 12. 2025
Bylo to minulý pátek ve 13:30, když se asi 100 lidí odtrhlo od velké demonstrace v Turíně. Ihned poté se zatřásly tabule dveří zadního vchodu do deníku La Stampa, mladí lidé vtrhli po schodech do redakcí, strhli listy a knihy ze stolů, křičeli "Giornalista terrorista" ("Novinář – terorista"), stříkali na stěny hesla jako "Fuck Stampa" a "Free Shahin" – Mohamed Shahin je egyptský imám z Turína, který je ve vazbě kvůli deportaci, protože před několika týdny označil masakr Hamásu ze dne 7. října 2023 za akt legitimního odporu.
Tisíce lidí také vyšly v pátek do ulic Turína jako součást generální stávky vyhlášené levicovými odbory proti vládní rozpočtové politice, proti zbrojení a proti "genocidě" v Gaze. Všichni protestovali pokojně – kromě stovky, která se nakonec díky vandalismu dostala do titulků.
V redakci to měli snadné, protože byla osiřelá v den, kdy italští novináři také v pátek stávkovali po celé zemi kvůli uzavření nové kolektivní smlouvy. Policie dokázala identifikovat 34 pachatelů díky záznamům z bezpečnostních kamer; do redakce La Stampa vstoupili poměrně bezstarostně a většinou bez jakýchkoli převleků. Mnozí z nich pocházejí z okupovaného Autonomního centra Askatasuna a z radikálně levicových studentských kolektivů. Nyní musí počítat s obviněními z neoprávněného vstupu a poškození majetku.
A mají protireakce, nejen z politiky. Zleva doprava, od postfašistické premiérky Giorgie Meloni přes populistické Hnutí pěti hvězd a mírně levicovou Partito Democratico po Alleanza Verdi-Sinistra (Alianci zelených a levice), se ozývala vlna rozhořčených komentářů ohledně vtrhnutí do redakce. Italské novinářské sdružení FNSI si připomnělo "fašistické akce": dobu, kdy Mussoliniho kumpáni umlčovali disidentské hlasy kyji a ricinovým olejem. Pevně levicová novinářská síť "Nobavaglio" ("Bez vtipu") také našla jasná slova: "Vtrhnout do redakce není nesouhlas, ale fašistické násilí. A nemá to nic společného s mobilizacemi proti genocidě a apartheidu, které podporujeme."
Italská média rozsáhle informují o Gaze
Pouze jedna významná osoba projevila pochopení pro výtržníky: Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro stav lidských práv na palestinských územích. "Odsuzuji vniknutí do redakce La Stampa," prohlásila Albanese, ale ihned dodala: To bylo "také připomenutí tisku, aby znovu dělal svou práci, aby dal fakta a pokud se mu to podaří, také minimum analýzy a kontextualizace zpět do středu."
Zdá se, že italská média kolem Palestiny a zvěrstev v Gaze prostě neplní svou práci. Ale o tom není pochyb. Více než téměř v jakékoli jiné zemi jak deníky, tak televizní stanice informují o Gaze, uvolňují prostor pro debatní texty a opakovaně poskytují pozadí, které Albanese postrádá. Například toto pondělí měla La Stampa ve svém článku text židovské italské a tvrdé kritičky Izraele Anny Foa s názvem: "Rozhořčení už skončilo, bomby ne. Co se stane, když zapomeme na Gazu?"
Široké pokrytí Globální flotily Sumud, která vyplula v září s více než 40 loděmi, aby prolomila blokádu Gazy, italskými médii také zapadá do obrazu – italští novináři byli na palubě různých lodí a informovali živě. Zapadá to také do obrazu, že pojmy jako genocida nebo apartheid se dostaly do hlavního proudu italské veřejnosti.
A v neposlední řadě se zpravodajka OSN Francesca Albanese stala skutečnou hvězdou protestního hnutí v Gaze, které má v Itálii velmi širokou podporu a je opakovaně zvána jako řečnice na akce a mítinky, ale také jako účastnice televizních talk show.
Albanese pod kritikou
Nejen malé město Jesi v oblasti Marche, ale také Bologna ji v říjnu 2025 jmenovaly čestnou občankou a městské rady Turína i Florencie obdržely žádosti o udělení této ceny i tam. A v Reggio Emilia jí byla 1. října předána "první trikolóra". Tato pocta má kořeny v tom, že italská vlajka v barvách zelená, bílá a červená byla poprvé vztyčena v Reggio Emilia na konci 18. století. Když však během ceremoniálu starosta hovořil o "krutém teroristickém útoku Hamásu 7. října" a požadoval propuštění izraelských rukojmích, Albanese ho pokárala prohlášením: "Mír nepotřebuje žádné podmínky," ale pak laskavě dodala: "Starostu neodsuzuji, odpouštím mu."
Krátce poté se za tato slova omluvila. Tentokrát však po svém komentáři k vtrhnutí do redakce La Stampa nechce vědět nic o omluvě, protože už násilí odsoudila. To znamená, že italská veřejnost má nejen případ La Stampa, ale i případ Albanese – a tentokrát nezažívá žádnou solidaritu ani z levice. Starosta Boloně se distancuje a různí městští radní z řad jeho Partito Democratico volají po odebrání čestného občanství.
Turín naopak má také případ Askatasuny. Radikální levicové Autonomní centrum má být okamžitě uzavřeno, pokud to bude na místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničí Itálie, Antoniu Tajanim, například. Ale starosta Turína o tom zatím nic nechce vědět. V každém případě budou pokračovat jednání města s Askatasunou o legalizaci užívání pozemku využívaného centrem.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse