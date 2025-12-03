Oxfordská studie: Severokorejský jazyk postrádá projevy emocí
3. 12. 2025
Ji-eun Care (korejské jméno: Jo Ji-eun), profesorka na Oxfordské fakultě asijských a blízkovýchodních studií, oznámila 1. listopadu, že rozhovory s 80 uprchlíky žijícími v Jižní Koreji a 20 ve Velké Británii potvrdily zásadní rozdíly v používání jazyka mezi oběma Korejemi. Aby tým současnou situaci zachytil živě, vedla rozhovory především s teenagery a těmi ve věku 50 let, kteří během posledních 10 let dezertovali, a to z různých věkových skupin.
Nejvýraznějším rozdílem byla vzácnost emocionálních projevů v severokorejském jazyce. Profesorka Care poznamenala: "Slova jako 'Miluji tě', 'Líbí se mi to', 'Jsem šťastný' nebo 'Jsem rád' jsou slyšet jen zřídka," a dodala: "I když slovo 'miluji' existuje, jeho frekvence používání je téměř nulová."
Kvůli sedmdesátileté izolaci Severní Koreje se její jazyk příliš nezměnil oproti cizím jazykům jako angličtina nebo vývoji poháněnému internetem a sociálními médii. To ostře kontrastuje s Jižní Koreou, kde se objevuje mnoho neologismů, když přijímá cizí termíny a internetový slang.
Další klíčovou vlastností je časté používání formálního stylu řeči končícího na "-da/nika" (하십시오체) v Severní Koreji, což je mnohem běžnější než na jihu, což odráží hierarchické a rigidní společenské prostředí.
Výzkumný tým se také zaměřil na vliv Hallyu (korejské vlny), zejména korejských dramat, na severokorejský jazyk. Navzdory přísným zásahům byl dopad jihokorejských dramat shledán jako značný. Mezi severokorejskou generací MZ je používání jihokorejských výrazů vnímáno jako módní nebo sofistikované. Výzkumník Hak-jun Lee vysvětlil: "Severokorejský jazyk zůstal zachován 70 let téměř bez zásahu cizích slov nebo internetu, ale Hallyu (korejská vlna) to změnila. Silné potlačování sledování korejských dramat režimem vychází ze strachu, že jazykové narušení by mohlo ohrozit systém."
Ačkoliv je jazykový základ sdílen, mnoho dezertérů čelí obtížím přizpůsobit se jazykovým rozdílům. Profesorka Care uvedla: "Všichni dotazovaní uprchlíci uvedli jazyk jako hlavní příčinu stresu po útěku a uvedli, že zažili diskriminaci na základě jazyka," a dodala: "Druhá generace přeběhlíků, kteří přišli do Jižní Koreje přes Čínu, zjistila, že čínština je pohodlnější, zatímco ti ve Velké Británii používali pouze angličtinu."
Zdroj v angličtině: ZDE
