Filmy diskreditující "tradiční hodnoty" budou v Rusku zakázány
1. 12. 2025
V souladu s dokumentem se přítomnost materiálů, které "diskreditují tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a podporují jejich popírání", ve filmu automaticky stane důvodem pro nevydání distribučního certifikátu. Takové filmy nelze distribuovat na internetových stránkách s publikem přesahujícím 100 tisíc uživatelů denně, stejně jako na sociálních sítích s návštěvností přes 500 tisíc lidí denně.
Dne 26. listopadu Ministerstvo kultury Ruské federace změnilo své nařízení upravující postup pro udělování a odmítání vydání distribučních certifikátů. V případě zamítnutí kvůli nedodržení nových požadavků musí žadatel obdržet oznámení do jednoho dne od data rozhodnutí. Andrej Svincov, zástupce předsedy Dumy pro informační politiku, dříve upřesnil, že v případě porušení mohou platformy čelit pokutám nebo dokonce pozastavení činnosti.
V listopadu 2022 Vladimir Putin dekretem schválil seznam "tradičních duchovních a morálních hodnot". Zahrnuje mimo jiné vlastenectví, službu vlasti, odpovědnost za její osud, silnou rodinu, tvůrčí práci, prioritu duchovního před materiálním, spravedlnost, kolektivismus, historickou paměť a kontinuitu generací. Dokument také zahrnuje pojmy jako důstojnost, lidská práva a svobody, humanismus a milosrdenství.
Na tomto pozadí byl 11. listopadu na setkání Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů představen "Standard reklamy s tradičním hodnotovým obsahem", vypracovaný jménem Putina. Tento dokument, který byl připravován přibližně rok a byl dohodnut s FAS, Ministerstvem digitálního rozvoje a Ministerstvem kultury, stanovuje postup pro integraci obrazů a informací odrážejících "tradiční ruské duchovní a morální hodnoty" do reklamy.
Zdroj v ruštině: ZDE
