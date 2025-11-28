Vědci poprvé "viděli" temnou hmotu
28. 11. 2025
Podle současných odhadů tvoří temná hmota přibližně 85 % veškeré hmoty ve vesmíru, zatímco běžná hmota jen 15 %. Temná hmota prakticky neinteraguje se světlem, takže zůstává neviditelná. Existuje však hypotéza, že její částice se mohou navzájem anihilovat, čímž vzniká gama záření. Jedním z pravděpodobných typů takových částic jsou WIMPs – masivní částice, které slabě interagují.
Tým vedený Tomonorim Totanim z Tokijské univerzity nasměroval dalekohled do středu Mléčné dráhy, oblasti s pravděpodobně nejvyšší koncentrací temné hmoty. Tam bylo zaznamenáno gama záření s energií asi 20 gigaelektronvoltů, které se šíří ve formě odpovídající předpovězené struktuře temné hmoty.
Navíc energetický podpis těchto paprsků odpovídá teoretickým předpovědím anihilace WIMPů, které mají hmotnost asi pětsetkrát větší než proton. Podle Totaniho jiné astronomické procesy sotva mohou vysvětlit zaznamenaný signál.
Pokud je interpretace správná, půjde o první případ přímého "pozorování" temné hmoty a důkaz existence nové elementární částice, která není zahrnuta v současném standardním modelu fyziky. Vědci však poznamenávají, že pro konečné závěry jsou potřeba další data a potvrzení.
Zdroj v angličtině: ZDE
