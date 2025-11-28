Zelenského nejvyšší poradce Andrij Jermak po prohlídce svého domu odstoupil
Ukrajinský prezident oznámil odchod Andrije Jermaka, který vedl mírová jednání s USA
Mocný šéf štábu a nejbližší spojenec Volodymyra Zelenského, Andrij Jermak rezignoval poté, co ukrajinské protikorupční orgány dnes ráno provedly prohlídku jeho bytu.
Náhlý odchod poradce, který vedl poslední kolo citlivých mírových jednání s USA, oznámil ukrajinský prezident v pátek odpoledne ve videu na sociálních sítích.
Zelenskyj pochválil Jermaka, ale jasně uvedl, že „v době, kdy je Kyjev závislý na udržení podpory USA tváří v tvář ruským územním nárokům, by neměl být důvod se nechat rozptylovat ničím jiným než obranou Ukrajiny“.
Jermak podal rezignaci, uvedl prezident. Hledání nástupce začne v sobotu a mocný úřad prezidenta Ukrajiny, který Jermak vedl, bude v rámci tohoto procesu „reorganizován“.
„Jsem Andrijovi vděčný za to, že vždy zastupoval pozici Ukrajiny v jednáních přesně tak, jak má být. Vždy to byla vlastenecká pozice. Chci však, aby se neobjevovaly žádné spekulace ani fámy,“ řekl Zelenskyj.
Novináři natočili asi 10 vyšetřovatelů, kteří brzy ráno vstoupili do vládní čtvrti v Kyjevě v rámci rozšíření vyšetřování skandálu s úplatky v oblasti jaderné energie, který údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, který uprchl ze země.
Národní protikorupční úřad Nabu uvedl, že spolu se specializovanou protikorupční prokuraturou Sapo „provádí vyšetřovací úkony v kanceláři prezidenta Ukrajiny“.
Jermak, který byl až dosud zdánlivě nepostradatelným poradcem, byl bývalým právníkem specializujícím se na duševní vlastnictví a filmovým producentem, který znal Zelenského z dob, kdy byl hercem a komikem, a pomohl mu být zvolen prezidentem. Jermak se stal poradcem pro zahraniční politiku a v únoru 2020 šéfem prezidentské kanceláře.
Rychle zaujal ústřední pozici jako Zelenského strážce v čele prezidentské kanceláře. Byl pravidelně konzultován v otázkách zahraniční politiky, vnitřních záležitostí a jmenování. Nikdy se nevzdaloval od Zelenského boku a oba byli obzvláště blízcí během prvních dnů invaze, kdy Kyjev čelil hrozbě.
Dříve Jermak v krátkém prohlášení potvrdil, že prohlídky v jeho domě pokračují. „Vyšetřovatelé nemají žádné překážky,“ dodal v prohlášení na sociálních médiích. „Dostali plný přístup do bytu, moji právníci jsou na místě a komunikují s příslušníky bezpečnostních složek. Z mé strany plně spolupracuji.“
Skandál týkající se korupce v energetickém sektoru se poprvé objevil na začátku listopadu, ale po několika dnech škodlivých odhalení upadl v zapomnění, když Donald Trump nečekaně zveřejnil proruský 28bodový mírový plán, v němž Kreml požadoval kontrolu nad celým Donbasem před jakýmkoli příměřím.
Timur Mindič, starý přítel a obchodní partner ukrajinského prezidenta v televizní produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj založil předtím, než vstoupil do politiky, byl obviněn z toho, že je organizátorem. Mindič uprchl do zahraničí a opustil svůj byt v vládní čtvrti Kyjeva několik hodin předtím, než ho vyšetřovatelé přišli zatknout.
Zelenskyj sám tento plán odsoudil. V následujících dnech se však objevily otázky, do jaké míry nejvyšší představitelé vlády věděli o tom, co se děje, vzhledem k tomu, kolik dalších osob ve vládě nebo v jejím okolí bylo obviněno z účasti.
Zelenskyj tento měsíc propustil dva ministry a obvinění vyvolala všeobecné pobouření veřejnosti v době, kdy většina Ukrajinců musí snášet každodenní hodinové výpadky elektřiny kvůli ruskému bombardování energetické infrastruktury.
Dalším významným podezřelým je Oleksij Černyšov, bývalý místopředseda vlády, který byl obviněn Nabu z toho, že údajně přijal 1,2 miliardy dolarů od účastníků protikorupčního programu. Černyšov údajně část nelegálních peněz utratil za stavbu čtyř luxusních vil na nově zastavěném pozemku u řeky jižně od Kyjeva.
Protikorupční vyšetřování vycházelo z více než 1 000 hodin rozhovorů tajně nahrávaných Nabu, jejichž podrobnosti byly zveřejněny v médiích. V jednom z nich podezřelý řekl, že je „škoda“ stavět budovy na ochranu elektráren před ruskými útoky, protože peníze by místo toho mohly být ukradeny.
