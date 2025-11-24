O Chamberlainovi a zločinu iluzí o suverenitě
24. 11. 2025 / Boris Cvek
Nota bene tehdy nebyla ani Rada bezpečnosti, ani supervelmoc Čína. A Chamberlain nebyl v žádném případě člověk, který by neuznával výsledky voleb a který by chtěl zničit demokracii. Mnichovská dohoda nebyla zdaleka takovým zločinem proti bytostným národním zájmům Česka a dalších zemí východní Evropy jako současné žvásty o jejich suverenitě. Nikdy nebyly, nejsou a nebudou suverénní. Jejich nezávislost a svoboda jsou možné jen integrací do západní Evropy, a to za předpokladu, že Evropu nesežere mor nacionalismu.
Pokud premiér Fiala pořád něco říkal o národních zájmech, už od svého prvního novoročního projevu, ale i po začátku velké, obludné ruské agrese proti Ukrajině, znamenalo to bohužel to, že integrace a federalizace Unie, náš nejvyšší národní zájem, není dobrá věc. Taky vládní politika o nic takového neusilovala. Znamenalo to ovšem i to, že národní zájmy, světe div se!, nemá jen Česká republika, ale i jiné země, a že tento démon národních zájmů může Unii zničit. Co když se Německo začne ohlížet jen na své národní zájmy? Co když AfD jednou zaujme geopolitickou pozici, že Polsko, a ne Rusko, je největším nepřítelem Německa?
Ale dobře, nástup AfD k moci je snad mimo realitu. Co si ovšem počneme s tím, co dělá Německo v energetice? Polský premiér Tusk říká, že o Polsku rozhodují Poláci. Vím, jak to myslí, ale ve skutečnosti tím slouží Putinovi. O cenách elektřiny v Německu Poláci nerozhodují a ceny elektřiny v Německu rozhodují o Polsku.
