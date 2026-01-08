ČR: Vystrašené obyvtelstvo vždy a všude
8. 1. 2026 / Pavel Veleman
Paní Jasna Flamiková si všímá toho, co většina z nás nechce vidět... Vlastně jsem si dnes na I.P. Pavlova uvědomil, jak ten proud běhajících občanů odvrací zrak, občas sklopí oči, většina se však dívá na dva občany bez domova, ležící v podchodu, vlastně jako na taková neoliberální strašidla ( v české společnosti, které se systémový problém úplně zbytečně ztracených a zmařených životů o desítky let)podařilo hanebnou změnou diskursu tzv. přeměnit tuto katastrofu na problém individuální, každý svého štěstí strůjcem.... ).
Když se nebudete holoubkové dobře snažit, poslouchat, běhat do prekarizovaného pracoviště, nenecháte nás na pokoji dělat si vlastně co chceme, můžete takto dopadnout...
V mém milovaném díle J. Geneta (vlastně také bezdomovci) a později objeveném géniovi umělecké představivosti ve vězení ( Sartre, Svatý Genet) a jeho v Česku nikdy neuvedené hře "Paravány", je postava hlídače plantáže, který nechává v době nepřítomnosti místo sebe pověšené "boxerky" a zjistí, že to funguje tak dokonale, že vlastně nemusí na plantáži být nikdo jiný...Psychologicky řečeno, pro naše otřesné politické reprezentace všech stran a směrů stačí vlastně posadit na ulice místo boxerek tyto zbídačené spoluobčany....Tak proč by měli něco řešit?
Výstraha funguje lépe na vystrašené obyvatelstvo vždy a všude! Děkuji za občanský odpor, který jediný dlouhodobě pomůže tento otřesný stav dehumanizaci společnosti změnit, vstupujeme v době Trumpa, Putina a jeho podržtašek po celém světě do doby, kterou vlastně nikdo neznáme, ale kde jediná cesta je skutečný boj za život, který má důstojnost
