V části Ruska přestali platit za účast ve válce proti Ukrajině
26. 11. 2025
Prostředky z regionálního rozpočtu jsou vyčleněny na jednorázové platby v případě podpisu dohody s Ministerstvem obrany Ruské federace, v případě zranění nebo smrti. Ke konci roku 2024 se rusko-ukrajinské války zúčastnilo více než 8 tisíc lidí. Jakutů zemřelo nejméně 1 954. Dříve dosahovaly regionální platby za účast ve válce 1,8 milionu rublů a obecní platby až 400 tisíc rublů.
V první polovině roku 2024 čelila Jakutsko rozpočtovému deficitu 24,4 miliardy rublů. Veřejný dluh republiky vzrostl o 26,5 % na 69,8 miliardy rublů. Návrh rozpočtu na rok 2026 počítá s příjmy ve výši 309,7 miliardy rublů a výdaji 317,3 miliardy rublů. To znamená deficit 7,5 miliardy rublů.
Platby smluvním vojákům byly zatím pozastaveny, ale údajně bude problém vyřešen "v následujících dnech".
Problémy s platbami účastníkům války se již dříve objevily v jiných regionech, například v Chakasii. Tam vláda republiky zrušila regionální platby rodinám padlých vojáků také kvůli nedostatku financí.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse