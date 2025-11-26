Rusko vyslalo vojenský personál zapojený do zničení vodní elektrárny Kachovka do Venezuely. Jak to souvisí s USA

26. 11. 2025

Ve Venezuele se nachází více než 120 ruských vojáků vedených generálporučíkem Olegem Makarevičem, který dříve velel zničení vodní elektrárny v Kachovce. Dochází k tomu na pozadí zvýšené aktivity Spojených států amerických v karibském regionu, uvedlo ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím 24. listopadu.

"Ruští instruktoři školí pěchotu, speciální jednotky, obsluhu UAV a také aktivně spolupracují s venezuelskými zpravodajskými a komunikačními jednotkami, což výrazně zvyšuje bojovou schopnost venezuelských sil," uvádí zpráva.

Odborníci poznamenávají, že ačkoliv venezuelská armáda technicky zaostává, režim venezuelského prezidenta Nicolase Madura stále disponuje významným arzenálem sovětských a ruských zbraní, což z něj činí potenciálně nebezpečného hráče v regionální geopolitice.

Moskva využívá Venezuelu jako odrazový můstek pro vliv v Latinské Americe a jako nástroj tlaku na Washington, informuje centrum. Spolupráce Ruska s Madurovým režimem také umožňuje Kremlu oslabit pozici USA v regionu.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

