Exportní ceny ruské pšenice minulý týden opět klesly
26. 11. 2025
Podle agentury IKAR cena jedné tuny ruské pšenice s obsahem bílkovin 12,5 % při dodání FOB na konci prosince – začátku ledna v Novorossijsku na konci tohoto týdne klesla o 1 na 228 dolarů, stále pod vlivem levné argentinské nabídky a vysokých světových zásob.
Nicméně z těchto úrovní cena pravděpodobně výrazně neklesne, říká šéf IKAR Dmitrij Rylko.
"Myslím, že se tu všichni budou primárně dívat na Rusko, a Rusko pravděpodobně už není schopno prodávat významné množství obilí," řekl.
SovEcon vidí ceny pšenice s 12,5 % bílkovin na úrovni FOB 229–231 dolarů za tunu oproti 232–233 dolarů za tunu týdně dříve.
Minulý týden ministryně zemědělství Ruské federace Oksana Lut označila cenu pšenice 230 dolarů za tunu FOB za "vyrovnanou" a vyzvala farmáře, aby nečekali na návrat výrazně vyšší ceny, i když skoky nejsou vyloučeny.
Saúdská Arábie v pondělí oznámila výsledky výběrového řízení nákup 300 000 tun pšenice s obsahem bílkovin 12,5 %, zejména, jedna z várek po 60 000 tunách bude dodána v první polovině března společností Solaris za $259,74 C&F.
SovEcon zvýšil svůj odhad vývozu pšenice v listopadu o 0,1 milionu tun ve srovnání s odhadem z minulého týdne 4,7 milionu tun.
IKAR udržuje svůj odhad listopadového vývozu pšenice na úrovni 5,2–5,4 milionu tun.
Předpověď exportu z Rusagrotransu, k počátku minulý týden to za listopad činila 5,3 milionu tun. Od 1. do 17. listopadu již byly vyvezeny asi 3 miliony tun pšenice, řekl železniční provozovatel.
Vývozní clo na pšenici v týdnu od 26. do 2. listopadu prosinec vzrostlo na 232,3 rublů za tunu ve srovnání s předchozí hodnotou 202,7 rublů.
Na domácím trhu je cena pšenice třetí jakosti snížena o 150 rublů na 13 900 rublů, u čtvrté jakosti o 125 až 13,475 rublů za tunu s vyzvednutím pro evropské části Ruské federace, uvedl Sovětekon.
Průměrná cena slunečnice vzrostla o 200 rublů na 35,675 rublů za tunu, cena slunečnicového oleje o 175 rublů na 94,925 rublů za tunu, cena sóji o 250 rublů na 30 150 rublů za tunu, uvedl SovEcon.
Podle SovEconu se exportní cena slunečnicového oleje minulý týden u FOB snížila o 5 až 1,185 dolaru za tunu, IKAR uvádí zvýšení o 10 na 1 220 dolarů za tunu.
Vývozní clo na slunečnicový olej za listopad je stanovena na úrovni 6 813,6 rublů oproti 8 047,3 rublu pro říjen.
Index bílého cukru u IKARu pro jih Ruska k 21. listopadu vzrostl na 626,78 dolaru z 622,83 doalru za tunu k 14. listopadu, v rublech z 50,2 rublů za kilogram na 50,6.
Zdroj v angličtině: ZDE
