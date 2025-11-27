Trápí někoho, že chudí lidé neplánují děti?
27. 11. 2025
čas čtení 2 minuty
Ministři Fialovy vlády nám několik let pořád dokola vykládají, jak důležitá je důchodová reforma, protože pro dnešní třicátníky a dvacátníky by to bez ní, až budou v důchodu, byla hrůza. Dobře.
Pozn. JČ: Fialova vláda vůbec nezohledňuje dopad umělé inteligence, která bude pravděpodobně vyrábět všechno a lidi půjdou do důchodu ve třiceti...)
Co ale v této souvislosti má znamenat proboha to, že máme roky se stále klesající porodností, nejnižší od Marie Terezie? A ještě nižší a ještě nižší…
Nejvíce klesá u chudých lidí. Cituji výzkum Masarykovy univerzity:
„V roce 2020 celkem 42 % dotázaných ve věku 18–39 let uvedlo, že v příštích třech letech plánují mít dítě. Mezi respondenty dotázanými v roce 2022 dosahoval tento podíl 30 %. Poklesly také celkové plány respondentů mít děti kdykoliv v budoucnosti. Nejvýrazněji klesly rodičovské plány u ekonomicky znevýhodněných respondentů, kteří mají nízké vzdělání, nízké příjmy a žijí v malých bytech nebo domech o maximálně dvou pokojích. Mezi respondenty z domácností s příjmem nižším než 20 tisíc Kč měsíčně na osobu klesl podíl těch, kteří plánují děti někdy v budoucnu, z 66 % na 46 %. Mezi lidmi s nejvyššími příjmy – domácnosti s příjmem nad 40 tisíc Kč měsíčně na osobu – zůstal podíl těch, kteří plánují mít dítě, na 61 %.“
Proto vláda připustila – řečeno slovy bankéřky Heleny Horské z Otázek V. Moravce 8. září 2024 – extrémně vysoké danění nízkopříjmových a extrémně nízké danění majetku? Tohle má být budování té obranyschopnosti proti Putinovi, že lidé už ani nechtějí mít děti? A do toho další korupční kauzy ve výborně placených funkcích veřejné správy… VZP, Správě železnic, Ředitelství dálnic, nově se rozrůstají obvinění v kauze Motol. A hypotéční orgie zuří a ceny bytů stoupají. A milionáři jsou plní optimismu.
Zdroj: https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vedci-z-masarykovy-univerzity-zjistili-ze-mezi-mladymi-lidmi-v-cesku-klesa-zajem-o-planovani-potomku-nejvice-mezi-ekonomicky-znevyhodnenymi
524
Diskuse