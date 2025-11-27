Český rozpočtový zombieland

27. 11. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Dneska (26. 11. 2025) se nám sněmovna tak nějak handrkuje o státním rozpočtu. Dopoledne jsem si poslechl i nějaké briefingy politických stran, které vyjevovaly své názory mapující běh kolem horké rozpočtové kaše tu zprava, tu ještě více zprava... , aniž by bylo alespoň zmíněno skutečné jádro problému = potřeba většího využití peněz lidí velmi bohatých.


 Rozhádané strany rozpočtového sporu tedy, zdá se, běží stejným směrem za stálého matení veřejnosti klikatými povídačkami. Dokonalý paradox shody antagonistických stran na společném STRAŠIDLE = hlavně pro peníze nesahat tam, kde je jich skutečný dostatek!

Pestrá diskuse spočívá zejména v hádáni se kdo je pravým viníkem chybějících peněz na základní věci, a to při už tak dost deficitně namalovaném rozpočtu. Dokonalý obraz naší post-normální doby.

Pokud se k tomu ale člověk postaví jako ke sledování panoptika, může se i zdravě pobavit – ba dokonce zasmát. Sranda pro milovníky pohřebního humoru. Vychutnáte si pak tu dokonalost kličkování jednotlivých řečníků, ty vypilované odbočky od jakéhokoliv nebezpečí padnout po hlavě do diskuse o jakýchsi velmi progresivních daních.

Už jsem to zmiňoval, ale hučí mi to v hlavě průběžně – slova Jana Nedvěda z jedné písně minulé doby: „Když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda!“ Je až zaknihováníhodné, kolik úsilí dokáže vyvinout většina našich vrcholových politiků, aby nikdy nezačal věrohodný a masivní veřejný diskurz o nějaké přiměřené „miliardářské dani“. Skoro se chce člověku zvolat: „Kdo to hloupé uvažování proboha platí?!“

