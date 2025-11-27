Český rozpočtový zombieland
27. 11. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Rozhádané strany rozpočtového sporu tedy, zdá se, běží stejným směrem za stálého matení veřejnosti klikatými povídačkami. Dokonalý paradox shody antagonistických stran na společném STRAŠIDLE = hlavně pro peníze nesahat tam, kde je jich skutečný dostatek!
Pestrá diskuse spočívá zejména v hádáni se kdo je pravým viníkem chybějících peněz na základní věci, a to při už tak dost deficitně namalovaném rozpočtu. Dokonalý obraz naší post-normální doby.
Pokud se k tomu ale člověk postaví jako ke sledování panoptika, může se i zdravě pobavit – ba dokonce zasmát. Sranda pro milovníky pohřebního humoru. Vychutnáte si pak tu dokonalost kličkování jednotlivých řečníků, ty vypilované odbočky od jakéhokoliv nebezpečí padnout po hlavě do diskuse o jakýchsi velmi progresivních daních.
Už jsem to zmiňoval, ale hučí mi to v hlavě průběžně – slova Jana Nedvěda z jedné písně minulé doby: „Když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda!“ Je až zaknihováníhodné, kolik úsilí dokáže vyvinout většina našich vrcholových politiků, aby nikdy nezačal věrohodný a masivní veřejný diskurz o nějaké přiměřené „miliardářské dani“. Skoro se chce člověku zvolat: „Kdo to hloupé uvažování proboha platí?!“
